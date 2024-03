Ovaj startup instalirao je AI kamere u malenom gradu i tvrdio da je stopa zločina pala. Zapravo je porasla

Startup za nadzor Flock, vrijedan 4 milijarde dolara, klijentima je obećavao dramatičan pad stope zločina. Ne može se sa sigurnošću ustvrditi da kompanija opravdava reputaciju.

Bogati gradić San Marino u okrugu Los Angeles nakratko je 2021. zabilježio dramatičan pad provala u rezidencijalnim kvartovima, što je najčešća vrsta zločina. Između siječnja i svibnja, stopa provala pala je za 80 posto, na sedam, u usporedbi s 32 slučaja u istom periodu 2020. godine.

Za tvrtku Flock Safety, koja je u lipnju 2020. instalirala AI čitače registarskih tablica za gradsku policiju, ova statistika bila je nevjerojatna reklama. Kompanija se uhvatila za te podatke i ustvrdila da je upravo njihova tehnologija bila ključna ne samo za smanjenje provala, već i svih zločina u gradu za 70 posto.

Ipak, šira perspektiva daje drugačiju priču. Usprkos tom inicijalnom padu 2021. godine, rezidencijalne provale zapravo su nakon instalacije Flockovih kamera – porasle. Godine 2019. San Marino je zabilježio 60 rezidencijalnih provala. Godine 2023., tri godine nakon dolaska Flocka, bilo ih je 63. To je porast od pet posto.

Istovremeno, stopa zbiljnijih zločina poput krađa i ubojstava ostala je gotovo ista: 2023. ih je zabilježeno 231, a 2019., godinu dana prije instalacije Flockovih kamera, 230.

Čak i šef gradske policije John Incontro priznaje kako tvrdnja o padu stope zločina od 70 posto – kojom se Flock još uvijek hvali na svojim internetskim stranicama – nije točna. “Definitivno bih morao popričati s ljudima iz njihovog marketinga,” kaže on za Forbes.

Ovo nije jedini slučaj da je Flock liberalno protumačio statistike zločina za potrebe reklamiranja. Tvrtka, čije kamere identificiraju automobile ne samo preko registarskih tablica, već i “otisaka” koji mogu uključivati naljepnice na prtljažnicima i još mnogo toga, rutinski probire i pojednostavljuje podatke kako bi dokazao svoje tvrdnje o rušenju stope zločina, pokazuje Forbesova analiza četiri od njihovih najčešće spominjanih jurisdikcija. Uz San Marino, ova kompanija – koja trenutno vrijedi 4 milijarde dolara – slične tvrdnje je ponovila i za Forth Worth u Teksasu, Dayton u Ohiju i Lexington u Kentuckyju.

“Ne tvrdimo da će Los Angeles zabilježiti istu stopu zločina samo zato jer je ona zabilježena u San Marinu,” rekao je Josh Thomas, glasnogovornik Flocka, za Forbes. “Cilj ovih studija je pokazati kako različiti gradovi i zajednice u SAD-u – urbane, ruralne i predgrađa – koriste ovu tehnologiju kako bi pomogle u rješavanju zločina.” Thomas se referirao na vrijeme potrebno policiji da zaključi slučaj.

Mnogo ljudi zbilja propitkuje zašto gradovi toliko resursa troše na Flockove kamere ako ne mogu dokazati da one donose rezultate. Katie Kersh, odvjetnica, Dayton

Kao još jedan dokaz efikasnosti kamera, Thomas spominje white paper koji su sastavila dvojica Flockovih zaposlenika i dva akademika, koji su analizirali podatke od 246 klijenata tvrtke. Dokument zaključuje kako se “10 posto prijavljenih zločina u SAD-u rješava korištenjem tehnologije Flocka.”

Šest akademika specijaliziranih za kazneno pravo kažu kako su zaključci studije, kao i marketinške tvrdnje koje iz njih proizlaze, problematični.

Profesor prva sa sveučilišta Columbia, Jeffrey Fagan, otvoreno kaže: “Sumnjam da bi ovaj dokument preživio stručnu ocjenu.”

Lokalni lideri i visoki policijski dužnosnici u gradovima kao što su Hall County u Nebraski, Blue Springs u Missouriju i Campbell u Kaliforniji koriste Flockove tvrdnje kako bi svoje sugrađane uvjerili da je kupnja čitača registarskih tablica dobra ideja. Neki gradovi na ovu tehnologiju su potrošili stotine tisuća dolara, što je za startup rezultiralo nevjerojatnim rastom. Flock je privukao preko 482 milijuna dolara investicija od velikih tvrtki kao što su Andreesen Horowitz i Founders Fund. Izvršni direktor Garrett Langley nedavno je rekao kako su Flockove kamere instalirane u nešto više od 4.000 američkih gradova, odnosno nadziru preko 70 posto populacije SAD-a. Langley također tvrdi kako Flock svakog dana riješi oko 2.200 zločina. Forbes je ranije izvijestio kako je Flock, u svojoj velikoj želji za rastom, svoje kamere instalirao bez da je za to dobio potrebne dozvole, u nekoliko navrata prekršivši zakone u pet saveznih država.

U drugim slučajevima, Flock je preuveličao tvrdnje o efikasnosti svojih kamera izostavivši važne detalje iz marketinških kampanja: Tvrtka se često hvali kvartom Twin Towers u Daytonu kao o priči o uspjehu, tvrdeći kako je kvart “zabilježio smanjenje stope zločina za 43 posto” upravo zahvaljujući njihovim kamerama. Ta brojka izvučena je iz izvješća daytonske policije o utjecaju Flocka, i ona zaista pokazuje kako je stopa zločina između 1. ožujka 2018. do 20. srpnja 2020. pala za 43 posto. Ipak – Flock u tom kvartu nije instaliran do ožujka 2020. godine. Dakle, njihove kamere su u najboljem slučaju povezane samo s padom od 28 posto zabilježenim između 2019. i 2020. godine.

U prosincu 2023., gradski povjerenici u Daytonu glasali su za proširenje prisutnosti Flocka na čitav grad, rezerviravši preko 825 tisuća dolara kako bi gotovo udvostručili ukupan broj instaliranih kamera i pokrili troškove do kraja 2028. godine.

“Ovdje je na kraju riječ o žrtvama u našoj zajednici, u nekima od najpotlačenijih dijelova zajednice, gdje ljudi imaju vrlo ograničene resurse,” rekao je tijekom tog sastanka gradski povjerenik Chris Shaw.

Lokalni aktivisti, zabrinuti zbog proliferacije Flockovih kamera, vijesti su shvatile kao uznemirujuće.

Mnogo ljudi zbilja propitkuje zašto gradovi toliko resursa troše na Flockove kamere ako ne mogu dokazati da one donose rezultate,” kaže odvjetnica iz Daytona Katie Kersh, koja je pomogla napisati i pozivala se na nedavno proveden lokalni zakon o nadzoru.

U Fort Worthu priča je slična. Tamo je policija prve Flockove kamere instalirala u rujnu 2020. godine. U svojim marketinškim materijalima, kompanija se hvali kako je “stopa nasilnih zločina pala za 22 posto” u kvartu Las Vegas Trail između siječnja i kolovoza 2021. godine u usporedbi s istim periodom iz 2019. Kažu kako policija taj pad “djelomično” pripisuje Flocku. Drugi marketinški materijali ovo pojednostavljuju na “22-postotni pad stope zločina” u tom kvartu.

Ovo je prvi dokaz laganja o statistikama. Uvijek to uspoređujem s testiranjem lijekova. Zamislite da godinu dana promatrate samo svoju skupinu i kažete da su rezultati dobri.” Jonathan Hofer, Independent Institute

Ipak, između 2021. – prve pune godine kada su Flockove kamere bile instalirane u čitavom gradu – i 2023., zločini poput teških napada i rezidencijalnih provala porasli su za pet posto. U travnju 2023., u Fort Worth je bilo instalirano 170 kamera na koje grad godišnje troši preko pola milijuna dolara.

Flockov direktor Thomas porast stope zločina u Fort Worthu pripisao je “neobičnim događanjima koji ometaju normalan život, poput globalne pandemije i nemira koje je izazvala.”

Jonathan Hofer istraživač je društvenih znanosti, a proučavao je efikasnost čitača registracijskih tablica za neovisni think-tank Independent Institute. Hofer za Forbes kaže kako se čini da Flock probire male djeliće statistika o zločinima kako bi ispričao priču koja je najbolja za njihov biznis.

“Ovo je prvi dokaz laganja o statistikama. Uvijek to uspoređujem s testiranjem lijekova. Zamislite da godinu dana promatrate samo svoju skupinu i kažete da su rezultati dobri,” kaže on.

Bez obzira na to kako ona zaista djeluje na stope zločina, mnogi policijski dužnosnici kažu kako Flockovu tehnologiju smatraju korisnom.

Šef policije u Yakimi u Washingtonu, Matthew Murray, gradskom je vijeću 2. siječnja rekao kako su Flockove kamere (koje su u grad stigle u proljeće 2022.) “najbolja stvar od otkrića DNK. Kažem vam, zbilja je teško u ovom gradu počiniti zločin ako ste u automobilu.”

Šef policije San Marina Incontro također hvali Flock, iako su mu preuveličavanja tvrtke bila problematična.

“U mom gradu su pomogli,” kaže on za Forbes. “Pomogli su nam da pronađemo osumnjičene, eliminiramo neke teorije koje nas vode u krivom smjeru, kao i da učvrste neke druge dokaze koje imamo.”

Flock je sigurno pomogao policiji uhvatiti sumnjivce. Dokumenti saveznih sudova koje je pregledao Forbes pokazuju kako je policija koristila Flockove kamere kako bi uhvatili navodnog dilera u Oklahomi, kao i osumnjičenog za pljačku banke u Michiganu. Gotovo svakog dana Flock se hvali lokalnim vijestima iz svakog kutka SAD-a koje govore o ulozi koju je tvrtka odigrala u uhićenjima.

Ipak, neki policijski dužnosnici nešto su skeptičniji oko Flockovih tvrdnji. U Lexingtonu je stopa zločina od uvođenja Flockove tehnologije u proljeće 2022. godine pala zanemarivo, a poručnik David Richardson za Forbes kaže kako ne vjeruje da će tehnologija “imati značajan utjecaj na stope zločina.” Umjesto toga, kaže, “mislim da ćemo vidjeti kako će nam pomoći u skraćenju vremena potrebnog za rješavanje zločina.”

Ipak, to će biti teško dokazivo, budući da tamošnja policija ne prati koliko vremena prođe između počinjenja zločina i identifikacije i optuženja osumnjičenog. “Toliko varijabli ulazi u brzinu rješavanja zločina, to se ne može izmjeriti,” objašnjava Richardson. Lexington trenutno plaća 236.000 dolara godišnje za 100 Flockovih kamera u gradu.

Istovremeno, sve više gradova prijavljuje interes za Flockovu tehnologiju. Prošle godine je Berkeley u Kaliforniji odobrio 425.000 dolara za 52 kamere u naredne dvije godine. Deseci drugih naselja u Kaliforniji, od Beverly Hillsa, preko Oaklanda, do Salinasa i San Francisca, dobili su zajedno 24 milijuna dolara za borbu protiv kriminala u maloprodaji. Značajan dio tog iznosa rezerviran je za nove Flockove sigurnosne kamere.

To je poprilična cifra, i to javnog novca, za trošenje na nadzornu tehnologiju čiju je efikasnost teško procijeniti,” kaže Sarah Brayne, profesorica sociologije na sveučilištu Teksas i autorica knjige o policijskom nadzoru, Predict and Surveil.

“Procjena faktora koji uzročno utječu na stope zločina težak je posao jer, nevjerojatno ali istinito – svijet je kompliciran,” kaže ona za Forbes, sumnjičavo promatrajući Flockove marketinške tvrdnje. “To je kao da ja kažem da ću predvidjeti rezultate izbora ako samo pričam sa svojim prijateljima. Vaši prijatelji nisu nasumični uzorak. Flockovi klijenti nisu nasumični uzorak.”

Autor originalnog članka: Cyrus Farivar, Forbes; Thomas Brewster, Forbes

Link: Flock Installed AI Cameras In This Small City And Claimed Crime Went Down. It Went Up.

(Prevela: Nataša Belančić)