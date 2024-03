Tri načina na koje vam AI može pomoći u promjeni karijere

Promjene karijere češća su pojava nego što mislite. Čak je i rijetkost da ljudi karijeru izgrade na prvom poslu koji dobiju, a pogotovo je rijetko da će njihova karijera točno odgovarati njihovoj fakultetskoj diplomi.

Jedan od najčešćih razloga za promjenu karijere su promjene na tržištu, ponajviše one do kojih dolazi zbog tehnološkog napretka. Ponekad se tehnologija može razviti do te mjere da neke poslove učini suvišnima.

U posljednje vrijeme možemo vidjeti da je upravo to slučaj s generativnom umjetnom inteligencijom, koja je izazvala valove otpuštanja 2023. godine, što će se nastaviti i ove godine. Ipak, umjesto da se nove tehnologije bojimo, može biti mnogo produktivnije da ju pokušamo iskoristiti u svoju prednosts.

Forbes donosi tri načina na koje vam umjetna inteligencija može pomoći u promjeni karijere.

Upitajte AI za opcije

Prije nego zaista promijenite karijeru, bilo bi dobro da znate što želite raditi. Trebali biste izbjeći onaj konkretni element zbog kojeg ste poželjeli donijeti promjenu, ali u idealnom svijetu ne želite započeti ni od nule. Umjesto toga, možda ćete uspjeti u karijeri gdje možete koristiti barem neke, ako ne sve, vještine koje već posjedujete.

Tu vam može pomoći AI. Zatražite umjetnu inteligenciju da za vas istraži neke poslove, industrije, čak i kompanije, i pogledajte što od rezultata će u vama pobuditi interes. To može izgledati ovako:

“Ja pišem blogove za SEO agenciju i tražim promjenu ka nečemu više analitičkom. Preporuči mi opcije gdje još uvijek mogu koristiti svoje novinarske vještine, ali da se ne moram baviti sa stresom dnevnog ciklusa vijesti.”

Traženje karijernih savjeta od umjetne inteligencije može djelovati pomalo distopijski, ali AI je izuzetno dobar u prepoznavanju veza između karijera koje naoko nemaju ništa zajedničko. Nemojte se bojati pokušati i potražite nešto što će vas najviše zainteresirati.

Iskoristite postojeće vještine

Ovo je dobro vrijeme da odredite koje prenosive vještine još uvijek morate steći, a koje već imate. Upit ChatGPT-ju ili nekom drugom AI alatu može izgledati ovako:

Ja sam računovođa i želim izgraditi karijeru u podatkovnim znanostima. Koje prenosive vještine imam, a koje mi mogu pomoći u tom polju? Koje vještine još moram razviti?

Nakon što dobijete odgovor, možete početi učiti vještine koje vam AI preporuči, ali istovremeno i dodatno izbrusiti one koje već imate. Sljedeći korak je pronalazak resursa za razvoj tih vještina. Jasno, ovo sve možete učiniti i sami, ali AI vam može uštedjeti mnogo vremena – vremena koje možete provesti na usavršavanje.

Usavršite svoj životopis

Jednom kada ste se odlučili kamo želite ići, morate početi raditi na svom životopisu. Vjerojatno ste već čuli da za prvi dojam o životopisu treba samo šest sekundi, što znači da ćete morati učiniti nešto da biste se istaknuli. Pogotovo ako mijenjate karijeru, ideja je da sastavite životopis kojim dokazujete da imate prave vještine i iskustva za novu ulogu. AI vam tu može pomoći.

Najprije odaberite opis posla koji vas zanima i prilagodite mu svoj životopis. To možete učiniti kopiranjem opisa u AI alat, koji će vam pomoći naglasiti ključne vještine, iskustva i uvjete.

Potom te ključne riječi možete uvrstiti u svoj životopis kako biste osigurali da će vaša prijava proći prvi testni pregled poslodavaca. Unesite pristojnu količinu žargona specifičnih za industriju koja vas zanima, tehničkih vještina i aktivnih glagola povezanih s vašim poljem. Nakon toga svoj životopis unesite u AI alat i pitajte nešto u stilu:

Koje još točke mogu dodati svom životopisu kako bih demonstrirao/la svoje vještine u … ?

Pripazite da ne kopirate te točke od riječi do riječi, već ih shvatite kao inspiraciju. Ideja je da ste još uvijek originalni i da su priče vaše! Ne fokusirajte se previše na vještine koje nemate, već umjesto toga naglasite one prave prenosive vještine koje vas čine idealnim kandidatom za posao. Sretno!

Autor originalnog članka: Sho Dewan, Forbes

Link: 3 Ways AI Can Help You Switch Careers

(Prevela: Nataša Belančić)