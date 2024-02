Kako Nvidijin odjel za ulaganja daje vjetar u leđa novoj generaciji AI startupova

Bilijunski dolar čipova ugovorio je preko dvadeset poslova putem svog odjela za ulaganja Nventures i tima za razvoj. Kompanije u portfelju kažu kako ugovori podrazumijevaju pristup timovima za istraživanja, kao i slavnom izvršnom direktoru kompanije.

Kada je AI biotech tvrtka Terray Therapeutics početkom prošle godine obučavala svoj model za umjetnu inteligenciju Coati, izvršni direktor Jacob Berlin mislio je da je tehnologija “poprilično dobra.” Bila je funkcionalna, ali bilo je mjesta za napredak.

To je bilo prije nego što je u startup uložila Nvidia, gigant u industriji proizvodnje čipova. Nakon ulaganja, objavljenog u studenom, Terray je iz korijena ponovno obučila model, ovaj put naoružana poboljšanjim računalnim resursima i vještinama Nvidije. “Vidjeli smo mnogo, mnogo bolje performanse,” kaže Berlin za Forbes. “Ne bismo mogli doći do te točke bez suradnje s Nvidijom i njihove podrške.”

Obnova AI modela ilustrira pristup kakav imate kada u vas uloži najvrjedniji proizvođač čipova na svijetu. Iste koristi ima i još preko dvadesetak kompanija u koje je Nvidia uložila tijekom prošle dvije godine preko svog odjela za investicije Nventures i šireg tima za razvoj.

U slučaju Terraya, najvažniji je bio pristup Nvidijinim istraživačima i inženjerima koji znaju kako dobiti najviše snage iz čipova i GPU-ova koji se koriste za razvoj AI-ja. U drugim slučajevima najvažnije je dobiti email izvršnog direktora Jensena Huanga, sve moćnije figure tech industrije, koji predvodi odbor zadužen za odobravanje Nvidijinih investicija. Za mnoge startupove to je znak da su dobili potporu jedne od najvažnijih kompanija u trenutnoj AI maniji.

“Investiramo široko, u zaista najširem smislu te riječi,” kaže Sid Siddeek, korporativni podpredsjednik i čelnik Nventuresa, za Forbes. “Ne samo dolare, nego i stručnost, tehnologiju, benefite, svašta.” Naglašava kako je jedan od ciljeva investicija “stvaranja solidnog povrata na Nvidiju, baš kao što je slučaj i s bilo kojim drugim financijskim investitorima.”

Mnoge najveće kompanije techa, uključujući Alphabet, Microsoft i Salesforce, imaju vlastite odjele za ulaganja. No Nvidia je novi igrač i na neki način može ponuditi veće pogodnosti u odnosu na tradicionalne VC kompanije, rekle su tvrtke u portfelju. Njihov odjel osnovan je početkom 2022. godine, nekoliko mjeseci prije nego se na sceni pojavio ChatGPT OpenAI-ja – koji je uvelike obučen upravo na Nvidijinim grafičkim procesorima – i pokrenuo lavinu u Silicijskoj dolini koja je AI uvela u mainstream. Nvidia je otada naveliko krenula investirati, uključujući i u jednoroge poput Coherea, Hugging Facea i Inflectiona.

Jensen Huang, CEO Nvidije / FOTO: Ethan Pines za Forbes

“Ta jedna stvarčica imena generativna umjetna inteligencija počela je rasti,” kaže Siddeek. “Od nule do tko zna kamo, rast je beskonačan.” U prosincu je iz tvrtke rečeno da su najavili 14 investicija od početka 2023., u područjima koja uključuju zdravlje, poduzetništvo i logistiku. Internetska stranica Nventuresa pokrenuta je tek prošlog mjeseca, što je znak da se tvrtka tek zagrijava.

Nventures je već proveo nekoliko investicija u ovoj godini, kaže Siddeek za Forbes, iako nije podijelio detalje.

Forbes je razgovarao sa sedam tvrtki u Nvidijinom portfelju, no one su odbile razgovarati o konkretnim uvjetima ugovora s gigantom. Neke tvrde kako su dobile bolji pristup čipovima Nvidije koji su trenutno najtraženiji resurs u Silicijskoj dolini, dok druge kažu da nisu dobile nikakav poseban tretman.

“VIP ulaznica bila bi pretjerivanje, no situacija je nešto bolja nego što bi bila da nemamo to partnerstvo, kaže Jorge Torres, izvršni direktor startupa MindsDB koji omogućava developerima da AI modele spajaju na podatkovne izvore.

Nventures za Forbes kaže kako ne dopuštaju prioritizirani pristup grafičkim procesorima. Dok se i startupovi i tech giganti natječu u tome tko će obučiti najmoćnije AI modele, grafički procesori (GPU) postali su nova valuta, ali to ne znači da tvrtke u Nvidijinom portfelju nisu postavljale pitanja tijekom procesa sklapanja poslova, kaže Kanjun Qiu, izvršna direktorica startupa Imbue AI koji želi razviti AI koji razmišlja kao ljudi. “Znamo da nećemo dobiti bolji pristup. Iako smo pitali,” kaže Qiu uz smijeh. Nvidia i nekoliko osnivača kompanija u njenom portfelju kaže kako nisu postavljeni uvjeti da startupovi moraju potrošiti kapital na Nvidijine čipove ili druge proizvode.

I Nventures i tim za razvoj investiraju s Nvidijinog računa, a sada je za to dobro vrijeme. Nvidia je globalni lider u sektoru GPU-ova, a istraživačka tvrtka Omdia kaže kako 70 posto prodaje čipova dolazi upravo iz Nvidije. U prva tri kvartala prošle godine, tvrtka je ostvarila 38,82 milijarde dolara prihoda. U četvrtom kvartalu prodaja je narasla za preko 200 posto u odnosu na prethodnu godinu. Rezultat je bio nevjerojatan porast tržišne kapitalizacije koji je ovog tjedna dosegao vrhunac od 1,8 milijarde dolara, što Nvidiju čini četvrtom najvrjednijom kompanijom na svijetu. Iznad nje su samo Alphabet, Amazon i Meta.

Još jedan element koji investicije Nvidije čini privlačnim je upravo Jensen Huang, lider kompanije. Kada je riječ o pristupu izvršnom direktoru, iskustva kompanija u portfelju se razlikuju. Za neke, poput tvrtki Imbue i Utilidata (koja želi koristiti AI za obnovu energetske mreže), Huang je bio dio procesa, a osobno se sastajao s osnivačima. Pristup Huangu otvoren im je otada, kaže Qiu. Kada je jednom Huangu poslala mail da ga pita kako bi tvrtka trebala platiti svoje direktore, vrlo brzo joj je poslao odgovor. “Jako je dostupan. Pokušavam ga ne gnjaviti previše, ali definitivno je dostupan.”

Drugi pak osnivači tvrtki iz portfelja kažu kako ga nikada nisu upoznali. “Morate imati na umu da Jensen ima puno toga u svojim rukama,” kaže Siddeek. “To je poprilično očito.” Ipak, dodaje kako Huang predvodi odbor za investicije koji odobrava svaki posao. Iz Nvidije nisu željeli komentirati kada ih je Forbes upitao koji su Huangovi kriteriji za upoznavanje osnivača tijekom procesa.

Osnivači kažu kako iz Nvidije dobivaju brze odgovore upravo zato jer su u portfelju. “Jasno je da u Nvidiji ljudi vrlo brzo odgovaraju na upite za pomoć od tima u Nventuresu,” kaže Bob Hall, izvršni tehnički direktor Outridera, tvrtke čija su specijalnost autonomni teretnjaci i logistika. “Pristup koji imamo i važnost koju Nventures ima u Nvidiji je za nas bio veliki vjetar u leđa.”

Nvidia je možda trenutno na samom vrhu industrije, no promjene u Silicijskoj dolini sve su samo ne neočekivane (samo pitajte Yahoo, MySpace ili AMD). Dok druge kompanije pokušavaju izgraditi održive alternative Nvidijinim čipovima, tvrtka možda na svoje investicije u startupove gleda kao na način za diverzificiranje biznisa u slučaju da njihovi grafički procesori više ne vladaju tržištem kao što je to slučaj danas. Tri osnivača iz Nventuresovog portfelja kažu kako vjeruju da je upravo to slučaj.

“Bit će teško svrgnuti Nvidiju u sljedećih nekoliko generacija, ali postoje neki vrlo pametni ljudi koji će to pokušati,” kaže jedan osnivač koji je tražio da ostane anoniman kako bi mogao otvoreno govoriti o tvrtci.

Siddeek je priznao kako tvrtka gleda u budućnost po pitanju ivnesticija. “Tražimo osnivače sa zaista odvažnim vizijama,” kaže. “Ljude koji gledaju u svijet ne danas, nego pet godina u budućnosti, 10 godina u budućnosti.”

Nvidia ima povijest upravo takvog pristupa. Osnovana je prije 30 godina, a u početku je ideja bila izrađivanje grafika za videoigre. U posljednjih nekoliko godine GPU-ovi su postali korisni za miniranje kriptovaluta pa je Nvidia svoj biznis okrenula u tom smjeru. Najnovija promjena je, naravno, to da su GPU-ovi postali najvažnija stavka u obučavanju AI modela.

Do tog otkrića došlo je još 2009., kada je skupina profesora sa sveučilišta Stanford, među kojima je bio i Andrew Ng – jedan od osnivača istraživačkog laboratorija Google Brain – shvatila da bi efikasna struktura procesora mogla ubrzati obuku strojnog učenja. Nvidija je dijelom bila na pravom mjestu u pravo vrijeme, no za uspjeh kompanije odgovoran je i Huang koji je povukao prave poteze da bi iskoristio nadolazeću AI revoluciju.

“Imaju jako dobre primjere, očito, u kojima su bili u pravu pri odabiru stvari za koje vjeruju da će rasti i prouzročiti potražnju za njihovim čipovima i softverom,” kaže Berlin iz tvrtke Terray. “Pokušavaju za sebe izgraditi još jednu multimilijardersku vertikalu.”

Autor originalnog članka: Richard Nieva, Forbes

Link: How Nvidia’s Investment Arm Is Supercharging A New Class Of AI Startups

(Prevela: Nataša Belančić)