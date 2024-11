Obiteljska tvrtka ministra Grlića Radmana želi graditi tvornicu kod Kaknja u BiH, ali sve se zakompliciralo

Tvrtku Bioorganika d.o.o. pored Kaknja u BiH koja želi graditi tvornicu za zbrinjavanje životinjskog otpada osnovala je tvrtka Agroproteinka koja je u većinskom vlasništvu obitelji hrvatskog ministra europskih i vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, saznaje portal Valter

Tačno na pola puta autoceste A1, na dionici kod Kaknja, u blizini TE Čatići, lociran je restoran Kameni dvorac. Osim što je ugostiteljski objekat, restoran je ujedno i sjedište tvrtke Bioorganika d.o.o. Kakanj, piše istraživački bosansko-hercegovački portal Valter.

Prije desetak godina ova tvrtka je namjenski napravljena zbog izgradnje tvornice koja će se, kako je to tada navedeno u svim dokumentima, baviti toplinskom preradom životinjskih nusproizvoda.

Kako su reporterima Valtera objasnili mještani, tvornica bi se gradila nedaleko od mjesta Bilješevo, gdje se nalazi Repovački potok i ulijeva u rijeku Bosnu. Valter piše da kod građana tog kraja izaziva veliku zabrinutost mogućnost da životinjski otpad tijekom dopreme ili prerade, odnosno pripreme prerade može dospijeti u rijeku Bosnu. Građani tog kraja su već desetljećima izloženi problemima zbog onečišćenja zraka koji uzrokuje obližnja termoelektrana.

Brat ministra Grlića Radmana najavio projekt

O projektu izgradnje tvornice za zbrinjavanje životinjskog otpada već se piše i govori duže vrijeme, ali do otkrića portala Valter nije bilo poznato da je tvrtku osnovala zagrebačka Agroproteinka, tvrtka-monopolist za zbrinjavanje životinjskog otpada u Hrvatskoj koja je obitelji Grlić donijela milijunske poslove. Nastala je 1988. godine, još u vrijeme socijalizma, kada je iz socijalističkog giganta Sljeme izdvojen pogon za zbrinjavanje otpadaka životinjskog i biljnog podrijetla – a osnovao ju je otac sadašnjeg ministra Grlića Radmana – Ante Grlić.

Lokacija kraj Kaknja na kojoj se planira gradnja tvornice; Foto: Valter

Grlićevi su porijeklom iz okoliceTomislavgrada, ministar Grlić Radman je znao govoriti da obitelj održava kontakt s “rodnim krajem” svog oca, a sada se otkriva da je centralna tvrtka, Agroproteinka pokrenula i biznis u okolici Kaknja. No, po svemu sudeći mnogo toga se zakompliciralo, odnosno tvrtka koju danas aktivno vodi brat ministra, Ivica Grlić Radman -susrela se s problemima oko svoje investicije u BiH.

U vrijeme ugovaranja velikog posla u Bosni i Hercegovini tadašnji načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra (SDA) sve je pravdao riječima kako je izgradnja tvornice rezultat „povoljnog poslovnog ambijenta kojeg je kreirala Općina Kakanj i brojnih pogodnosti koje su osigurane za investitore.“

Je li vlast u Kaknju i dalje uz projekt?

Valter je pokušao saznati je li se promijenio stav nove općinske administracije predvođene novim načelnikom Kaknja Mirnesom Bajtarevićem (također SDA), no do zaključenja teksta nisu dobili odgovor.

Indikativno je da je u srpnju 2014. tadašnji ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK i tadašnji član Narodne stranke Radom za boljitak, a danas Naše stranke Bojan Bošnjak (koji je nedavno uhapšen zbog pokušaja legaliziranja nezakonitih urbanističkih projekata na Bjelašnici) primio Ivicu Grlića, koji ga je izvijestio da je ova tvrtka investirala u kupovinu zemljišta za izgradnju tvornice na području Općine Kakanj te da je s tim ciljem osnovano i bosansko privredno društvo Bioorganika d.o.o. Kakanj.

No, u medijima se ni tada, a ni narednih godina nije povezivalo da je Ivica Grlić brat hrvatskom ministra Gordana Grlića Radmana i da se radi o njihovoj obiteljskoj kompaniji.

Grlić je tada istakao da je pripremljena projektna dokumentacija te da je „zahvaljujući načelniku Mandri uspješno završena javna rasprava i izrađene studije o procjeni uticaja na okoliš, te da će Bioorganika Kakanj uskoro početi sa izgradnjom tvornice.“

Pripremni radovi počeli još 2015. godine

Pripremni radovi počeli su još prije devet godina, u proljeće 2015., kada su uklonjeni trošni objekti i nisko rastinje, čak je izmještena niskonaponska mreža, a planirano je i izmještanje potoka. To je bila prva od tri faze zacrtane projektom izgradnje. I tu se stalo. Posljednji put okolišna dozvola obnovljenaje 2019. godine, da bi je investitor ponovo od Federalnog ministarstva okoliša i turizma zatražio ponovno u srpnju ove godine.

Prije tridesetak dana na adrese nevladinih organizacija koje su registrirane u Kaknju općinski načelnik Mirnes Bajtarević, a samo dva dana prije određenog roka za očitovanje (18. listopada) proslijedio je dopis Federalnog ministarstva okoliša i turizma kojim se traži mišljenje o ponovnom izdavanju okolišne dozvole za izgradnju ove tvornice.

Neka od udruženja promptno su reagovala i uputila žalbu općinskim vlastima u Kaknju i federalnoj ministrici za okoliš i turizam Nasihi Pozder. Tražili su da se proces obnove okolinske dozvole za Bioorganika d.o.o. provede u potpunosti u skladu sa zakonima.

Eko udruge odlučno protiv

Valter se pitanjima obratio i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma iz kojeg pojašnjavaju da su 12. rujna ove godine „zainteresiranim stranama“ dali rok od 30 dana za primjedbe i sugestije na novi objavljeni zahtjev za izdavanje okolišne dozvole. Dalje, između ostalog, navode da su ih iz same Općine Kakanj 18. listopada obavijestili kako Općina ima „negativan stav“ na novi zahtjev i kako traže „potpunu reviziju svih izdatih rješenja, od vodnih saglasnosti, do urbanističke, građevinske dozvole, do okolišne saglasnosti“.

Zahtjev za obnovu okolišne dozvole, Foto: Valter

„Također napominjemo da je Općina Kakanj zatražila produženje roka za javni uvid u Zahtjev za izdavanje obnovljene okolišne dozvole te je Federalno ministarstvo okoliša i turizma produžilo rok za javni uvid za 60 dana, koji teče od 25.10.2024. godine“, navode iz FMOiT.

Na pitanje hoće li podržati zahtjeve eko aktivista da se sa cijelim procesom upozna javost i uključi struka zbog opasnosti po zdravlje ljudi i životinja, iz FMOiT odgovaraju kako su za 4. prosinca zakazali održavanje javnog uvida u zahtjev za izdavanje obnovljene okolišne dozvole te da je javni uvid moguće izvršiti i mimo zakazanog termina, do 25. prosinca ove godine“.

„Sve zaprimljene primjedbe i sugestije će biti upućene obrađivaču zahtjeva odnosno investitoru na očitovanje, što podrazumjeva stručne odgovore i rezultati učešća javnosti će se uzeti u obzir pri donošenju rješenja“, naveli su, između ostalog, iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Nema sveobuhvatne procjene utjecaja na okoliš?

Maksuma Topalović, predsjednica Udruženje građana Alternative Kakanj i Saida Schröder, predsjednica Udruženje građana za zaštitu životinja Skitnica Kakanj, u svojoj žalbi su istakle da, prije svega, rokovi nisu u skladu sa Zakonom o upravnom postupku koji jasno propisuje obavezu njihovog poštivanja, budući da udruženja nisu bila pravovremeno informisana.

One su najprije tražile produženje roka za uključivanje javnosti u vezi obnove okolinske dozvole a zbog „proceduralnih propusta i nepoštovanja zakonskih rokova“.

Ekipa Valtera, koja je boravila u Kaknju i na lokaciji gradnje buduće fabrike, razgovarala je i sa Maksumom Topalović, čije se udruženje, kao i gotovo svi aktivisti s ovog područja ali i većina mještana, odlučno protive gradnji ove tvornice. “U priloženoj dokumentaciji je lista potencijalnih utjecaja na okoliš, međutim, ona ne sadrži sveobuhvatnu procjenu utjecaja na zrak, vodu, tlo, biodiverzitet, i zdravlje ljudi, što je ključno u zaštiti okoliša.”, istaknula je između ostalo Topalović.