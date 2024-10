Ogrezao u dugove, Benetton ulaže u restrukturiranje, reže troškove, vjerojatno i u Osijeku

Talijansku modnu kuću Benetton kontaktirali smo ne bi li saznali više o sudbini osječkog pogona koji zapošljava nešto više od tristo ljudi. Od početka tjedna nisu nam odgovorili ni na novinarski upit niti na telefonske pozive. FORBES Hrvatska odlučio je stoga istražiti što se događa s tom svjetski poznatom tekstilnom tvrtkom

Početkom tjedna Hrvatsku je potresla priča o trideset zaposlenica daruvarske tekstilne tvrtke Leonarda koje su završile na ulici. Njihova se tvrtka oslanjala na narudžbe osječkog Benettona koji se, navodno, zatvara, stoga je donesena odluka kako se posljedično gasi i daruvarski pogon.

Pokušavali smo doznati više informacija o Benetton tekstilu u Osijeku. Zaposlenici te podružnice talijanskog modnog diva nisu bili za razgovor te su se redom pozivali to kako nemaju ovlasti davati izjave o tvrtki. Uputili su nas da se obratimo u sjedište u Italiji. Iako smo cijeli tjedan čekali odgovor pokušavajući ostvariti telefonski kontakt, odgovor na naše upite o planovima za osječki pogon nismo dobili.

Prema godišnjem izvještaju Benetton tekstila, tvrtka je prošle godine poslovala s operativnih prihodom od 39,5 milijuna eura te neto gubitkom od 67 tisuća eura. Dok je prihod bio svega 1,31 posto niži nego 2022. godine, gubitak u poslovanju smanjio se za gotovo 91 posto, u godini koja je prethodila iznosio je 721 tisuću eura.

Prema tim se podacima može zaključiti kako je bilanca išla na bolje. Što se događalo u ovoj godini, teško je reći bez podataka. No, prema informacijama s terena koje iz središnjice tvrtke nisu potvrdili, čini se kako će ta podružnica u kojoj je zaposleno više od 300 ljudi uskoro također zaključati vrata.

Kriza identiteta

Benetton je već godinama u velikoj krizi identiteta. Proslavio se šarenim puloverima i kontraverznim, društveno aktualnim marketingom, no kao da su mu s vremenom neki novi, fast fashion brendovi i online trgovci oduzeli šarm. Tvrtka se grčevito bori za svoj dio tržišta pokušavajući se nametnuti uz Zaru, Shein i Temu. Nakon 12 godina od izlaska iz menadžmenta u arenu se 2018. godine vratio i jedan od osnivača tvrtke Luciano Benetton.

United Colors of Benetton, jedan od najpoznatijih i najomiljenijih brendova osamdesetih i devedesetih, pokušava restrukturiranjem obuzdati gubitke i opstati. No, to joj ne polazi za rukom. Lani je poslovala s neto gubitkom od oko 230 milijuna eura, što znači da je poslovanje ušlo u još kritičniju fazu od one u kojoj je bilo godinu dana ranije kad su nakon podvlačenja crte imali gubitak od 81 milijuna eura.

Jedan od osnivača talijanskog Benettona Luciano Benetton, Foto: Benetton

Za porazan rezultat okrivljen je izvršni direktor Benettona Massimo Renon kojeg je u lipnju na toj poziciji zamijenio Claudio Sforza. Zajedno s Renonom, povukao se i njegov najglasniji kritičar, predsjednik i suosnivač Benetton Grupe Luciano Benetton.

“Vjerovao sam mu i bio sam u krivu. Izdan sam u pravom smislu te riječi. Prije nekoliko mjeseci shvatio sam da nešto nije u redu i da slika grupe koju nam je uprava prezentirala na sjednici uprave nije stvarna. Izgubili smo četiri godine i to otežava stvari jer nemamo čarobni štapić. Nažalost, morat će se žrtvovati”, izjavio je Benetton komentirajući Renonov rad za Corriere della Sera.

Modnim divovima koji su dugo na tržištu sve je teže pogoditi ukus potrošača, a opsežna ulaganja u restrukturiranje nisu garancija da će u tome uspjeti.

Ubrzano restrukturiranje

Benettonova holding kompanija Edizione, koja ima stopostotni udio u modnoj grupi, ubrzava restrukturiranje u koje će ponovno uložiti određena sredstva, nagađalo se kako će to biti novih 260 milijuna eura. Donosi se strateški plan za razdoblje od 2024. do 2029. u kojem se najavljuje restart Benettona.

S novim konceptom i financijskom potporom Edizionea, tvrtka teži snažnom restrukturiranju operativnog modela, smanjenju troškova trgovina i suvišnog osoblja, uz ubrzavanje ulaganja u pozicioniranje, smanjenje vremena za razvoj i lansiranje nove kolekcije, jačanje digitalizacije i prisutnosti na više različitih prodajnih i komunikacijskih kanala, piše Fashion United.

Benetton radi na novoj strategiji od 2024. do 2029. godine kojom najavljuju restart branda, Foto: Benetton

Novi izvršni direktor navodno je već počeo provoditi svoje smjernice, a jedna od najvažnijih mjera je stvaranje jedinstvenog nabavnog centra za cijelu kompaniju Benetton.

“Priznali smo neuspjeh plana koji je izradila prethodna uprava i već radimo na novom planu za ponovno pokretanje Benettona”, rekao je predsjednik Edizione Alessandro Benetton prilikom predstavljanja bilance tvrtke.

Nije poznato je li ukidanje pogona u Osijeku dio te nove strategije rezanja troškova.