Ogromna prastara zmija nedavno pronađena u Indiji možda je bila duga kao – T. Rex

Istraživači u Indiji otkrili su pravu zvijer. Bojite se zmija? Možda ova priča nije za vas.

Stvorenje je živjelo prije oko 47 milijuna godina, a bilo je dugo između 11 i 15 metara, kažu paleontolozi Debajit Datta i Sunil Bajpai, autori nove studije o ovom otkriću objavljene u časopisu Scientific Reports u četvrtak. To znači da je zmija bila dulja od tiranosaura. Zaboravite na “Zmije u avionu”. Ovdje govorimo o nečemu dugom poput petine aviona.

Zmija je pripadala obitelji madtsoiidae clade, izumrloj obitelji kopnenih zmija koje su živjele oko stotinu milijuna godina tijekom perioda kada su prosječne temperature na Zemlji prosječno iznosile oko 27,7 stupnjeva Celzijusa. Madtsoiidae su puzale širokim geografskim područjem koje uključuje današnju Južnu Ameriku, Afriku, Australiju, južnu Europu i Indiju. Ne samo da je zmija pronađena u Indiji najveći primjerak ove obitelji ikad pronađen, već je i jedna od najvećih zmija koje su ikada živjele, stoji u studiji.

Istraživači su novu vrstu nazvali Vasuki Indicus. Vasuki je ime mitskog kralja zmija omotanog oko vrata božanstva Šive, dok se Indicus odnosi na Indiju gdje je Vasuki pronađen u rudniku u saveznoj državi Gujarat na zapadu zemlje.

Bajpaj, profesor na indijskom Institutu za tehnologiju Roorkee, i Datta, postdoktorski asistent, zmiju su identificirali od dijela kralježnice u kojemu se nalazilo čak 27 kralježaka. Većina ih je dobro očuvana, a neki su u istoj poziciji u kojoj su vjerojatno bili nekoliko milijuna godina ranije, kada su ove zmije još uvijek lutale Zemljom.

Kralješci ogromne zmije / FOTO: S. Bajpai, D. Datta, P. Verma/Handout via REUTERS

Ogromni kralješci dugi su između 3,8 i 6,3 centimetra, a široki između 6,3 i 12 centimetara, što upućuje na široko, cirindlično tijelo. Vjeruje se kako je ova kralježnica pripadala odraslom primjerku, a istraživači u mailu kažu kako je zmija imala najmanje 800 kralježaka.

Bajpai i njegovi bivši studenti fosile su otkrili još 2005. dok su pretraživali područje u potrazi za ranim kitovima. Najprije su mislili da ostatci pripadaju krokodilu.

Godinama kasnije, 2023., Bajpai i Datta su počeli formalno proučavati fosile. Kada su otkrili da je u pitanju zmija, “njena nevjerojatna veličina bila je prva stvar koja nas je iznenadila.”

Znanstvenici nagađaju kako se radilo o sporom predatoru koji je plijen ubijao gušenjem, slično kao anakonde ili pitoni. Vasuki, kažu, priča priču o tome kako su se madtsoiidae kretale Zemljom kroz vrijeme. Vjeruju kako je zmija najprije živjela na indijskom potkontinentu i proširila se južnom Europom do Afrike prije 56 do 34 milijuna godina.

“Zaključili smo da je Vasuki pripadala rodu zmija koje su tijekom vremena evoluirale u Indiji kada je to bio izolirani otočni kontinent tijekom kasne krede i paleocena,” kažu istraživači. “Veličina također sugerira da je tropski pojas bio topliji nego danas, jer već postoji veza između temperature okoline i tjelesnih dimenzija poikiloterma,” odnosno organizama s promjenjivom tjelesnom temperaturom.

Titanoboa, imaš konkurenciju

Veličina i oblik Vasukija podsjećaju na još jednu gigantsku izumrlu zmiju, Titanobou, koja je živjela u tropskoj južnoj Americi prije 60 milijuna godina i prosječno dosezala veličinu od 13,7 metara.

Umjetnički prikaz Titanoboe, najveće zmije koja je ikada živjela na Zemlji / FOTO: dotted zebra / Alamy / Alamy / Profimedia

Stručnjak za zmije Bryan Fry kaže kako je novopronađena zmija primjer konvergentne evolucije, procesa u kojemu dva organizma u dalekom srodstvu neovisno jedan od drugoga razviju slične karakteristike ili ponašanja kako bi se prilagodili svojoj okolini.

Identifikacija indijske zmije “dokaz je fundamentalnog biološkog principa koji kaže da kada postoji dostupna niša, dolazi do pritiska pozitivne selekcije za razvojem sličnog morfotipa,” kaže Fry, koji nije bio uključen u studiju. “Zbog toga je ovo fascinantno i vrlo važno otkriće.”

Ranije ove godine je tim predvođen Fryjem najavio kako su u Amazoni otkrili novu vrstu anakonde, sjevernu zelenu anakondu. Sve u svemu, ova godina dobro je krenula za ogromne zmije, a još smo u prvoj polovici.

Autor originalnog članka: Leslie Katz, suradnica Forbesa

Link: Giant Ancient Snake Found In India Could Have Been As Long As A T.Rex

(Prevela: Nataša Belančić)