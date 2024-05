Potopivši ruskog minolovca, Ukrajina je možda razotkrila svoju tajnu

Ukrajinska vojska u nedjelju je potopila još jedan brod ruske crnomorske flote, a pri tome je izgleda upotrijebila rakete ATACNS s bojevim glavama od preko 200 kilograma. Te rakete mogle bi ugroziti strateški ruski Krimski most.

Ukrajinsko ministarstvo obrane tvrdi kako su njihove snage potopile minolovca Kovrovets u noćnom napadu na luku Sevastopolj na Krimu, nekih 240 kilometara od linije fronte. Gubitak su potvrdili i ruski kanali na mreži Telegram.

“Još jedan loš dan za rusku crnomorsku flotu,” napisalo je ukrajinsko ministarstvo obrane.

Od početka pune ruske invazije na Ukrajinu, Ukrajinci su potopili ili teško oštetili preko deset velikih brodova crnomorske flote koja je prije početka rat brojala oko tridesetak velikih plovila. Potapanje velikog minolovca – jednog od dva u floti – zato i nije toliko upečatljivo samo po sebi.

Ono što jest upečatljivo je način na koji su Ukrajinci možda uspjeli potopiti brod: dvama raketama ATACMS američke izrade.

Ove rakete inače nisu oružje za napade na brodove, već se koriste za napade na kopnu. Izvori kažu kako su rakete precizne unutar 10 metara dometa. To nije dovoljno za precizne napade na brodove s jednom velikom bojevom glavom.

Neki modeli raketa ATACMS, poput M39 dometa 160 kilometara i M-39A1 dometa preko 300 kilometara koje je Ukrajina dobila od SAD-a u najmanje dvije pošiljke od ukupno najmanje 120 raketa, ispuštaju stotine komada manjeg streljiva, što neutralizira problem preciznosti.

Iako te manje granate mogu oštetiti brod, malo je vjerojatno da ga mogu potopiti, budući da to zahtijeva proboj trupa.

Ako je Ukrajina zaista pogodila Kovrovets ATACMS-ima, to može značiti dvije stvari. Prvo, da je Ukrajina uz M30 i M-39A1 dobila i rakete M48 dometa 270 kilometara ili M57 dometa preko 300 kilometara s bojevim glavama težine oko 210 kilograma.

Drugo, da su te rakete preciznije nego što su mnogi promatrači pretpostavili.

Implikacije ovoga su ogromne. Za početak, ostaci crnomorske flote u Sevastopolju debelo su unutar dometa raketa M-39A1, M48 i M57, što znači da su u velikom problemu. “Ako ATACMS-i uništavaju ruske ratne brodove u Sevastopolju, teško je da bi ta luka imala ikakve koristi za Ruse,” naglašava Phillips O’Brien, profesor strateških studija na sveučilištu St. Andrews u Škotskoj.

Protuzračno oružje S-400 dugog dometa, kojim Rusi štite Sevastopolj i obližnju zračnu bazu Belbek, nije uspjelo zaustaviti rakete. “Rusi gotovo da i nemaju protuoružje za njih,” kaže Nuno Felix, portugalski vojni konzultant.

Za Ruse podjednak problem predstavlja prijetnja koju precizni ATACMS-i s moćnim bojevim glavama predstavljaju za Krimski most koji spaja južnu Rusiju s okupiranim Krimom. Ova preciznost mogla bi garantirati da će M48 ili M57 udariti u most jednako kao što su pogodili brod, objašnjava Fabian Hoffmann, istraživač u projektu Oslo Nuclear Project iz Norveške.

Krimski most nije jedina opskrbna ruta za Ruse prema Krimu – tu je i željeznička pruga kroz okupiranu južnu Ukrajinu. Ipak, ako Ukrajina može presjeći željeznicu i srušiti Krimski most, mogla bi izolirati ruske trupe na Krimu.

“ATACMS-i zaista čine razliku kada govorimo o ključnom teritoriju rata: Krimu,” napisao je Felix. To što su rakete možda potopile ruskog minolovca samo je bonus.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: In Blowing Up A Russian Minesweeper, Ukraine May Have Revealed A Secret: It Has ATACMS Rockets With 470-Pound Warheads

(Prevela: Nataša Belančić)