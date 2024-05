Ukrajina svojim moćnim raketama ATACMS nišani zastrašujuće ruske presretače MiG-31

Kada je SAD u travnju ponovno počeo Ukrajini slati rakete ATACMS, ruski zapovjednici znali su što im se sprema.

Ukrajina je i krajem prošle godine dobila maleni paket od oko 20 ovih raketa i iskoristila ih je za uništavanje ruskih helikoptera i protuzračne obrane na zračnim pistama u blizini fronte. Prošlog mjeseca počele su padati prve od preko stotinu novoisporučenih raketa, zbog čega su ruske zračne snage počele povlačiti svoje zrakoplove iz zračnih baza u blizini fronte i premještati ih u baze izvan dometa raketa ATACMS s preciznim navođenjem i dometom između 160 i 300 kilometara.

Ipak, Rusi nisu povukli baš sve zrakoplove. U utorak navečer ukrajinske su trupe nanišanile presretače Mikojan MiG-31 i borbene avione Suhoj Su-27 u zračnoj bazi Belbek pored Sevastopolja na okupiranom Krimu, 240 kilometara južno od linije fronte.

Jedan popularni ruski vojni bloger kaže kako je prema Belbeku doletjelo 10 raketa ATACMS. Protuzračni radari otkrili su rakete dvije minute prije udara, tvrdi bloger. Tisuće komada manjeg streljiva palo je na bazu, navodno uništivši radar i dva lansera i oštetivši MiG-31 i tri aviona Su-27. U napadu je poginulo sedam ruskih vojnika.

Postoje i fotografije uništene opreme za protuzračnu obranu, ali ne i oštećenih zrakoplova, što znači da gubitak nije potvrđen. Ipak, čak i u slučaju da su zrakoplovi uspjeli izbjeći ozbiljnu štetu, ovaj napad je Ruse svejedno skupo koštao.

Ruske zračne snage su četiri svoje baterije S-400 poslale na okupirani Krim prije početka pune invazije u veljači 2022. U ranijim i ovom posljednjem napadu ATACMS-ima uništena je barem jedna od njih, što je ostavilo rupu u ruskoj obrani na Krimu koja će znatno olakšati naredne ukrajinske napade – barem sve dok Rusi ne uspiju reorganizirati svoju mrežu protuzračne obrane.

Belbek Airfield, Russian-occupied Crimea, Russian firefighters douse the charred wreck of a 92N6E “Grave Stone” missile control radar, hit by a Ukrainian ATACMS. pic.twitter.com/imYjrVmXBl — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 15, 2024

Ukrajinci sigurno žele da se glasine o uništenju MiG-a pokažu točnima. Zrakoplovi Su-27 ruske ratne mornarice borbeni su avioni srednjeg dometa, no MiG-ovi imaju dulji domet i mnogo su moćniji, ispaljujući snažne rakete na radarsko navođenje R-37 na udaljenosti od čak do 350 kilometara.

Rakete R-37 je “iznimno teško izbjeći”, kaže britanski institut Royal United Services Institute, a upravo njima je navodno srušeno nekoliko ukrajinskih ratnih zrakoplova.

Sama prisutnost aviona MiG-31 na Krimu prisilila je ukrajinske pilote da lete nisko kako bi izbjegli detekciju, što ograničava koliko dobro mogu vidjeti vlastitim radarima – i koliko daleko mogu ispaljivati vlastite rakete.

Svaki MiG-31 kojeg Rusi izgube čini nebo nad Ukrajinom sigurnijim za ukrajinske pilote. Zasad u borbama nije potvrđen niti jedan gubitak.

Ruske zračne snage imaju samo stotinjak ovih aviona i vrlo pažljivo ih čuvaju. U travnju, kada je postalo očito da Ukrajina dobiva modele ATACMS-a s dometom od gotovo 320 kilometara, Rusi su povukli četiri aviona iz Primorsko- Ahtarska na jugu Rusije (320 kilometara od fronte) i premjestili ih u Privolžski (800 kilometara od fronte).

Međutim, kompletan poluotok Krim u dometu je ATACMS-a. Ako Rusi namjeravaju konstantno patrolirati nad Krimom ovim avionima, nemaju izbora nego barem mali broj MiG-ova smjestiti u bazu na poluotoku – i riskirati napad.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine Is Aiming Its ATACMS Rockets At Russia’s Most Fearsome MiG-31 Interceptors

(Prevela: Nataša Belančić)