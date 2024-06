Stellantis povlači milijun automobila marki Dodge, Chrysler, Jeep i Ram

Stellantis, svjetski gigant u proizvodnji automobila, povlači više od milijun vozila u SAD-u zbog softverskog problema koji može spriječiti prikaze kamere retrovizora, stoji u regulatornom spisu podnesenom u utorak. Problem zahvaća modele marki Chrysler, Dodge, Ram i Jeep

Povlačenjem je obuhvaćeno 19 modela automobila proizvedenih između 2021. i 2023. godine, stoji u podnesku američke Nacionalne uprave za sigurnost prometa na autocestama (NHTSA).

Automobil Model Godina Chrysler Pacifica 2021.-2023. Dodge Durango 2021.-2022. Ram Ram 1500, Ram 2500, Ram 3500

Promaster 2022.

2022.-2023. Jeep Compass

Grand Cherokee

Grand Wagoneer

Wagoneer 2022.-2023.

2021.-2023.

2022.-2023.

2022.-2023. Povučena vozila

Iz Stellantisa za Forbes kažu kako je ažuriranje već izdano za više od 735.000 vozila, kao i da nisu upoznati s bilo kakvim ozljedama ili nesrećama vezanim za problem koji je izazvao povlačenje. Svejedno pozivaju kupce da slijede upute iz obavijesti za povlačenje.

Problem izaziva radijski softver koji potencijalno sprječava signal za prikaz kamere retrovizora, kažu iz NHTSA. Kompanija je problem počela istraživati prošlog listopada, pregledavajući podatke iz garancija i spise s terena i od kupaca do veljače, stoji u podnesku.

Chrysler je od početka 2024. godine povukao 2.251.746 vozila, pokazuju podaci Uprave, u ukupno 30 povlačenja.

Ovo je drugo veliko povlačenje vozila ovog proizvođača u lipnju, iako su ovog mjeseca objavili njih ukupno osam. Prvo veliko povlačenje objavljeno je 6. lipnja kada je Stellantis povukao više od 211.000 automobila zbog problema sa kontrolnim sustavima za elektronsku stabilnost.

Autor originalnog članka: Cailey Gleeson, Forbes

Link: 1 Million Stellantis Cars Recalled: These Are The Dodge, Chrysler, Jeep, Ram Models Affected

(Prevela: Nataša Belančić)

