Što dolazak belgijskih F-16 u Ukrajinu znači za nastavak rata i koliko ih još treba za premoć

General Serhij Golubtsov, zapovjednik ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, dugo je naglašavao da mu trebaju četiri operativne eskadrile borbenih aviona Lockheed Martin F-16 kako bi imao ikakvu šansu kontrolirati zračni prostor nad jednim sektorom preko tisuću kilometara duge linije bojišnice u ratu Rusije protiv Ukrajine.

Trebalo je više od godinu dana intenzivne diplomacije između ukrajinskih, norveških, nizozemskih, danskih i belgijskih dužnosnika, ali Golubtsov napokon dobiva svoje četiri eskadrile.

U utorak je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio da će Belgija donirati 30 aviona F-16, čime će se ukupan broj tih okretnih, nadzvučnih borbenih aviona koje bi Ukrajina trebala dobiti počevši od ovog ljeta povećati na 85.

To je dovoljno aviona za održavanje ukrajinske jedinice za obuku F-16 u Rumunjskoj – koja trenutno leti s 18 bivših nizozemskih F-16 – dok istovremeno opremaju ekvivalent od četiri eskadrile, svaku s po 16 aviona. Tri dodatna aviona vjerojatno bi bila u rezervi kako bi zamijenili eventualne borbene gubitke.

Golubtsov je prošle godine rekao da bi 64 front-line aviona – što je ekvivalent eskadrili borbenih aviona američkog ratnog zrakoplovstva—mogla postići lokalnu zračnu nadmoć, iako privremeno.

Koliko je eskadrila poželjno?

„Da bi se planirala operacija od A do Ž, mislim da je vrijedno razgovarati o najmanje jednoj eskadrili, najmanje 12 do 16 aviona,“ objasnio je Golubtsov. „Ako bi to bile najmanje tri do četiri eskadrile, mislim da ćemo u određenom smjeru moći postići nadmoć u zraku.“

F-16 iz 1980-ih – koje su norveške, nizozemske, danske i belgijske zračne snage nadogradile na zajednički standard krajem 1990-ih i početkom 2000-ih – imaju moderne radare i kompatibilni su sa širokim spektrom preciznog streljiva i elektroničkih ometača.

Ispaljujući proturadarske projektile i satelitski navođene klizne bombe, F-16 težak 12 tona mogao bi suzbijati rusku protuzračnu obranu i napadati ruske opskrbne linije. No, već prošle godine, Golubtsov je rekao da će najvažnije mete za F-16 biti u zraku.

Naoružani raketama zrak-zrak AIM-120, borbeni avioni mogli bi “prisiliti neprijatelja da potpuno odustane od napada koje trenutno provodi na određenom području”, rekao je Golubtsov.

General je mislio na eskalirajuću rusku kampanju kliznih bombardiranja. Od sredine 2023., ruski borbeni avioni Sukhoi Su-30, Su-34 i Su-35—svaki noseći do četiri KAB klizne bombe—razarali su ukrajinske položaje i gradove s udaljenosti do 40 milja, ispaljujući do 3.000 bombi mjesečno.

Jedna KAB bomba mogla bi težiti više od tone i pogoditi unutar nekoliko desetaka metara od cilja. “Te bombe potpuno uništavaju bilo koji položaj,” napisao je Egor Sugar, vojnik ukrajinske 3. jurišne brigade. “Sve zgrade i strukture jednostavno se pretvaraju u rupu.”

KAB klizne bombe su “čudotvorno oružje” za Ruse, zabilježila je ukrajinska Deep State organizacija u ožujku. Trenutno, Ukrajinci “praktički nemaju protumjere.” Oko 75 postojećih ukrajinskih borbenih aviona sovjetske proizvodnje nema moderne radare i rakete zrak-zrak; baterije protuzračnih projektila ukrajinskog ratnog zrakoplovstva su premalo brojne da bi zaštitile svaki grad i koncentraciju trupa.

F-16 bi mogli gađati ruske bombardere s kliznim bombama s udaljenosti do 160 kilometara, tjerajući ih dalje od ranjivih gradova i položaja i, po prvi put u godini dana, oslabiti rusku zračnu nadmoć.

Ali to je moguće samo s najnovijim i najdalje letećim projektilima AIM-120. Stariji model AIM-120B ima domet od samo oko 30 milja, dok se novi AIM-120D može pohvaliti impresivnim dometom većim od 100 milja.

Mogući preokret na bojišnici?

Pentagon nije specificirao koje je varijante AIM-120 dao Ukrajini, ali glasnogovornik ukrajinskog ratnog zrakoplovstva gotovo je potvrdio da je AIM-120D na popisu. “Sjedinjene Države će opskrbiti Ukrajinu zrakoplovnim projektilima AMRAAM s dometom od 160 do 180 kilometara,” rekao je prošle godine Jurij Inhat, glasnogovornik ukrajinskog ratnog zrakoplovstva.

Ekvivalent od četiri eskadrile F-16 mogao bi preokrenuti ravnotežu snaga na bojišnici u korist Ukrajine – ali to se neće dogoditi odjednom. F-16 će stizati u malim serijama tijekom nekoliko godina kako se sve više starih aviona bude obnavljalo i kako sve više ukrajinskih pilota završi svoju obuku.

(tekst je originalno objavljen na Forbesu, a autor je David Axe)