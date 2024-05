Što je poznato o novom filmu iz serijala Gospodar prstenova koji bi trebao doći u kina 2026.

Warner Bros. Discovery planira dva nova filma iz serijala Gospodar prstenova, od kojih bi prvi mogao doći u kina već 2026. godine. Bio bi to prvi film iz Tolkienovog svijeta u deset godina.

Redatelj i glavni glumac filma bit će Andy Serkis koji je u originalnoj trilogiji glumio Golluma, dok će producent biti redatelj trilogije Peter Jackson.

Izvršni direktor Warner Bros. Discoveryja David Zaslav potvrdio je u izvješću o zaradi u četvrtak kako je novi film “u ranoj fazi razvoja scenarija” i kako je Jackson “uključen u svaku fazu.”

Bit će to prvi od dva nova filma od Jacksona, njegove partnerice Fran Walsh i scenaristice Philippe Boyens. Svi su oni surađivali na trilogijama Gospodar prstenova i Hobbit, stoji u priopćenju tvrtke Warner Bros.

U priopćenju se također otkriva radni naziv filma: The Hunt For Gollum, sa Serkisom na čelu. Warner Bros. surađuje sa studijom New Line Cinema koji je producirao i originalnu trilogiju koju je Warner Bros. kupio 2008.

Ovo je prva prva značajnija novost o filmovima otkad ih je Zaslav najavio prošle godine, spomenuvši Jacksonovo sudjelovanje u projektu. Potvrdio je kako će filmovi donijeti svježu priču umjesto da funkcioniraju kao remakeovi iznimno uspješne trilogije s početka 2000-ih godina.

Gospodar prstenova i Hobbit zaradili su na kinoblagajnama oko šest milijardi dolara, što ih smješta među top 20 filmskih franšiza s najvećom zaradom u povijesti. Treći nastavak Gospodara prstenova, Povratak kralja, 2003. je godine osvojio čak 11 Oscara, što je uz Ben Hura i Titanic najviše u povijesti.

Zaslav je naglasio koliko je Gospodar prstenova u središtu buduće strategije Warner Bros. Discoveryja, uz franšize Harry Potter i DC Comics.

Warner Bros. i New Line Cinema ovog će Božića objaviti i novi animirani film The Lord od the Rings: The War of the Rohirrim. Svi novi filmovi morat će se natjecati sa serijom The Rings of Power na Amazon Primeu, čija je produkcija stajala gotovo milijardu dolara i koja se smatra najskupljom serijom svih vremena. Druga sezona s prikazivanjem kreće kasnije ove godine. Prvu su kritičari pohvalili, ali postala je meta internetskih kontroverzi zbog glumačke postave.

U četvrtak je tvrtka objavila kako je porastao broj pretplatnika na streaming servise, prihodi nisu ispunili očekivanja, već su pali za 7 posto u prvom kvartalu 2024. godine u usporedbi s istim periodom 2023. Cijena dionica u četvrtak ujutro porasla je za oko 1 posto.

Autor originalnog članka: James Farrell, Forbes

Link: What We Know About New ‘Lord Of The Rings’ Movie Slated For 2026 Release

(Prevela: Nataša Belančić)