Film Jerryja Seinfelda najgori među najgledanijim filmovima na Netflixu ove godine

Komičar Jerry Seinfeld okušao se u pisanju i, po prvi put, režiranju dugometražnog filma. Kritičari su film ‘Unfrosted’ “pokopali”, no ovog tjedna je bio najgledaniji na Netflixu. Ipak, bio je to najslabije gledan broj 1 na Netflixu od početka godine.

U filmu “Unfrosted” glavne uloge igraju sam Seinfeld i Melissa MecCarthy. Na Netflixu je između 29. travnja i 5. svibnja dosegao 7,1 milijun pregleda.

Svi filmovi na Netflixu žele biti broj jedan – pogotovo u prvom tjednu – ali 7,1 milijuna je najniži broj pregleda za neki film na toj poziciji od početka godine. “Unfrosted” je time srušio neslavni rekord filma “Heart of the Hunter” koji je prije bio najlošiji s 10,9 milijuna pregleda.

Filmovi koji završe na prvom mjestu najgledanijih u prosjeku prikupe 21,1 milijun pregleda, a Netflixov originalni film “Damsel” ove godine je najgledaniji među najgledanijima: prikupio je čak 50,8 milijuna pregleda u drugom tjednu.

Seinfeld je “Unfrosted“, priču o izumu popularnih američkih Pop-Tartsa, napisao i režirao. Uz iznimku komičarove kazališne drame koja je postala film na Netflixu, ovo je Seinfeldov prvi pokušaj režiranja, ali nije mu prvi put da je neki film napisao. Navodi ga se kao autora filmova “Bee Movie“, “The Seinfeld Story” i reality serijala “The Marriage Ref“. Veteran komedije u tjednu prije premijere filma energično promovirao svoj uradak, a upitan kako je uspio snimiti film o toliko prepoznatljivom brendu bez dozvole, odgovorio je: “Odvjetnik mi je dao savjet: ako su ljudi mrtvi, teže im je podnijeti tužbu.”

Kritičarima se film nije svidio: na Rotten Tomatoesu ima ocjenu od 39 posto. Iako ga se hvali zbog posvećenosti detaljima iz 60-ih godina i odličnoj glumačkoj postavi, kritičari kažu kako je film “uznemirujuće neduhovit”, “djetinjasto blesav” i “kino-smeće”.

“Da postoji nekakva zaštita za svjedoke IMDb-a gdje možete maknuti svoje ime s nekog projekta, ovo bi bio taj projekt,” napisao je kritičar Chicago Sun-Timesa, Richard Roeper.

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: Jerry Seinfeld’s ‘Unfrosted’ Has Worst Debut Of Any Netflix No. 1 This Year

(Prevela: Nataša Belančić)