Zašto je Larry David više no dvostruko siromašniji od milijardera Jerryja Seinfelda?

Nakon 12 sezona i preko 20 godina, popularna serija Curb Your Enthusiasm završit će ove nedjelje, a jedno je gotovo sigurno: priča Larryja Davida neće završiti sretno.

Ovaj 76-godišnji komičar stvorio je karijeru od prigovaranja na sitnice i revolta protiv pravila pristojnog društva. Najprije je to učinio kao jedan od kreatora legendarne serije Seinfeld 90-ih, a potom i kao verzija samog sebe u HBO-ovoj seriji Curb Your Enthusiasm. Čak i tijekom medijskih nastupa, David pojačava svoju mrzovoljnu personu do te mjere da je teško reći gdje prestaju šale, a gdje počinje pravi Larry.

Za Davida se taj lik pokazao nevjerojatno lukrativnim, ali nemojte ga pitati koliko točno. Kada ga je prošli tjedan CNN-ov novinar Chris Wallace pitao koliko je bogat, David je odgovorio da se to “tebe j***no ne tiče”, nazvavši Wallaceovo nagađanje o nekih 500 milijuna dolara “suludim” i “apsurdnim” prije nego je potpitanja odbacio šarmatnim smijehom i čvrstim: “A kako bi bilo da zašutiš?”

Ipak, Wallace nije potpuno promašio. Forbes procjenjuje kako bogatstvo Larryja Davida iznosi tek nešto ispod 400 milijuna dolara, što je dovoljno da ga učini jednim od najbogatijih televizijskih producenata u povijesti, ali je prava sitnica u usporedbi s bogatstvom njegovog najslavnijeg suradnika Jerryja Seinfelda, čije bogatstvo Forbes procjenjuje na nešto iznad jedne milijarde dolara. Ni Seinifeld ne želi raspravljati o svojem bogatstvu: njegov predstavnik za Forbes kaže kako je ta brojka “potpuno netočna”.

Bogatstvo Seinfelda i Davida uglavnom dolazi od dobiti od Seinfelda. Obojica su ispregovarali po 15 posto udjela u svom profitu koji sitcom ostvari. Serija se počela emitirati na kablovskoj televiziji, ali i u inozemstvu, u poslu vrijednom 1,7 milijardi dolara 1998. godine, a sve otada je iznimno tražena. Netflix je 2021. potrošio oko 500 milijuna dolara za kupnju prava na prikazivanje serije na svom streaming servisu na pet godina. Sve u svemu, Forbes procjenjuje kako su Seinfeld i David od serije zaradili daleko preko 400 milijuna dolara.

Ipak, Davidovo bogatstvo prepolovilo se 2007. nakon razvoda od supruge Laurie David, producentice koja je na velika platna donijela Oscarom nagrađeni dokumentarac Neugodna istina. Ako je razvod u skladu s kalifornijskom zakonima o ravnopravnoj podjeli imovine, Laurie bi također imala pravo na polovicu Davidovog udjela u dobiti od Seinfelda i polovicu brenda Curb Your Enthusiasm, iako bi se naknade nastale nakon razvoda smatrale odvojenim vlasništvom.

Jerry Seinfeld i Larry David na setu serije Curb Your Enthusiasm / FOTO: HBO FILMS-PRODUCTION PARTNERS – HYUN, DOUG – Album / Album / Profimedia

Tijekom posljednjih desetljeća, David je u intervjuima kontinuirano izbjegavao odgovarati na pitanja koliko novca je zaradio tijekom svoje televizijske karijere. Za Forbes je 1998. godine izjavio kako je “nepristojno” objavljivati njegovu zaradu, a u intervjuu s Charliejem Roseom 2015. godine okrenuo je očima na navod da je od sitcoma zaradio 500 milijuna dolara. Slično kao i Wallaceu nekoliko godina kasnije, David je Roseu tom prilikom rekao da “gleda svoja posla.”

Ipak, za tu temu javnost jest zainteresirana, djelomično i zato jer se mnogo zapleta u seriji Curb Your Enthusiasm vrti oko Davidovog odnosa prema novcu. Mnogima od nas teško je zamisliti da bi nekome tko u banci ima stotine milijuna dolara dan mogla uništiti loša limunada koju je od djeteta kupio za dolar, a upravo to se dogodilo u jednoj epizodi sedme sezone serije.

“Nemam ni blizu onoliko koliko se priča da imam,” rekao je David za Rolling Stone 2011. godine. “Moja žena je dobila pola, cijela stvar je suluda, a ljudi su opsjednuti činjenicom da sam zaradio milijune od serije. Sve se svodi na ‘Jerry to zaslužuje, on je glumio glavnog lika, tebi se samo posrećilo!’ To ne ide uz mene, zato je to, nije uobičajeno da netko mog karaktera to ima, tu je kvaka, zar ne? Nešto ne štima, i ja se slažem s vama. Ne bih trebao! To je anomalija!”

Otkad je sitcom završio 1998. godine, Seinfeld je ostao aktivan komičar posljednjih 20 godina: redovito je rasprodavao arene i zarađivao milijune dolara. Njegov low-budget talk-show Comedians in Cars Getting Coffee postao je hit, a kupio ga je Netflix u ogromnom poslu kojim je nabavljena i licenca za postojeći katalog, a naručene su i nove epizode i par specijalnih stand-up nastupa. Forbes je 2017. godine procijenio da je Seinfeld zaradio pola milijuna dolara za svaku epizodu programa Comedians in Cars na Crackleu, a ta brojka vjerojatno je porasla kada se program preselio na Netflix.

Istovremeno, Davidov pristup seriji Curb Your Enthusiasm bio je nešto ležerniji. Uzimao je višegodišnje pauze između sezona, a čak je snimio i neobjavljenu scenu u kojoj njegov lik umire, u ranijem pokušaju da završi seriju.

Istovremeno, HBO je Davidu dao kreativnu slobodu da radi kada i kako želi, a Forbes procjenjuje da bi David mogao zarađivati i do milijun dolara po epizodi u posljednjoj sezoni. “Kakav god ugovor ima, vjerojatno je on drugačiji od svih drugih ugovora HBO-a,” kaže jedan ugledni TV agent. “U HBO-u će biti tužni što on odlazi.”

Autor originalnog članka: Matt Craig, Forbes

Link: Why Larry David Is Worth Less Than Half Of Billionaire Jerry Seinfeld

(Prevela: Nataša Belančić)