Tko su Fridman i Aven, ruski milijarderi koji su se riješili sankcija, a imaju veze s Hrvatskom?

Mikhail Fridman i Petr Aven uspjeli su na Europskom sudu ukloniti svoja imena s popisa onih koje je sankcionirala Europska unija, jer Europski sud nije pronašao dovoljno dokaza o njihovoj podršci ruskim akcijama i politici protiv Ukrajine. S obzirom da su hrvatskoj javnosti zanimljivi zbog povezanosti s lošinjskom Jadrankom, objavljujemo sažetak njihovih životnih puteva.

Ruski oligarsi Mikhail Fridman i Petr Aven ponovno su dospjeli u središte pozornosti nakon što je Europski sud donio odluku o skidanju sankcija podignutih protiv njih zbog rata u Ukrajini. Doduše, odluka o ukidanju sankcija za sada se odnosi na prvu godinu rata, dok će biti potrebno još neko vrijeme da sud donese odluku o ukidanju trenutno aktivnih sankcija.

Iako relativno nepoznat u odnosu na primjerice Romana Abramoviča, Fridman je bogatiji od njega. 2013. godine bio je drugi Rus po bogatstvu na Forbesovoj ljestvici, a trenutno je na devetom mjestu u Rusiji, odnosno 149. u svijetu.

Od biznisa pranja prozora do konglomerata

Članak Financial Timesa iz 2016. godine dobro opisuje njegov život. Rođen je 1964. godine u Ukrajini, a zbog židovskog porijekla ima i izraelsko državljanstvo. Uz studij u Moskvi pokazao je i prve naznake poduzetničkog duha. Organizirao je studente kako bi kupili karte za popularne predstave i poslije ih preprodavali. U doba studija pokrenuli su i glazbeni klub, ali to su bili tek skromni početci. Nakon što se zaposlio u metalurškoj tvornici u vrijeme Gorbačova otvorila se sovjetska ekonomija. Pokrenuo je biznis pranja prozora i njime uskoro zarađivao sedam puta više inženjerskom plaćom. Majka ga je kritizirala u strahu da će završiti u zatvoru. S obzirom na naučeno u SSSR-u, mislila da je nemoguće legalno zaraditi takve iznose.

Godinu kasnije, Fridman s kolegama studentima pokreće Alfa Group. Bavili su se prodajom razne robe, a veći financijski uspjeh uslijedio je kad su u priču uključili i naftu. Kupovali su jeftinu rusku sirovu naftu i prodavali je u inozemstvu. Već 1991. godine pokreću i banku. Nekoliko godina kasnije, uz pomoć dvojice tajkuna kupuje TNK – sibirskog proizvođača nafte u bankrotu i pretvaraju ga u uspješnu tvrtku.

Mnogi ruski biznismeni su devedesetih izgubili novac. On misli da je tu sudbinu izbjegao jer je izbjegavao sklapanje poslova s kriminalcima, dok je zaštitu potražio od lokalne policije kojoj je Alfa Group kupovala namještaj. Izbjegavao je i politiku, uz pravilo da je lojalan i prijateljski prema Vladi, ali nikad preblizu.

Putin i Aven 2010. godine; Foto: Alexsey Druginyn / Sputnik / Profimedia

Aven je održavao bliske veze s Kremljem

Za razliku od njega, stari Putinov poznanik Petr Aven, imao je bliske veze s Kremljem. On je rođen 1955. godine u Moskvi, a nakon studija matematike i fizike doktorirao je ekonomiju. Nakon desetak godina provedenih na jednom ruskom, a potom i austrijskom institutu, Boris Jeljcin ga angažira kako bi rublju učinio konvertibilnom i riješio inozemni dug. Postaje ministar, a kasnije kandidat za rusku Dumu. Nakon što se upoznao s Fridmanom 1994. godine, postaje predsjednik Alfa-Banke.

Konglomerat Alfa Group dalje je rastao i razvijao se te izrastao u jednog od najvećih u Rusiji. pri tome je bilo i suočavanja s moćnom konkurencijom poput British Petrola i Putinu bliskog Rosnefta koju je znao i pobijediti na sudovima. Dio cijele priče je i investicijsko društvo LetterOne, u kojem su bitne uloge imali i Fridman i Aven.

Fridmanova kuća u Londonu, Foto: Shutterstock Editorial / Profimedia

Unatoč osudi rata, zapad Fridmanu blokirao imovinu

Od 2015. godine Fridman je živio u Londonu. Sukob u Ukrajini i prije 2022. godine smatrao je tragedijom za oba naroda, a nakon početka rata 2022. godine bio je prvi biznismen koji ga je osudio, ali bez kritiziranja Putina. Jedna od opcija je da se bojao izravnog kritiziranja. Ubrzo nakon početka rata je rekao kako Zapad ne razumije kako Rusija funkcionira. Nije vjerovao da bi itko i iz Putinovog okruženja mogao s njim razgovarati o završetku rata.

Za razliku od nekih drugih Rusa, nakon uvođenja sankcija protiv njega ostao je u Londonu. Imovina mu je blokirana, a njemu je dopušteno trošenje za njega iznimno skromnih 2000 funti mjesečno.

Prošle godine preselio se u Izrael, a zbog početka rata te države s Palestinom vrlo brzo u Moskvu. Kad se situacija u Izraelu smiri, plan mu je vratiti se tamo.

Forbes je 2002. godine objavio članak o o imovini ruskih oligarha na području država koje su ih sankcionirale. Friedman je svoju vilu u Londonu kupio 2016. godine za oko 90 milijuna dolara i restaurirao je, dodajući joj podzemni bazen, sobu za jogu i zvjezdarnicu. Uz nju, u Londonu je tada posjedovao još jednu trokatnicu i dvokatnicu u Latviji koju koriste njegovi roditelji. The Insider je izvještavao i o njegovoj vili u Francuskoj koju je iznajmljivao za par stotina tisuća eura mjesečno.

Prema Forbesovom članku, Aven je 2022. u Engleskoj posjedovao vilu s 18 soba, teretanom i bazenom te golf igralištem, trećinu vile na Sardiniji, kuću u Švicarskoj i 28 nekretnina u Latviji.

Fridman i Aven hrvatskoj javnosti zanimljivi su jer su 2019. godine zbog promjene vlasništva došli do udjela u lošinjskoj tvrtki Jadranka koja između ostalog posjeduje hotele, kampove, lanac trgovina i lošinjski aerodrom. Nakon uvođenja sankcija kao vlasnici u registru stvarnih vlasnika su upisani hrvatsko-ruski poduzetnici Krešimir Filipović i Predrag Perenčević.

Villa Hortensia u Malom Lošinju, jedan od hotela tvrtke Jadranka; Foto: Goran Kovačić / Pixsell

Moćne ruske oligarhe s tvrtkom na Malom Lošinju povezao je Mihajlo-Miha Perenčević, poduzetnik koji je obiteljski vezan za Mali Lošinj, a ozbiljne poslovne veze s Rusijom izgradio je još u vrijeme Jugoslavije. Perenčević je na Mali Lošinj doveo i Nikolaja Tokareva, moćnog ruskog oligarha koji je nekoć bio i u strukturi KGB-a više rangiran nego Vladimir Putin, a onda je 2009. kupio vilu Karolina u uvali Čikat, impresivno zdanje iz vremena Austro-Ugarske koje je bilo u vlasništvu tvrtke Jadranka d.d., te je često s obitelji i obitavao u toj vili.

Nekoliko najreprezentativnijih objekata hotelske kuće Jadranka d.d., čija se vrijednost danas procjenjuje na 250 milijuna eura, također je u uvali Čikat. 2013. godine počinje proces preuzimanja koju vodi tvrtka Beta ulaganja d.o.o. iz Zagreba, tada u vlasništvu investicijskog fonda UK Promsvyaz, “jednog od vodećih društava za upravljanje investicijskim fondovima u Rusiji, koje je u stopostotnom vlasništvu jedne od vodećih ruskih banaka Promsvyazbanke”, kako je to bilo službeno navedeno. Beta ulaganja uskoro postaju stopostotni vlasnik Jadranke d.d., a tvrtka se “skida” sa Zagrebačke burze. Kao vlasnik Beta ulaganja upisan je fond Alfa kapital. A to je linija kojom se dolazi do oligarha koji su se sada uspješno skinuli s popisa sankcioniranih. Naime, kao vlasnici Alfa ulaganja bili su upisani Mihael Fridman, German Khan, Aleks Kuzmičev i Petr Aven i to posredno preko fonda Alfa kapital. A to bi značilo da su, dakle, oligarsi s popisa EU-a povezani s fondom koji se navodi i kao vlasnik Alfa kapitala, fonda koji je upisan kao vlasnik tvrtke Beta ulaganja – koja je upisana kao vlasnik hotelske kuće Jadranka d.d. Bio je to trenutak u kojem su registar stvarnih vlasnika upisani drugi poduzetnici, Krešimir Filipović i Predrag Perenčević. No, i oni su također poslovali u Rusiji, a Filipović je i visokorangirani menadžer u Velesstroyu, građevinskoj tvrtki blisko vezanoj za Putinov režim. Također je bio angažiran i oko pokušaja kupnje udjela Sber bank u Fortenova grupi preko Saifa Alketbija, misterioznog investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Smatra se da i Mihajlo Perenčević i Krešimir Filipović imaju direktnu vezu s Avenom i Fridmanom, a neslužbeno se saznaje da je – prije nego što se našao na listi sankcioniranih – Petr Aven bio i u diskretnom posjetu Malom Lošinju. U studenom prošle godine na listi sankcioniranih u Velikoj Britaniji našao se i Krešimir Filipović, no nikada nije bilo na listi sankcioniranih u EU.