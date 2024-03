Tko je Denis Štengelov, ruski milijarder koji je kupio Zvečevo?

Ruski milijarder Denis Štengelov koji je svoj kanditorski biznis pokrenuo od nule još krajem prošlog stoljeća u Rusiji, svoj je bogati portfelj u potpunoj tajnosti proširio kupnjom Zvečeva. Sve do objave na Zagrebačkoj burzi nije se znalo za njegove pregovore s većinskim vlasnikom Zvečeva, Zdravkom Alvirom.

Ruski milijarder Denis Štengelov novi je vlasnik Zvečeva. Preko hrvatske tvrtke Flexway Adriatic nedavno je kupio 75 postotni udio u toj požeškoj konditorskoj kompaniji.

Prema Forbesovoj ljestvici najbogatijih, Štengelov ima imovinu vrijednu 1,3 milijarde dolara te na ljestvici trenutno zauzima 94. mjesto među ruskim i 2197. mjesto među svjetskim bogatašima.

Nakon tri godine rada s partnerima kupio prvu tvornicu

Rođen je 1972. godine u mjestu Gubino, oko 280 kilometara udaljenom od Moskve. Njegova majka rano je umrla, a on ima brata Igora i polusestre Oksanu i Juliju. Brat mu je danas poslovni partner, a polusestra direktorica njegovog golf centra i teniske akademije u Australiji.

Otac mu je bio pripadnik tzv. crvene elite – bio je direktor državne farme Nelyubinsky. Štengelov je 1994. godine diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Tomsku i počeo se baviti veleprodajom sirovog sjemena. Tri godine kasnije, s partnerima kupuje tvornicu slastica. Samo pet godina kasnije, osniva KDV Holding koji je tada uključivao pet tvornica hrane u Sibiru i na Uralu. 2004. godine postaju najveći proizvođač vafela u Rusiji.

KDV-ova distribucija kontinuirano raste te 2017. godine svoje brendove plasiraju preko više od 100.000 maloprodajnih mjesta u Rusiji.

Štengelov danas posjeduje više od 78 posto tvrtke Konditerus Kom koja osim KVD Grupe posjeduje lanac Jarče! s oko 1000 supermarketa u Rusiji.

Stalni rast i rezanje troškova

Uspjeh svoje korporacije temelji na poslovnom modelu koji uključuje stalni rast i odlučno rezanje nepotrebnih troškova.

Od 2009. godine Štengelov živi u Australiji, u gradu Gold Coast. Odlazak u Rusiju izbjegava od 2018. godine kad je 64 ljudi od kojih 37 djece poginulo u požaru shopping centra u mjestu Kemerovo u Sibiru – u kojem je on jedan od investitora. Ima li on ikakav udio u krivnji nije jasno, no prozivan je zbog kršenja pravila o sigurnosti od požara. Protupožarni alarm i sprinkleri nisu radili, a vrata kina i protupožarni izlazi bili su blokirani. Obiteljima poginulih u međuvremenu je isplaćena odšteta. Na upite australskih novinara zašto se ne vraća u Rusiju odgovorio je da pomaže u istrazi, no da se ne misli vraćati jer strahuje od kaznenog progona.

Odmah na početku rusko-ukrajinskog rata, Štengelov ga je jasno osudio i pozvao na mir. Njegova nizozemska tvornica konzervirane hrane slala je i svoje proizvode u Ukrajinu. Unatoč tome, na Internetu se može vidjeti kako je na listi osoba koje je sankcionirala Ukrajina, no po svemu sudeći ne nalazi se na listi osoba koje je sankcionirala Europska unija. FORBES Hrvatska je uputio upit Ministarstvu vanjskih i europskih poslova koje je zaduženo za provođenje sankcija u Hrvatskoj s upitom je li nadležno državno tijelo bilo uključeno ili konzultirano oko prodaje dionica Zvečeva tvrtki koja je povezana s ruskim poduzetnikom, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Tvrtku Flexway Adriatic u Zagrebu preko koje je Štengelov kupio Zvečevo vodi Ilija Karamatić, a osnovana je u prosincu 2023. godine. Kao jedini vlasnik tvrtke Flexway Adriatic navedena je tvrtka Flexway DMCC registrirana u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Karamatić je od 2021. godine Country Manager KDV grupe za Hrvatsku. Njihova tvrtka QP5 Europe d.o.o. na tržište je došla 2021. godine, a godinu kasnije ostvarila tek 41 tisuću eura prihoda uz 354 tisuća eura rashoda. Osim u njoj Karamatić je direktor i u svojoj tvrtki Katrio koju vodi od 2014. godine.