Tech giganti pod istragom: Američka Savezna trgovinska komisija istražuje investicije u AI

Savezna trgovinska komisija (FTC) u četvrtak je jednoglasno izglasala otvaranje istrage u poslovne sporazume koje su sklopili tehnološki divovi i brzorastuće tvrtke za generativnu umjetnu inteligenciju. Istragom će, između ostalih, biti obuhvaćeni i Microsoft, OpenAI, Amazon, Alphabet i Anthropic PBC.

Regulatorna agencija objavila je kako je poslala naredbe pet kompanija, tražeći dodatne informacije o 10 milijardi dolara vrijednom sporazumu između Microsofta i OpenAI-ja, kao i o investicijama Amazona i Alphabeta u Anthropic od 4, odnosno 2 milijarde dolara.

Regulatori kažu kako informacije traže kako bi odredili utjecaj koji investicije i sporazumi imaju na tržišno natjecanje.

Istraga će se fokusirati na to “iskrivljavaju” li tech kompanije “inovaciju i potkopavaju li pošteno natjecanje” na tržištu generativne umjetne inteligencije, rekla je predsjednica FTC-ja, Lina Khan.

Iz Microsofta u izjavi kažu kako je istraga dobrodošla i kako njihovo partnerstvo s OpenAI-jem “promovira natjecanje i ubrzava inovaciju.”

I iz Alphabeta kažu kako potiču istragu, u nadi kako će ona “rasvijetliti kompanije koje ne nude otvorenost Google Clouda ili imaju dugu prošlost blokiranja klijenata od suradnje s drugima.”

Anthropic i Amazon nisu željeli komentirati istragu, a OpenAI nije odgovorio na Forbesov upit za komentar.

Najava FTC-ja došla je u četvrtak, nakon godinu dana ogromnih investicija velikih tehnoloških kompanija u AI tvrtke. Microsoft je svoje partnerstvo i investiciju od 10 milijardi dolara u OpenAI najavio prije godinu dana. Dvije tvrtke još čvršće su se povezale nakon što je izvršni direktor OpenAI-ja, Sam Altman, u studenom bio nakratko otpušten iz upravnog odbora tvrtke. Altman je vraćen na poziciju samo četiri dana kasnije, nakon sporazuma kojim je Microsoft dobio mjesto bez prava glasa u upravnom odboru.

Regulatori taj sporazum analiziraju još od prosinca, izvještava Bloomberg. Počeli su nedugo nakon što je britansko nadležno tijelo za konkurentnost i tržište pokrenulo preliminarnu istragu u sporazum.

Anthropic je AI startup kojeg su 2021. osnovali bivši zaposlenici OpenAI-ja, a i ta tvrtka je najavila velika partnerstva s dvjema od najvećih tech kompanija u SAD-u, Amazonom i Alphabetom, matičnom tvrtkom Googlea. Amazon je u rujnu najavio kako će u Anthropic investirati 4 milijarde dolara, a manje od dva mjeseca kasnije i Alphabet je najavio investicije od 2 milijarde dolara u sklopu sporazuma kojim je Anthropic počeo koristiti svoju najnoviju verziju Google Clouda za Claude, njihov primarni AI proizvod.

Autor originalnog članka: Zachary Folk, Forbes

Link: FTC Investigating AI Deals And Investments With Big Tech Firms, Including Microsoft, Amazon and Alphabet

(Prevela: Nataša Belančić)