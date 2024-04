Tesla korak do odobrenja za samovozeće automobile u Kini

Tesla je pristala na ugovor s kineskom tražilicom Baidu za funkcije mapiranja i navigacije, pokazuje nekoliko izvještaja od ponedjeljka, dok se izvršni direktor američke tvrtke Elon Musk sastao s kineskim vladinim dužnosnicima u navodnom pokušaju da dobije odobrenje za svoju tehnologiju asistencije u vožnji koja bi mogla pomoći pojačati prihode tvrtke na njenom najvećem stranom tržištu.

U sklopu ugovora Tesla će dobiti pristup Baiduovoj tehnologiji mapiranja i navigacije za pokretanje svoje značajke asistencije u vožnji imena “Full-Self Driving“, izvijestili su Bloomberg i Reuters pozivajući se na neimenovane izvore.

Ovaj posao Tesli će omogućiti korištenje Baiduove licence za mapiranje što je preduvjet za proizvođače automobila koji žele na kineske javne ceste uvesti značajke autonomne vožnje ili asistencije u vožnji, stoji u izvješću Reutersa.

Ako žele pristup licenci, strane kompanije moraju surađivati s lokalnim tvrtkama, što znači kako će Tesla sada dobiti ključne podatke o prometu, prometnim znakovima i rutama.

Kineski premijer Li Qang susreo se u nedjelju s Elonom Muskom / FOTO: Wang Ye / Xinhua News / Profimedia

Pozivajući se na kineski Savez proizvođača automobila, Bloomberg izvještava kako su Teslini automobili također uspješno prošli važne zahtjeve o sigurnosti podataka i privatnosti, kojima se testira prikupljanje i upravljanje “osjetljivih osobnih podataka” u automobilima.

Ove novosti dolaze usred Muskovog posjeta Kini, gdje se sastao s nekoliko visokih državnih dužnosnika kako bi navodno pokušao dobiti odobrenje za pokretanje Tesline značajke “Full-Self Driving”. Kompanija se na kineskom tržištu bori sa žestokom lokalnom konkurencijom.

Musk je u nedjelju izjavio kako mu je bila “čast upoznati” kineskog premijera Li Qianga, drugog najviše rangiranog dužnosnika nakon kineskog predsjednika Xi Jinpinga.

Iako još ništa nije službeno objavljeno, Wall Street Journal izvještava kako je značajka “Full-Self Driving” dobila uvjetno odobrenje kineskih vlasti. Usprkos svom imenu, ova značajka ne podržava potpuno autonomnu vožnju i zahtijeva konstantan nadzor vozača. Tehnologija se i u SAD-u suočava s velikim nadzorom nakon što su istrage nedostatke u sustavu povezale s nekoliko prometnih nesreća od kojih je čak 13 imalo smrtni ishod. U Kini je zbog zabrinutosti oko Teslinih praksi prikupljanja podataka automobilima tvrtke zabranjeno ulaziti na vojne lokacije, vladine agencije ili lokacije državnih tvrtki.

Reuters piše kako je predsjednik kineske tvrtke za baterije CATL, Robin Zeng, viđen u Muskovom hotelu u Pekingu u ponedjeljak. CATL je ključni lokalni dobavljač za Teslu.

Autor originalog članka: Siladitya Ray, Forbes

Link: Tesla Comes A Step Closer To Self-Driving Approval In China After Deal With Baidu

(Prevela: Nataša Belančić)