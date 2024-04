Tvrtka bivšeg ministra financija Zdravka Marića ima dobre rezultate, ali on krije tko su mu klijenti

Zdravko Marić, dugogodišnji ministar financija u Vladi Andreja Plenkovića koji je podnio ostavku na dužnost i nikada nije javno precizno obrazložio svoj potez, krajem 2022. godine je osnova privatnu tvrtku, a iz izvješća koje je tvrtka objavila za 2023. godinu vidljivo je da prilično uspješno posluje.

Ekonomist Zdravko Marić bio je ukupno šest godina na poziciji ministra financija, a od toga tri godine na mjestu podpredsjednika Vlade RH, a kada je početkom srpnja 2022. godine objavio da odlazi s dužnosti tvrdio je da je već duže razmišljao o tome, da se zasitio, da je napravio sve važne poteze – ulazak u eurozonu, podizanje kreditnog rejtinga itd. – no mnogi su ostali u uvjerenju da je u tom razlazu s Andrejem Plenkovićem možda bilo i nešto više. No, osim medijskih analiza što bi točno moglo biti u pozadini tog odlaska, do danas je ostalo nerazjašnjeno što je bio konkretan povod naprasnog odlaska jednog od ključnih ministara u Plenkovićevoj Vladi. S obzriom da dužnost koju je obavljao, nije se odmah mogao angažirati u privatnom sektoru. Nagađalo se hoće li se možda angažirati u nekoj od velikih privatnih tvrtki, a onda se saznalo da je u listopadu 2022. godine osnovao vlastitu konzultantsku tvrtku, Marabizz. “Osnovao sam tvrtku jer moram nešto raditi, ali nemam nikakve planove s ruskim igračima. Otišao sam iz politike i nemam namjeru komentirati svaki svoj poslovni potez, a ni privatna putovanja s obitelji”, izjavio je Marić za tjednik Nacional koji ga je pitao o tome s kime će poslovati, te zašto je putovao u Dubai. Nakon toga nije zabilježeno da je igdje otvoreno govorio o tome s kim i kako posluje, a njegova konzultantska tvrtka nema web stranicu.

Zdravko Marić i Boris Lalovac na konferenciji u studenom 2023. godine; Foto: Neva Zganec/PIXSELL

No, nakon objave izvješća za 2023. godinu vidljivo je da je Marić bio jedini zaposlenik u konzultantskoj tvrtki, a u 2023. godini ostvario je solidne rezultate. Prihod firme iznosio je 355.484 eura, od čega 40.000 iz inozemstva. Marićeva plaća u tvrtki relativno je skromna, no dobit je iznosila solidnih 233.774 eura. Iz podataka iz izvještaja može se pročitati kako je na račun tvrtke kupio i automobil vrijedan 72.812 eura.

Zdravko Marić je kao bivši ministar bio prisutan i na državnom dočeku isporuke prvih borbenih aviona, Rafalea, no i tada je novinarima govorio isključivo o danima kada je kao ministar sudjelovao u aktivnostima oko donošenja odluka za nabavu borbenih zrakoplova.

Druženja s raznim prijateljima

Iako je kao ministar uživao u javnosti status nesumnjivo kompetentnog stručnjaka i vještog političara – naglašavao je da nije član HDZ-a, a istovremeno je bio nositelj liste HDZ-a u kraju kraju iz kojeg potječe, ni njega nisu zaobišli skandali. Između ostalog, zabilježeno je kada je kao navijač na Svjetskom nogometnom prvenstvu bio u društvu Josipa Stojanovića Jollyja, uvoznika automobila kojeg se kasnije spominjalo u aferi ministrice Gabrijele Žalac, no, demantirao je sumnje da mu je on platio put – a o razini bliskosti s poduzetnikom Stojanovićem Jollyem odgovorio je da su – prijatelji.

Uhvaćen je u ljeto 2021. godine i na jahti riječkog poduzetnika Blaža Pavičića, sina Mirka Pavičića, koji je u Rijeci poznat i kao »kralj Korza« jer su njegove tvrtke u vlasništvu ili zakupu brojnih nekretnina u Rijeci, no i u tom slučaju se pravdao da su oni naprosto prijatelji i da se ne radi ni o kakvom sukobu interesa. Godinu dana kasnije Blaž i Mirko Pavičić su optuženi za višemilijunsku utaju poreza.

Zdravko Marić se našao i u sms prepiskama između Josipe Rimac i Gabrijele Žalac, no, on je tvrdio da je to bila najnormalnija prepiska između članova Vlade.

“Netko me spomenuo u nekim porukama. Ja sam se aktivirao. Oko čega? Ne znam, niti bih mogao ništa od toga komentirati – rekao je na upit novinara, a na daljnu opasku da se aktivirao “možda oko kredita HBOR-a” (jer je kao ministar bio i predsjednik NO HBOR-a), Marić je odgovorio: ” Ne. Točka.”

Samo mjesec dana prije njegovog odlaska s dužnosti ministra otkriveno je da je ljetovao luksuznom apartmanu hotelske kuće Jadranka d.d., a da je smještaj dobio po povoljnijoj cijeni. A tada je otkrio da je tom prilikom i upoznao vlasnika, Krešimira Filipovića, inače poduzetnika koji radi i u Rusiji, kao direktor tvrtke koja je direktno vezana za Putinov režim, Velesstroy. Filipović se kasnije pojavljuje i kao veza prema šeiku Saifu Alketbiju, arapskom investitoru koji je htio otkupiti udio Sberbank u Fortenova grupi. Za to ljetovanje mu je Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa odrezalo i kaznu, no, on se žalio na tu odluku i Visoki upravni sud je studenom prošle godine poništio odluku Povjerenstva.

Zdravko Marić sa suprugom na svečanoj veceri uoči dodjele nagrada “EY Poduzetnik godine 2023.” Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

I Forbes Hrvatska je pitao Zdravka Marića nakon objave rezultata njegove konzultantske tvrtke o tome s kime sada posluje, no ljubazno je odbio mogućnost da detaljnije odgovori na naša pitanja. Uzvratio je porukom u kojom se opravdao se da je “cijeli dan u sastancima i obvezama”.

“Što se tiče upita, nemam ništa posebno novo ni dodatno za reći. Tvrtka se bavi poslovnim savjetovanjem, dominantno u području financija, a kako su mi klijenti privatne tvrtke, možemo reći da se radi o korporativnim financijama.”, odgovorio je šturo u poruci bivši ministar Marić i tako nastavio održavati misterij i potragu za odgovorom – s kim točno posluje dugogodišnji ministar financija i je li možda u mogućnosti koristiti informacije, saznanja i kontakte koje se stekao na toj dužnosti.