Ukrajinski tenkovi M-1 Abrams idu u protunapade bez zaštite artiljerije i zbog toga trpe gubitke

U želji da zaustave napredovanja Rusa zapadno od ruševina Avdiivke, 47. mehanizirana brigada ukrajinske vojske izgubila je još dva od svojih najboljih oklopnih vozila američke izrade: tenk M-1 Abrams i inženjersko vozilo Assault Breacher.

Ti gubici možda nisu trajni: M-1 bi mogao biti spašen ako ukrajinski inženjeri do njega dođu prije ruskih dronova. Ipak, iako možda privremeni, oni su još jedan dokaz intenziteta borbe.

Dva tjedna nakon što se iscrpljeni ukrajinski garnizon povukao iz Avdiivke, bivšeg ukrajinskog uporišta sjeverozapadno od Donjecka, ruske trupe okrenule su se naselju Berdiči i ostalima zapadno od razrušenog grada.

Ukrajinska 47. brigada – koja u najvećoj mjeri koristi oklopna vozila američke izrade – povukla se iz naselja Stepove na sjevernom boku Avdiivke i organizirala novu obrambenu liniju u naselju Berdiči, osam kilometara zapadno.

Tamo se moraju nositi s ruskim jedinicama koje izvode takozvane “banzai” taktike. Svaki ruski napad uključuje nekoliko skupina borbenih vozila koja, nakon žestokog zračnog bombardiranja, tutnje prema ukrajinskim linijama.

Te skupine praktički izazivaju Ukrajince da ispale svoju artiljeriju, koje im ubrzano ponestaje budući da proruski Republikanci u američkom Kongresu od listopada blokiraju slanje američke pomoći Ukrajini.

Ruska vozila iskrcavaju pješake na položajima koje je lako braniti – najčešće je riječ o napuštenim zgradama – a potom se ubrzano udaljavaju. Pješaci se pripremaju na nadolazeće eksplozivne dronove, ali i neizbježne ukrajinske protunapade, dok čekaju da im se pridruži druga, treća, pa čak i četvrta ruska napadačka skupina.

Opasan posao za iscrpljene vojnike

Cilj Rusa je da u naselja doveze dovoljno trupa kako bi se ubacili među ukrajinske linije. Cilj Ukrajinaca je ubiti ruske napadačke trupe čim one stignu. Za 47. brigadu, to znači slanje tenkova M-1 i M-2 pod zaštitom dronova i uz podršku Assault Breachersa kako bi se približili ruskim pješacima koji nemaju podršku.

To je opasan posao za iscrpljene vojnike 47. brigade, koji se bez prestanka bore već devet mjeseci. U samo posljednja dva tjedna, brigada je izgubila dva tenka M-1, nekoliko tenkova M-1 i dva vozila Assault Breacher: to je možda pet posto njihovih najboljih oklopnih vozila. Nejasno je koliko vojnika se uspjelo spasiti iz vozila.

Bedriči se drži, kažu iz ukrajinskog Centra za obrambene strategije. “neprijatelju Stepove služi kao platforma za napad na Bedriči, no snage 47. brigade odbile su nekoliko njihovih jurišnih jedinica,” izvijestili su oni u nedjelju.

Ipak, očito je kako nestašica artiljerije brigadu prisiljava da se bori na manjim udaljenostima i tako riskira svoja oklopna vozila.

Koliko dugo 47. brigada može izdržati? Nadajmo se dovoljno dugo dok u Ukrajinu narednih tjedana ne stigne artiljerija čije slanje pripremaju EU i Češka. Ako brigada uspije izdržati još nekoliko tjedana nakon gota, mogla bi napokon ponovno početi dobivati naoružanje iz SAD-a.

Razlog za to je sve žešći pritisak od praktički čitavog demokratskog svijeta, ali i nekolicine umjerenih Republikanaca. Predsjednik američkog Zastupničkog doma, Republikanac s desnog kraja spektra Mike Johnson, nedavno je sugerirao kako bi mogao napokon dopustiti glasanje o slanju vojne pomoći Ukrajini, najvjerojatnije krajem ožujka ili početkom travnja.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Counterattacking Without Artillery, The Ukrainians’ M-1 Abrams Tanks Are Exposed – And Taking Losses

(Prevela: Nataša Belančić)