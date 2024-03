Ukrajinci nastavljaju rušiti ruske avione velikom brzinom i bacaju njihove zračne snage u kaos

Ruske zračne snage izgubile su u četvrtak još jedan bombarder Suhoj Su-34, tvrde ukrajinske zračne snage. Ako se ta tvrdnja ispostavi točnom, to znači da ukrajinska protuzračna obrana nastavlja svoj nevjerojatan niz.

Ukrajinci tvrde da su srušili 11 ruskih zrakoplova u 11 dana: osam aviona Su-34, dva Su-35 i jedan rijetki špijunski zrakoplov Beriev A-50.

Ti gubici gori su nego što se isprva čini za ruske zračne snage koje se nalaze pod sve većim pritiskom. U teoriji, njima je preostalo i više nego dovoljno aviona. U praksi, snage su sve bliže potpunom kolapsu.

Nejasno je kako točno Ukrajinci ruše toliki broj zrakoplova. Moguće je da su ukrajinske zračne snage poslale svoje bacače raketa Patriot američke izrade u mobilne protuzračne timove koji se brzo kreću po fronti i pripremaju zasjede ruskim zrakoplovima.

Ipak, udaljenost s koje su Ukrajinci prošlog petka srušili avion A-50 – nekih 190 kilometara – sugeriraju da je u tom napadu sudjelovao sustav duljeg dometa. Moguće je kako se radi o sustavu S-200 iz Hladnog rata kojeg su ukrajinske zračne snage povukle iz skladišta.

Očito je i da su Ukrajinci premjestili neke od svojih dvadesetak bacača NASAMS, dometa nekih 40 kilometara, bliže liniji fronte. Rusi su negdje početkom tjedna pronašli – i po prvi put uništili – bacač NASAMS u blizini Zaporižja.

Moguće je i kako su ovakvom porastu u gubicima pridonijeli i postupci samih ruskih snaga. Nakon što su napokon porazili – plativši za to nevjerojatnu cijenu u ljudstvu i opremi – iscrpljeni ukrajinski garnizon u uništenoj Avdiivki na istoku Ukrajine, ruska vojska napada i druge garnizone kojima također ponestaje streljiva.

Ruske zračne snage namirisale su priliku i počele slati svoje zrakoplove bliže fronti, bombardirajući ukrajinske trupe. “Neprijatelj je nadišao strah od korištenja zrakoplova direktno iznad ratišta,” objasnili su iz Ukrajinskog centra za obrambene strategije, “i, iako ovo rezultira gubitkom zrakoplova, njihove kopnene snage imaju značajnu prednost.”

Ovakav porast u prelijetanjima iznad fronte znači kako ukrajinska protuzračna obrana ima više meta i prirodno je da ruše više ruskih zrakoplova. Ukrajincima pomaže i činjenica da ruski piloti ne mogu vidjeti ukrajinske bacače projektila. Ruske zračne snage nekoć su mogle računati na oko devet aktivnih špijunskih zrakoplova A-50 koji su im pokrivali veliki dio ukrajinskog teritorija. Ukrajinci su prošle godine dronom oštetili jedan taj zrakoplov, a još dva srušili ove godine i tako stvorili slijepe točke u kojima Rusi ne mogu vidjeti projektile koji im se približavaju.

U svakom slučaju, posljedice ukrajinskih uspjeha za Ruse su katastrofalne. Ruske zračne snage gube zrakoplove daleko brže nego što si to mogu priuštiti. Ruska zrakoplovna industrija, osakaćena sankcijama, ne može proizvesti više od dvadesetak zrakoplova godišnje.

Sve veći gubici, pogoršani anemičnom proizvodnjom, gotovo sigurno povećavaju pritisak na još uvijek aktivne zrakoplove i posade. Ruske zračne snage još nisu upale u organizacijski kaos, ali sve su mu bliže.

Brojke su jasne. Ruske zračne snage imale su 140 supersoničnih zrakoplova Su-34. Ako računamo nepotvrđena rušenja od početka ove godine, izgubili su njih 31.

Ipak, 109 preostalih zrakoplova još uvijek je solidan broj, zar ne?

Ne, kaže Michael Bohnert, inženjer u RAND Corporationu u Kaliforniji. Rušenja predstavljaju “samo djelić ukupnih gubitaka” ruskih borbenih zrakoplova, napisao je Bohnert u kolovozu. “Pretjerano korištenje ovih zrakoplova također ima svoju cijenu.”

“U oduljenom ratu, gdje jedna vojska pokušava iscrpiti drugu, ono što je važno je ukupna izdržljivost vojne snage,” dodaje on. “I tu su se sada našle ruske zračne snage.”

Bohnert pretpostavlja kako su Rusi u rat 2022. godine ušli s oko 900 borbenih i napadačkih zrakoplova. U prvih 18 mjeseci izgubili su njih stotinjak. Problem za Ruse – osim tih gubitaka – jest da se potreba za njihovim napadima nije umanjila, iako inventar jest.

Tih 800 preostalih zrakoplova leti sve češće kako bi ispunio zadatke koje je Kremlj zadao u vrijeme kada su na raspolaganju imali stotinu zrakoplova više. To znači više trošenja, sve veće potrebe za popravcima i održavanjem, kao i za rezervnim dijelovima koje je sve teže pronaći. Sve su to imperativi koji praktički eliminiraju zrakoplove iz snaga na prvoj liniji fronte.

“Dodatni sati aktivnosti od veljače 2022. zračne snage su stajali dodatnih 27 do 57 zrakoplova u pripisanim gubicima,” izračunao je Bohnert, i to prije nego porasta gubitaka koji je počeo u prosincu.

Drugim riječima, ti pripisani gubici vjerojatno su još i veći. Oni, u kombinaciji s nedavnim rušenjima, mogu značiti da je Rusima preostalo još 700 upotrebljivih borbenih i napadačkih zrakoplova: dvije stotine manje nego što su imali prije dvije godine.

Kako bi izbjegli dodatna trošenja uslijed sve većeg broja srušenih aviona, ruske zračne snage uskoro bi se mogle suočiti s teškim izborom: rjeđe letjeti ili riskirati pad spremnosti.

Ako je Bohnert u pravu, ruska zračna kampanja u Ukrajini je neodrživa, i to sve više sa svakim dodatnim zrakoplovom kojeg sruše Ukrajinci.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Shooting Down 11 Jets In 11 Days, Ukraine Nudges The Russian Air Force Closer To Organizational Death-Spiral

(Prevela: Nataša Belančić)