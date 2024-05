Upoznajte nove milijardere iz tvrtke CVC, vlasnika Petca i Breitlinga

Tvrtka je vlasnik maloprodajnog lanca hrane za kućne ljubimce i proizvođača satova iz Švicarske, a u četvrtak je izišla na amsterdamsku burzu uz procjenu vrijednosti od 15 milijardi dolara, što je suosnivače učinilo milijarderima.

U posljednjoj javnoj ponudi uslijed eksplozije IPO-a iz Europe, tvrtka CVC Capital Partners izišla je na burzu u Amsterdamu u petak ujutro s cijenom od 15 dolara po dionici i procjenu vrijenosti tvrtke od 15 milijardi dolara. Cijene dionice tvrtke brzo su narasle, a do osam sati već su iznosile 19 dolara. Ovime je svijet dobio dva nova milijerdera, suosnivače Donalda Mackenzieja i Rollyja van Rapparda.

Mackenzie ima udio u tvrtci od 6 posto, koji trenutno vrijedi preko milijardu dolara. Mackenzie je 13. veljače odstupio s mjesta predsjednika tvrtke, a ostao je u odboru kao jedan od počasnih predsjednika do inicijalne javne ponude. Prodao je dionice u vrijednosti od 180 milijuna dolara prije poreza. Taj iznos mogao bi narasti za još 27 milijuna dolara ako kompanija unutar 30 dana iskoristi takozvanu opciju “greenshoe”. Uz činjenicu da je on navodni vlasnik superjahte Grace koja prema VesselsValue vrijedi oko 23 milijuna dolara, kao i georgijanskog imanja u Dorsetu u Engleskoj i vile u Londonu, Forbes procjenjuje kako 67-godišnji Mackenzie ima 1,3 milijarde dolara.

Van Rappard, 63-godišnji partner i jedan od predsjednika tvrtke, s druge strane, nije prodao svoje dionice. Njegov udio od 6,7 posto vrijedi 1,3 milijarde dolara. Kao i MacKenzie, i on je vlasnik jahte, imena Blue II, koja vrijedi oko 32 milijuna dolara, prema podacima VesselsValue. On je vlasnik 50 posto broda, dok druga polovica pripada još jednom suosnivaču, Steveu Koltesu, kroz njegovu privatnu tvrtku za upravljanje obiteljskom imovinom, Kaltroco. Jahta može ploviti čak i kroz led na moru u polarnim regijama, a ima saunu i tursku kupelj.

Rođen na karipskom otoku Curaçao, ovaj nizozemski poduzetnik – punog imena Louis Rodolph Jules Ridder van Rappard – živi u Londonu. Njegova tvrtka za upravljanje obiteljskom imovinom, Steflot, prema posljednjim izvještajima iz prosinca 2022. godine upravljala je vrijednostima od 224 milijuna dolara, uključujući i investicijsku tvrtku Imker Capital. Forbes procjenjuje kako van Rappardovo bogatstvo ukupno iznosi najmanje 1,5 milijardi dolara.

Prije IPO-a, CVC je isplatio dividendu od 327 milijuna dolara (prije poreza) dioničarima, što znači da su Mackenzie i Rappard dobili 23 milijuna dolara svaki, dok je Koltes dobio 14 milijuna dolara.

CVC je osnovan 1981. godine kao europski dio Citicorp Venture Capitala, ulagačke grane Citigroupa. Dvanaest godina kasnije, Mackenzie, van Rappard, Koltes i još pet suosnivača (od kojih su svi u međuvremenu napustili kompaniju), kupili su biznis i pretvorili ga u CVC Capital Partners. Svoj prvi fond od 630 milijuna dolara prikupili su 1996. godine i svoj fokus prebacili u privatno ulaganje. CVC sada upravlja imovinom od 198 milijardi dolara i urede u 29 gradova na šest kontinenata. Najpoznatiji je po ulaganjima u sport, od kupnje Formule 1 za dvije milijarde dolara 2006. godine (kasnije su ju prodali tvrtci Liberty Media za osam milijardi 2016.) do posla vrijednog 2,1 milijardu dolara sa španjolskom La Ligom iz 2021. godine za 8,25 posto udjela u TV pravima tijekom narednih 50 godina.

CVC je vlasnik dućana za hranu za kućne ljubimce Petco, koje je uz kanadski mirovinski fond kupio 2015. godine za 4,6 milijardi dolara; online sveučilišne platforme Multiversity koju je kupio od talijanskog milijardera Danila Iervolina 2021; švicarskog proizvođača luksuznih satova Breitling; kao i drugih poznatih investicija u sport, uključujući WTA i indijskog prvoligaša u kriketu Gujarat Titans.

“Kada smo CVC osnovali početkom 90-ih imali smo ambiciju stvoriti multigeneracijski biznis koji bi nastavio cvasti daleko nakon smrti osnivača,” rekao je Mackenzie najavljujući svoj odlazak u veljači. “Vjerujem da smo to postigli. Biznis je u odličnoj formi i u dobrim rukama.”

Prošle godine je CVC prijavio 1,2 milijarde dolara prihoda i EBITDA od 692 milijuna dolara. Iako je to bio porast od 3,5 posto u odnosu na godinu ranije, ipak je daleko manje od onog što su ostvarili giganti poput BlackRocka ili Blackstonea ili čak europskih konkurenata poput švedskog EQT-ja: svi oni godišnje ostvaruju najmanje šest milijardi dolara prihoda.

“Oni imaju pristup u više smjerova. Bave se privatnim kreditima, pružaju prilike za tvrtke koje ne žele dizati kredite od banaka. Imaju i ogromne infrastrukturne prilike na kojima rade,” kaže Dean Kim, čelnik istraživanja u brokerskoj tvrtci William O’Neil.

Infrastruktura je rastuća klasa imovine za privatne investicijske tvrtke. BlackRock je u siječnju najavio 12,5 milijardi dolara vrijedan biznis akvizicije tvrtke za infrastrukturu Global Infrastructure Partners. Prošlog rujna, CVC je kupio 60-postotni udio u nizozemskoj tvrtci za infrastrukturno investiranje DIF Capital Partners za neobjavljen iznos.

Inicijalna javna ponuda CVC-ja mogla bi nešto oslabiti zbog povišenih napetosti na Bliskom istoku i pesimizma na tržištu izazvanog rezovima kamatnih stopa u SAD-u koji je već srušio cijene dionica BlackRocka za 8, a Blackstonea za 4 posto tijekom proteklog mjeseca. Međutim, u Europi, gdje se očekuje da će ECB uskoro srezati kamatne stope, moglo bi doći do snažnijeg rasta za tvrtke poput CVC-ja.

“Europski upravitelji imovine trebali bi biti uspješni u duljem roku jer je ECB na putu da sreže stope,” dodaje Kim. “Kada do toga dođe, prikupljanje imovine postaje lakše, tržište je likvidnije. Novac mora otići nekamo kamo može stvarati povrat.”

Najveći dioničar u CVC-u je tvrtka Blue Owl Capital koja je na burzi, a koja je u studenom 2021. godine kupila oko 10 posto udjela u nekoliko podružnica CVC-ja za oko 1,1 milijardu dolara. Njihov udio pao je na 8,1 posto prije inicijalne javne ponude. Tvrtka je od izlaska na burzu 2021. godine stvorila dva milijardera, Douga Ostrovera i Michaela Reesa, a potom kupila još dionica za oko 211 milijuna dolara, čime su dobili udio od 9,4 posto nakon 1,8 milijardu dolara vrijedne transakcije.

Iako nije toliko bogat kao i Mackenzie i van Rappard, Koltes je također postao bogatiji. Njegov 4,2-postotni udio vrijedi nekih 760 milijuna dolara, a tu je i oko 41 milijun dolara od prodaje dionica. Ovaj 68-godišnji Amerikanac odstupio je s pozicije predsjednika tvrtke u siječnju 2022. godine i zajedno s Mackenziejom bio počasni predsjednik do IPO-a. Forbes procjenjuje kako Koltes ima oko 800 milijuna dolara.

“CVC je davno prerastao ovisnost na bilo kojeg pojedinca ili skupinu pojedinaca. Tvrtka privlači, motivira i pruža energiju talentu bez premca. Za sve što ja radim kako treba, u firmi postoje deseci ljudi koji to rade bolje,” rekao je on u izjavi povodom odstupanja s pozicije u siječnju 2022.

Dva dugogodišnja direktora u tvrtci, Rob Lucas i Javier de Jaime Guijarro, zadržali su sve svoje dionice nakon inicijalne javne ponude. Njihovi udjeli vrijede 660, odnosno 650 milijuna dolara.

