Voda u poznatom američkom vojnom kampu povezana s povećanim rizikom od raka, pokazuje istraživanje

Vojno osoblje i civili koji su živjeli u vojnom kampu Lejeune u američkoj saveznoj državi Sjevernoj Karolini u 70-im i 80-im godinama prošlog stoljeća imali su veći rizik od razvoja čitavog niza tumora u odnosu na one koji su živjeli u nekim drugim vojnim bazama, pokazala je jedna od najvećih studija svoje vrste, koja bi mogla pružiti dodatne argumente u suđenjima zbog kontaminirane vode u kampu.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i Agencija za toksične supstance i bolesti (ADSTR) otkrili su kako je vojno osoblje izloženo kontaminiranoj vodi za piće u kampu Lejeune imalo povećan rizik od nekoliko vrsta leukemije i limfoma, ali i tumora pluća, dojke, grla, jednjaka, gušterače i mekog tkiva u usporedbi s osobljem smještenim u kampu Pendleton u Kaliforniji gdje nije zabilježena kontaminacija vode u periodu koji je studija proučavala.

ATSDR kaže kako je voda u kampu bila kontaminirana iz nekoliko izvora, uključujući nepravilnim rukovanjem kemijskog otpada iz obližnje kemijske čistionice i curenja iz podzemnih spremnika za skladištenje. Agencija također tvrdi kako su toksične kemikalije pronađene u vodi za piće u kampu između 50-ih i 80-ih godina vjerojatno povećale rizik od razvoja tumora, no pravna potraživanja bila su zabranjena zbog tvrdnji o imunitetu sve do 2022. godine, kada je američki predsjednik Joe Biden potpisao zakon kojim se omogućavaju tužbe protiv vlade.

Otkrića iz studije dodatno potvrđuju koliko je negativno toksična voda utjecala na civile i vojno osoblje koji su živjeli i radili na toj lokaciji u periodu između 1953. i 1987. godine. Već je provedeno nekoliko manjih studija koje su otkrile veze između raznih zdravstvenih problema, no ova je otkrila povezanosti s novim vrstama tumora koji trenutno nisu navedeni u potencijalnim sporazumima o nagodbi.

Studija bi mogla pomoći u tisućama pravnih i administrativnih zahtjeva kojima se traži naknada za zdravstvene probleme povezane s vodom za piće u kampu. Odvjetnici preko tisuću stranaka pozivali su na objavljivanje rezultata studije, zabrinuti da se s objavom odugovlači tijekom trajanja sudskih procesa.

‘Ovo nikada nećemo moći razriješiti’

Aaron Bernstein iz ATSDR-a rekao je reporterima kako zna za pravne procese vezane za kamp Lejeune, no kako je cilj studije bio “osigurati da je znanost najbolja što može biti” i da slijede točan proces, prenosi CNN.

CDC kaže kako je studija bila jedna od najvećih te vrste, dodajući kako je njome otkriveno kako su stanovnici kampa imali povećan rizik od mileoidnog karcinoma, kao i nekih vrsta raka pluća i dojke.

Forbes je upit za komentar poslao američkoj ratnoj mornarici koja se bavi žalbama vezanima za bazu.

Istraživač na sveučilištu Brown i konzultant odvjetnika stranaka iz kampa Lejeune, David Savitz, istraživanje je nazvao “poprilično impresivnim,” a za Associated Press kaže kako će ono pomoći ojačati argumente u ime onih koji su trpjeli posljedice zbog kontaminirane vode u bazi. Ipak, on je upozorio kako se rezultati istraživanja ne mogu smatrati finalnima i da toliko čvrsti dokazi možda nikada neće postojati, budući da je do izlaganja došlo toliko davno: “Ovo nije nešto što ćemo moći do kraja razriješiti.”

Vlada je odobrila podnositeljima da pritužbe dostave mornarici, a potom i podnesu tužbe ako njihovi zahtjevi budu odbačeni ili ako mornarica ne odgovori u roku od šest mjeseci, stoji na interntskoj stranici osnovanoj za tužitelje iz kampa Lejeune. Ministarstvo pravosuđa također je otvorilo mogućnost za bržu kompenzaciju onim podnositeljima koji ispunjavaju određene kriterije poput obolijevanja od jedne od devet bolesti za koje je jasno utvrđena veza s kampom.

Mornarica je zaprimila najmanje 160.000 pritužbi, pokazuju podaci Ideastream Public Media, a rok za podnošenje pritužbi je 10. kolovoza.

Autor originalnog članka: James Farrell, Forbes

Link: Water At Camp Lejeune Linked To Higher Risks Of Various Cancers, New Study Finds

(Prevela: Nataša Belančić)

