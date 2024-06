Volvo u strahu od carina prebacuje proizvodnju iz Kine u Belgiju

Švedska tvrtka Volvo koja je u vlasništvu kineske tvrtke Geely, započela je s prebacivanjem proizvodnje električnih vozila iz Kine u Belgiju. Povod je očekivanje da će Europska unija početi suzbijati uvoz koji subvencionira Peking.

Kako javlja The Times, Volvo je prvo razmatrao planove o zaustavljanju prodaje automobila koje proizvodi u Kini, no to neće biti potrebno nakon preusmjeravanja proizvodnje modela EX30 i EX90 u Belgiju. Proizvodnja određenih Volvo modela namijenjenih prodaji u Ujedinjenom Kraljevstvu također bi se mogla preseliti u Belgiju. Volvova tvornica u belgijskom Gentu pokrenuta je 1965. godine i tada je bila jedina pokrenuta izvan Švedske.

Europska komisija pokrenula je konzultacije za uvođenje carina na uvoz kineskih električnih vozila zbog tvrdnji da su proizvođači potkopali cijene zapadnim konkurentima zahvaljujući potpori ogromnih državnih subvencija. Odluka se očekuje ovaj tjedan. Potencijalni veliki trgovinski rat s Kinom ostavio bi ozbiljne financijske posljedice na njemačke proizvođače automobila.

Volvo za sada bez komentara

Volvo je inzistirao na tome da je preuranjeno donositi zaključke o istrazi Europske komisije i svim mogućim mjerama koje bi proizvođač automobila trebao poduzeti u slučaju nametanja trgovinskih barijera. “Pratimo istragu EK-a i ne možemo dalje komentirati dok se ne donese odluka EK-a”, rekao je glasnogovornik.

Europska komisija je u listopadu pokrenula antisubvencijsku istragu o uvozu električnih vozila iz Kine. Neobično je da ga je jednostrano pokrenula komisija, a ne nakon pritužbe tvrtke ili industrije.

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, upozorila je da je EU preplavljen jeftinim kineskim uvozom, pri čemu se cijene održavaju umjetno niskim velikim državnim subvencijama. Analitičari HSBC-a kažu da subvencije proizvođačima daju oko 30 posto prednosti u troškovima.

Volvo je ovih dana u svojoj tvornici u Južnoj Karolini u SAD-u započeo s proizvodnjom svog najvećeg električnog SUV-a, modela EX90. On bi se u budućnosti trebao proizvoditi i u Belgiji; Foto: Volvo

Europske carine puno blaže od američkih

EU trenutačno nameće carinu od 10 posto na električna vozila kineske proizvodnje. Stručnjaci kažu da bi se to moglo povećati na između 25 i 30 posto. SAD je nedavno najavio planove za povećanje carina na uvoz električnih vozila iz Kine, s 25 posto na 100 posto.

Ovaj potez zabrinjava zapadne proizvođače automobila jer su oni najveći uvoznici iz Kine zbog velikih tvornica u zemlji. Tesla je najveći uvoznik u EU iz Kine, ali je američka tvrtka dala do znanja da će ove godine prestati s takvom praksom.

Analitičari kažu da je Volvo srednjoročno najizloženiji akciji EU. Međutim, sada se smatra da se kreće ubrzanim tempom kako bi se izbjeglo nametanje poreza koji bi, posebno, učinili njegov EX30 vrijedan 39,964 eura neekonomičnim ako se i dalje proizvodi u Kini.

Proizvodnja modela C40 Recharge u belgijskoj tvornici Volva 2021. godine; Foto: Volvo

Čeka se kineski odgovor

I premda carine EU prijete zapadnoj proizvodnji automobila u Kini, stručnjaci kažu da se kineske tvrtke poput BYD-a i SAIC-a neće pokolebati.

Will Roberts, voditelj automobilskog istraživanja u Rho Motionu, rekao je na konferenciji u Parizu prošlog tjedna: “Dok čelnici EU-a razmatraju koju će razinu carina nametnuti kineskim proizvođačima električnih vozila, balansirat će s činjenicom da carina od 30 posto možda neće dodirnuti strane profitabilnosti za neke ključne proizvođače.”

Postoji i prijetnja odmazde Pekinga. HSBC je procijenio da njemački proizvođači automobila u Kini ostvaruju između 20 i 23 posto globalne dobiti. U međuvremenu, Kina drži kontrolu nad proizvodnjom baterija za EV, sa 60 posto tržišnog udjela.

Roberts je rekao: “Ako budu isprovocirani, reakcija i posljedice mogle bi dovesti do trgovinskog rata, što bi bilo razorno za regiju koja još uvijek uvelike ovisi o opskrbnim lancima kojima dominira Kina kako bi postigla svoje visoke klimatske ciljeve.”