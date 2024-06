Zelena energetska zadruga provodi grupnu nabavu solara, ušteda barem 15 posto

Veselina Harabajs, voditeljica poslovnog razvoja neprofitne Zelene energetske zadruge, kaže da kroz grupnu nabavu solarnih panela za kućanstva, tvrtke i obrte omogućuju uštedu od barem 15 posto, a do sada je tako kupljeno i ugrađeno na krovove oko 200 elektrana

Zelena energetska zadruga (ZEZ) pokrenula je u svibnju grupnu nabavu za solarne panele za kućanstva, tvrtke i obrte, a kako nam kažu, interes građana je obećavajući. Što to konkretno znači, koliko ih se do sada javilo. nisu nam otkrili, a prijave primaju do 7. lipnja.

„Svima koji su se do sada prijavili možemo garantirati barem 15 posto popusta, a s još većim brojem prijava povećavamo mogućnost i za veći popust“, stoji u odgovoru Veseline Harabajs, voditeljice poslovnog razvoja ZEZ-a. Osim toga, oni koji sudjeluju u nabavi ostvaruju pravo na podršku tima neprofitne zadruge u administrativnom i tehničkom smislu.

Prosječna snaga 6 kilovata

Što se obiteljskih kuća tiče, solarne elektrane koje se u Hrvatskoj ugrađuju su prosječne snage šest kilovata, a ukupan trošak takve elektrane kreće se, kažu u Zadruzi, od 6000 do 9000 eura, ovisno o opremi.

Do sada je kroz dva kruga grupnih nabava kupljeno i postavljeno 200-injak elektrana ukupne snage oko dva megavata, a prosječna elektrana je bila kapaciteta osam kilovata. Kako su izračunali u Zadruzi, ušteda po sudioniku je bila 1000 eura, odnosno ukupno su osigurali oko 200 tisuća eura ušteda za građane.

Cijena usluge ugradnje solara

U objavi na internetskoj stranici kažu da među pogodnosti grupne nabave solara ulazi 50 posto popusta na izradu glavnog projekta te fiksne cijene ugradnje „kod provjerenih instalatera“. Cijena ugradnje solarne elektrane kreće se, kažu nam, od 10 do 20 posto ukupnog troška, a na primjeru prosječne elektrane od šest kilovata, u pitanju je iznos od 1200 do 1500 eura.

Kako za FORBES Hrvatska objašnjava Veselina Harabajs, ZEZ građanima u suradnji s partnerskim instalaterima pruža uslugu “ključ u ruke” u ugradnji solarnih elektrana. „Ova naša usluga je neprofitnog karaktera, odnosno sav profit reinvestiramo u aktivnosti i projekte kojima dalje potičemo korištenje solarne energije u Hrvatskoj“, stoji u odgovoru.

Ta je neprofitna zadruga osnovana je 2013. godine, a danas ima 18 zaposlenika.