Izvršni direktor JPMorgana opet žestoko kritizirao bitcoin: To je komad kamena

Izvršni direktor najveće američke banke JPMorgan Chase Jamie Morgan u srijedu je, kako kaže po posljednji put, snažno kritizirao bitcoin. Dimon već dugo ponavlja svoj izrazito negativan stav prema kriptovaluti vrijednoj 830 milijardi dolara, iako je prošlog tjedna došlo do velikog napretka po pitanju institucionalnog investiranja u bitcoin u kojemu je sudjelovao i JPMorgan.

Bitcoin je poput “komada kamena, ne radi ništa,” rekao je Dimon za CNBC sa Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu u Švicarskoj. Objasnio je kako se bitcoin može “koristiti samo za jedno”, a to su kriminalne aktivnosti poput seksualne trgovine ili pranja novca, ponovivši tako svoje ranije kritike ove popularne valute.

Rekavši kako o bitcoinu priča “po zadnji put”, Dimon je izjavio kako ta kriptovaluta veliki dio svoje vrijednosti dobiva od trgovanja papirima, umjesto da služi nekoj mjerljivoj svrsi, no svejedno vjeruje kako investitori imaju pravo bitcoin kupovati jer, “ovo je slobodna zemlja.”

Dimon je svoj stav o bitcoinu još jednom iznio samo tjedan dana nakon što su regulatori odobrili sredstva kojima se trguje na burzama bitcoina, prvih investicijskih alata kojima se investitorima omogućuje ulaganje u cijene bitcoina u stvarnom vremenu putem standardnih burzi vrijednosnim papirima.

“Ne zanima me, molim vas da me prestanete pitati o tim s**njima,” odgovorio je milijarder Dimon na pitanje CNBC-ja o tome je li izdavanje novih ETF-ova od strane drugih financijskih institucija imalo promijenilo njegovo mišljenje o bitcoinu.

Usprkos njegovoj reakciji, JPMorgan sudjeluje u novom fondu za bitcoin. Naime, banka je jedan od dva autorizirana sudionika BlackRockovog ETF-a za bitcoine, što znači da ona olakšava tok kapitala u i iz fonda.

Dimon je još 2017. rekao kako priča za investitore u bitcoin “neće završiti dobro” i da će ta valuta s vremenom postati bezvrijedna. Vrijednost bitcoina u posljednjih je šest godina porasla za oko 1.000 posto.

Usprkos snažnom povratu investicija u bitcoin, Dimon je često bio u pravu što se tiče povezanosti kriptovalute sa zločinačkim udruženjima, budući da su se upravo putem kriptovaluta financirale terorističke organizacije, a američke vlasti zbog prijevare su uhitile osnivače dvije najveće kriptoburze.

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: JPMorgan’s Jamie Dimon Says He Won’t Talk About Bitcoin Anymore – After Trashing It One Last Time

(Prevela: Nataša Belančić)