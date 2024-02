Koliko će biti milijunskih uplata građana za narodne trezorce? Gornji iznos nije ograničen  

Kako to rade Mađari i Rumunji



Oko izdavanja narodnih obveznica Niko Maričić ukazuje i na dobre primjere Mađarske i Rumunjske, država koje nisu u eurozoni. Kao i kod nas, na kupovinu narodnih obveznica građani dobivaju povoljniji porezni tretman u odnosu na alternative investiranja, pa to na neki način daje prednost narodnim vrijednosnicama. „Te države daju i mogućnost trgovanja narodnim vrijednosnicama na sekundarnom tržištu koje je poprilično likvidno, odnosno postoje market makeri koji su u svakom trenutku spremni otkupiti ili prodati narodnu vrijednosnicu. To svakako povećava atraktivnost ovakvog instrumenta jer ga čini značajno likvidnijim, što kod nas nije slučaj. Kod nas se sugerira držanje do dospijeća“, kaže Maričić.