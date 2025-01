Sedam razloga zašto bi 2025. godina mogla redefinirati kripto

Usprkos silnim pitanjima oko regulacije, tužbama i gomilama milijardu dolara vrijednih zombie blockchainova, bitcoin i kripto tržište općenito 2024. su godine ostvarili nevjerojatan povratak.

Kripto zima i službeno je završila. Raspadnuta carstva i sudske drame daleko su iza nas. Oni koji su preživjeli postali su snažniji, a u budućnosti vide pravu zlatnu groznicu.

Nakon godina sukoba s američkom Komisijom za vrijednosnice i burzu (SEC), bitcoin i druge kriptovalute napokon su stigle na velika vrata. Od sredine prosinca, američki bitcoin ETF-ovi imali su 126 milijardi dolara imovine, što je više od ETF-ova u zlatu (125 milijardi dolara), pokazuju podaci norveške tvrtke K33 Research.

Postizborni koktel tržišne euforije i Trumpovih obećanja da će SAD učiniti “kripto prijestolnicom svijeta” i osnovati strateške rezerve bitcoina donio je uzlet vrijednosti te kriptovalute na preko 100.000 dolara.

I solana je u uzletu, i to na krilima popularnosti memecoinova i novih kategorija poput mreža koje iskorištavaju blockchain tehnologiju za decentraliziranje kontrole i vlasništva fizičke infrastrukture. Platforme poput Polymarketa, gdje su se korisnici kladili na ishod američkih predsjedničkih izbora, kao i igra Off The Grid, pronašli su uspjeh u mainstreamu.

Kripto je ušao u mainstream

“Ovo je godina u kojoj je kripto ušao u opću svijest na način koji nije zabilježen od 2021. godine, a sada je to dugoročna održiva imaovina koja će nešto značiti,” kaže Rob Hadick, generalni partner u tvrtci za ulaganja u kripto, Dragonfly. “Ako gledate samo efekt koji je kripto imao na izbore – i iz perspektive donatora i iz perspektive zakona i obećanja predsjedničkih kandidata – to je nešto što se nikada prije nije dogodilo. Očito je to bio velik korak ka legitimizaciji.”

Trump i njegov tim dužnosnika prijateljski nastrojenih prema kriptu spremaju se preuzeti vlast i sve je spremno za ono što insajderi već nazivaju “zlatnim dobom kripta.”

Evo sedam prognoza:

Novi rekordi i američke rezerve bitcoina

Umjetnost odvažnih prognoziranja cijena ponovno je u modi. Tvrtka za upravljanje kripto imovinom Bitwise predviđa da će, u slučaju da SAD kreira strateške rezerve poput onih za naftu i zlato, cijene bitcoina dosegnuti 200.000, a možda i 500.000 dolara.

Trump je već predlagao da se 200.000 bitcoina zaplijenjenih kriminalcima (u vrijednosti 21 milijarde dolara) iskoristi za osnivanje rezervi. Ipak, pravni okvir je mutan – hoće li nešto takvo zahtijevati odobrenje Kongresa ili izvršna vlast može postupati samostalno? Skeptici tvrde kako bi nestabilnost kripta mogla potkopati financijsku stabilnost, a dodatni sloj misterije stvara i Trumpova šutanj po pitanju toga hoće li SAD kupovati bitcoin na otvorenom tržištu.

Regulatorni reset

Nadolazeća američka administracija mogla bi biti dosad najpozitivnije raspoložena prema kriptovalutama.

“Postoje stvarne prilike da se uvedu odlične politike za industriju,” kaže Kristin Smith, izvršna direktorica Blockchain Associationa koji predstavlja više od stotinu kripto kompanija. “Bijela kuća sugerirala je kako je to prioritet. Mislim da ćemo vidjeti kombinaciju koraka u čitavoj vladi i zakonodavni iskorak u smjeru tržišne strukture i stablecoinova. Mnogo inovacije vratit će se u SAD,” dodaje ona.

Novi izlasci na burzu i dostupni kapital

Raste broj inicijalnih javnih ponuda u kripto industriji. Bitwise imenuje pet kompanija koje će sljedeće godine vjerojatno izići na burzu:

Circle Izdaje najveći stablecoin na svijetu, USDC Figure Poznat po financijskim uslugama temeljenima na blockchainu Kraken Američka kripto burza koja i IPO-u razmišlja još od 2021. Anchorage Digital Status ove tvrtke kao federalno ovlaštene banke mogao bi olakšati IPO Chainalysis Lider u uslugama blockchain usklađivanja

“Očekujem da će tržište ograničenih društava postati bolje – željet će uložiti više kapitala u kripto. Već sada to vidimo u određenim segmentima poput stablecoinova i isplata,” kaže Hadick iz Dragonflyja.

Ulasci na velike indekse

Dionice MicroStrategyja prošle su godine porasle više od 400 posto. Sada je tvrtka uvrštena u Nasdaq 100, a analitičari očekuju da slijedi uvrštavanje i u S&P 500, i to zahvaljujući novim pravilima koja omogućuju tvrtci da svoje bitcoin investicije u financijskim podnescima odražavaju po tržišnoj vrijednosti. Ta promjena mogla bi dovesti do uvrštavanja MicroStrategyja u fondove koji prate indekse, a samim time i portfelje ogromnog broja investitora u SAD-u. Analitičari kažu kako bi se indeksu S&P 500 uskoro mogao pridružiti i Coinbase, koji je prošle godine rastao 70 posto.

Rast stablecoina

Sektor stablecoina očekuje eksplozivan rast i potencijalno udvostručenje tržišne kapitalizacije na 400 milijardi dolara uslijed očekivanja uvođenja legislacije stablecoina u SAD-u. Prošle godine je obujam transakcija stablecoina dosegnuo 8,3 bilijuna dolara, gotovo dosegavši obujam isplata Vise od 9,9 bilijuna dolara, pokazuju podaci Bitwisea.

Tether i Circle još uvijek su najveći igrači. Ipak, ako nastave poslovati više kao upravitelji imovinom, a ne kompanije za plaćanja, njihov rast uskoro bi mogao stati, upozorava Hadick.

Stripova kupovina stablecoin platforme Bridge u listopadu, za 1,1 milijardu dolara, poslala je poruku: stablecoin bi mogao postati kamen temeljac fintecha. Stripe ga naziva “supervodičima za financijske usluge” i naglašava njihovu nevjerojatnu brzinu, niske troškove i globalni doseg. Robinhood ne zaostaje, a razmišlja o globalnoj mreži stablecoina.

Ubrzana tokenizacija

Izvršni direktor BlackRocka Larry Fink već godinama zagovara tokenizaciju. Od nekretnina do umjetnosti, sve bi uskoro moglo imati svoj token. Velike koristi su instantne nagodbe, niži troškovi u odnosu na tradicionalne, stalna likvidnost i transparentnost.

Prije tri godine, kripto sektor tokenizirao je samo 2 milijarde dolara imovine, uključujući privatne kredite, američki dug, robu i dionice. Danas je taj iznos bliži 14 milijardi dolara.

Nove aplikacije i bolja infrastruktura

Najpopularnija fraza u posljednje vrijeme sigurno je “AI agenti.” Treba biti spreman na spajanje umjetne inteligencije i kripta na način koji će podsjećati na znanstvenu fantastiku.

Prve naznake ovog trenda već polako postaju vidljive. TruthTerminal – AI agent koji je dobio 50.000 dolara od Marca Andreessena, a uz to i sam postao milijunaš iskorištavanjem društvene platforme X. Uspjeh TruthTerminala temelji se na promoviranju coina temeljenog na glupavom starom memeu.

Ipak, analitičari su oprezni. Praktični AI agenti – na primjer oni koji pokušavaju izvesti kompleksne transakcije u blockchainovima u ime korisnika – rijetki su i u ranoj fazi. “Agenti su uzbudljivi jer su novi,” kaže Ceteris, čelnik istraživanja u njujorškoj tvrtci za kripto analitiku Delphi Digital. “Ali oni će vjerojatno biti najveći balon ovog ciklusa, i u dobrom i u lošem smislu.”

I u tren, priča oko kripta napravila je zaokret od preživljavanja do euforije. To je samo početak onoga što bi 2025. godina mogla donijeti. Na svima je izbor: hoćemo li promatrati ili pokušati iskoristiti priliku. Oprez je najvažniji. Tržište će ići od uzleta u nebeske visine do padova u najmračnije ponore, a ovog puta se čini kako su ulozi veći no ikada.

Autor originalnog članka: Nina Bambysheva, Forbes

Link: 7 Reasons Why 2025 Could Redefine Crypto

(Prevela: Nataša Belančić)