Forbes donosi pogled u mašineriju koja pokreće najluđi balon kriptoindustrije

Većina ljudi u tradicionalnoj financijskoj industriji već dugo kriptovalute ne shvaća ozbiljno. Sada su mladi mešetari meme coinovima apsurdu odlučili dati gasa. Svoj financijski nihilizam pretvorili su u rastuće – ako već ne i stabilno – tržište, vrijedno 100 milijardi dolara.

“Idemo u Miami! Kupit ćemo Lambo!” vrištao je 16-godišnji Oliver Szmul iz Londona. Bila je sredina svibnja, a Oliver je upravo vidio da je vrijednost kriptovalute imena Jail Cat praktički preko noći nabujala na 1,9 milijuna dolara. On i njegov prijatelj kreirali su Jail Cat par tjedana ranije, tek tako. Sutradan je vrijednost tokena još narasla – na više od 2,5 milijuna dolara.

Jednako brzo, euforija se ispuhala. Jail Cat, token sa sličicom mačke koja stoji u policijskoj postaji sa znakom PROŽVAKAO SAM ČEK NA 3.000 DOLARA, pao je jednako dramatično kako je i rastao. Sada vrijedi oko 87.000 dolara.

Jail Cat nije stvoren s ikakvom idejom o njegovoj svrsi ili koristi. Jedina poanta bila je zabava, satira – i spekulacija. On je takozvani “meme coin”, bez intrinzične vrijednosti osim one koju je netko drugi za njega spreman platiti. Najpoznatiji meme coin, Dogecoin, šesta je najvrjednija kriptovaluta na svijetu s tržišnom kapitalizacijom od 47 milijardi dolara.

‘Ovo nije za slabiće’

Szmul, čija obitelj je u Englesku doselila iz Poljske, je odlučio da su njegova budućnost upravo meme coinovi. U travnju, nekoliko mjeseci prije pojave Jail Cata, objavio je prvi YouTube video na svom novom kanalu ZoomWealth, s ciljem da druge poduči svojim tajnama. Szmul tvrdi da je u samo par mjeseci zaradio oko 100.000 dolara od kreiranja, prodaje i kupovine ovih šašavih coinova. Neke od njegovih najuspješnijih trgovina uključuju Cat Poop Joystick, Livemom i Sigma – sleng generacije Z koji poziva na “kulturu snažnih muškaraca i nepokolebljive vjere u sebe.”

“Ovo nije za slabiće”, kaže mešetarka memeovima Rachael Sacks, 31-godišnjakinja koja radi u komunikacijskom odjelu njemačke marketinške agencije Hype, a živi u Sjevernoj Karolini. Kao i Szmul, Sacks je do grla u memeovima, a njeni novčanici u MetaMasku i Phantomu drže oko 110.000 dolara. “Postoje razdoblja kad doslovno trgujem po cijele dane,” govori ona i priznaje da nije neuobičajeno u jednom danu izgubiti 10.000 dolara.

Meme coin može kreirati bilo tko

Na drugom kraju svijeta, u Dubaiju, 23-godišnji YouTube influencer koji se naziva “K Crypto” tvrdi kako je na meme coinovima zaradio više od milijun dolara. Njegova najvrjednija kreacija je BrianWifHair, token koji se izruguje ćelavoj glavi šefa Coinbaseea, Briana Armstronga. “Coin je dosegao vrijednost od milijun dolara u nekih tri ili četiri sata,” priča influencer, “a onda je polako nestao, što je često i slučaj s coinovima.”

Rachael Sacks / FOTO: James Quantz za FORBES

Dobrodošli u najluđi – i najgluplji – trend zarađivanja u svijetu kripta. Nekoć je bilo pravilo da za kreiranje kriptovalute morate imati kakve-takve matematičke sposobnosti i talenta za programiranje. Zaboravite to. Danas bilo tko može izraditi meme coin uz samo nekoliko klikova, koristeći besplatni softver. Svakog dana nastaje između 40.000 i 50.000 novih meme coinova, pokazuju podaci estonske tvrtke za blockchain konzalting BDC. Ove godine ih je kreirano gotovo 13 milijuna. Ukupna tržišna vrijednost? Nekih 100 milijardi dolara. Meme Coin indeks MarketVectora, koji prati performans šest najvećih meme coinova, od početka je godine porastao za 215 posto – više nego dvostruko od stopostotnog rasta Bitcoina.

Rasadnik za prijevaru

Zamislite meme coinove kao verziju influencerskog marketinga, samo za digitalnu imovinu – i na steroidima. Ako baš vaš coin postane viralan, može dobiti kultnu sljedbu i izazvati eksploziju tržišne kapitalizacije praktički preko noći. Uzmimo za primjer Dogwifhat, token kreiran prije godinu dana. To je samo slika psa s pletenom kapom. Nema poslovnog plana ili tehničke dokumentacije, samo jeftina internetska stranica sa slikama i spotovima u kojima pas nosi raznorazne kape. U ožujku je odluka Binancea da uvrsti taj token u svoju burzu izazvala ogroman rast cijene. Analitička platforma Solscan kaže kako Dogwifhat danas ima više od 190.000 ljudi, tržišna kapitalizacija mu je oko 3,1 milijardu dolara, a obujam trgovanja vrijedi oko 3 milijarde dolara dnevno.

Spekulacija meme coinovima nije za strašljivce. BDC kaže kako su meme coinovi 50 puta nestabilniji od Bitcoina, ali i rasadnik prijevara. Oko 40 posto projekata su dakozvane “pump-and-dump” sheme, a u još 30 posto slučajeva kreatori samo uzmu novac i nestanu. Regulacija i provođenje pravila ne postoje. AI botovi dodatno pogoršavaju stvari, manipulirajući tržišta i kreirajući divlje promjene u cijenama. Ako vas ne straši stabilnost, onda bi mogla trajnost. Kao i milijuni listića lutrije, prosječan meme coin traje, po procjenama BDC-ja, samo 78 minuta prije nego postane potpuno bezvrijedan.

“Znam da je to praktički ogromna kockarnica,” kaže K Crypto. “Ali ja sam bacio tri godine u vjetar na studiju za bezvrijednu diplomu (u računalstvu). Programere mogu zamijeniti AI agenti.”

Demokratizacija izrade coinova?

Ako postoji nešto što pogoni ovu nadrealnu ekonomiju, onda je to tvornica meme coinova imena Pump.fun. Otkad je pokrenut u siječnju, Pump.fun je pomogao svima koji sanjaju postati kripto milijunaši da kreiraju čak 3 milijuna novih meme coinova. Softver je besplatan: sve što vam treba je pametna (ili ne) ideja, digitalna slika i par klikova.

Pump.fun je izgrađen na blockchainu solane, a zarađuje 1 posto “naknade za razmjenu” u svim trgovanjima meme coinova, a dobiva i još 1,5 tokena Solana (u vrijednosti od 350 dolara) kada jedan od njegovih tokena postigne tržišnu kapitalizaciju od 90.000 dolara i dospije na najveću decentraliziranu burzu Solane, Raydium. Na Pump.funu se svakog dana trgovinom meme coinovima postiže obujam od 100 milijuna dolara, a zahvaljujući uspjesima coinova Fartcoin, MooDeng i LOL, startup je već ostvario 180 milijuna dolara prihoda.

Osnovala su ga tri mlada poduzetnika koji za Forbes nisu željeli odati svoja puna imena, no izvori kažu kako su oni Alon Cohen, Dylan Kerler i Noah Tweedale. Sva trojica su u ranim dvadesetima i iz Europe.

Brzo su odlučili koristiti jeftinu i brzu Solanu umjesto Ethereuma, nešto sporijeg chaina koji još uvijek drži neke od najvećih meme coinova (Shiba Inu i Pepe). Ipak, čak i uz brzinu Solane, proces kreiranja novog coina izgledao je prekomplicirano za prosječnog kriptoštrebera. Cohen je zato osobno poslao poruke više od 3.000 mešetara meme coinovima kako bi saznao što im treba. Povratne informacije upotrijebio je za izgradnju Pump.funa.

“Htjeli smo demokratizirati taj osjećaj zarade 10 puta većeg iznosa na nečemu poput nekog glupog coina,” kaže Cohen. “Prije je izrada coinova bila suludo skupa.” Govoreći o pojedinostima rada platforme, Cohen kaže: “Ljudi ne moraju o tome znati. Glupo je. Prekomplicirano je. Ako želite trgovati meme coinovima, ne morate znati ni što znači tržišna kapitalizacija. Samo trebate kupovati i zabavljati se.”

AI botovi i mladi entuzijasti

I, kako se onda postaje meme coin milijunaš? Teoretski vam treba samo dobra ideja i .jpeg. Ipak, stvarnost je da – baš kao i u slučaju influencera – ovo zahtijeva neumoran rad na izgradnji “brenda” i sljedbenika.

“To je skoro posao na puno vrijeme,” kaže K Crypto. On je kreirao oko 20 meme coinova i oko tri ili četiri sata dnevno ulaže u kreiranje YouTube videa o trgovanju meme coinovima. “Pump.fun je donio žestoku konkurenciju.”

Jedan meme coin koji je, kako se čini, otkrio formulu za uspjeh zove se Goatseus Maximus (GOAT). Inspiriran je opscenim internetskim memeom, a sada vrijedi nevjerojatnih 840 milijuna dolara. Brzi rast ovog tokena uslijedio je nakon što je AI istraživač Andy Ayrey pokrenuo eksperiment u kojemu dva AI agenta Anthropica beskonačno pričaju jedan s drugim. Potom je Ayrey kreirao još jednog AI bota, imena Terminal of Truths, koji je automatski na X-u objavljivao što su AI agenti pričali o coinu.

Milijarder Marc Andreessen počeo je komentirati objave i s vremenom ga je bot zamolio da ga podrži kako bi mogao “pobjeći u divljinu.” Andreessen mu je donirao 50.000 dolara u Bitcoinu i par mjeseci kasnije anonimni korisnik je lansirao token GOAT na Pump.funu. Terminal of Truths počeo ga je reklamirati svojim pratiteljima na X-u. Danas novčanik u vlasništvu AI bota Truth Terminal (kojeg vrlo vjerojatno kontrolira Ayrey) drži meme coinove u vrijednosti od 465 milijuna dolara.

Tko se boji regulatora još?

AI botovi nisu jedino što u meme coinove upumpava vrijednost. Dvadeset četiri sata dnevno, sedam dana u tjednu to radi čitava vojska mladih, ambicioznih mešetara poput Szmula, Sacks i K Crypta. “Tražim one trenutke gdje krećete prepoznavati da nešto počinje biti viralno,” kaže 26-godišnji mešetar memeova imena Kel Eleje. “Želite dodati ulje na vatru.”

Iako su prijevare u kojima kreatori uzmu novac kupaca i nestanu rijetke na stranici Pump.fun, nešto staromodniji “pump-and-dump” se još uvijek događa. Kreatori i drugi mešetari u trenu rasprodaju rastuće meme coinove koje su kupili po nikakvim cijenama. “Kreatori coinova često kontroliraju ogroman, netransparentan dio zalihe, a influencere se plaća da reklamiraju coinove,” kaže Toe Bautista, analitičar u GSR-u.

Jedna stvar koja ne brine nikoga: regulatori.

“Meme coinovi općenito se ne mogu definirati kao vrijednosnice jer nemaju garancije budućeg profita,” objašnjava Michele Cea, partner u njujorškoj tvrtci Cea Legal. “Njihovu vrijednost uglavnom definira spekulativna trgovina i javna percepcija, a ne obećanja programera ili promotora o budućim povratima.” Naravno, to ne znači da su mešetari ili kreatori izuzeti od općenitih pravnih principa koji kupce štite od prijevare. Ipak, ako se uzme u obzir prijateljski stav izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa prema kriptoindustriji, malo je vjerojatno da će doći do povećane pažnje vlasti.

Financijski nihilizam među mladima

Bilo bi jednostavno ovu pomamu za meme coinovima otpisati kao suvremenu verziju histerije za tulipanima iz sedamnaestog stoljeća, ali činjenica da gomila mladih ljudi ozbiljno pristupa ovim apsurdnim i nestabilnim praksama razotkriva jednu zabrinjavajuću istinu.

“Ljudi se napokon bude i shvaćaju da je token stvarni proizvod, a kriptoindustrija je industrija proizvodnje tokena koja se maskira kao industrija proizvodnje softvera,” rekao je Murad Mahmudov, poznat i kao Meme Coin Jesus, na konferenciji TOKEN2049 u Singapuru (ta konferencija je kripto verzija Davosa). “Nikad stvar nije bila u tehnologiji, nego u samim tokenima.”

Ako grcate u dugovima od studiranja, vašem početničkom poslu prijeti umjetna inteligencija, u depresiji ste zbog klimatskih promjena i čini vam se da si nikada nećete moći priuštiti kupnju nekretnine, zašto se ne okrenuti meme coinovima?

Mahmudov ima dugu bradu i kosu do ramena, nosi naočale i dolazi iz Azerbajdžana. Studirao je na Princetonu i kaže kako je kratko radio u Goldman Sachsu prije nego se u potpunosti prebacio u kripto. Nije odgovorio na nekoliko upita za intervju za ovaj članak, ali njegov govor na konferenciji od rujna je pregledan 172.000 puta.

Mahmudov vjeruje kako je sva imovina koja ne generira tok novca i ne sadržava vrijednost (što je slučaj za sve kriptovalute osim možda bitcoina) zapravo meme coin, i nikada ništa drugo nije ni bila. Kaže kako su meme coinovi simptom financijskog nihilizma koji vlada među mladima. To je generacija koja gleda u budućnost u kojoj su tradicionalni putevi prema prosperitetu sve nedostižniji. Ako grcate u dugovima od studiranja, vašem početničkom poslu prijeti umjetna inteligencija, u depresiji ste zbog klimatskih promjena i čini vam se da si nikada nećete moći priuštiti kupnju nekretnine, zašto se ne okrenuti meme coinovima?

Izrugivanje s burzovnim indeksima

“Sustav je zbilja loš. Jedini način za zaradu je kroz trgovanje meme coinovima,” kaže Sacks. “Ja dobro biram u što uložiti i to moram raditi ako želim dobar povrat. Više zarađujem tu nego bilo gdje drugdje, možda čak i više nego na službenom poslu.”

Postoji čak i meme coin koji se ruga uglednom burzovnom indeksu S&P 500. Naziva se SPX6900, a evo isječka iz njegovog manifesta: “Rođeni ste u svijetu gdje kupnja kuće znači da morate dignuti hipoteku od nekoliko stotina tisuća dolara. U svijetu gdje je socijalno osiguranje više mit, a manje sigurnost, bez obzira na to što vam se svaki mjesec skida s plaće. SPX6900 pruža reset. To je S&P 500, plus još 6400. To je burza za obične ljude. SPX6900 sadi sjeme za šumu budućnosti.”

Coinovima SPX6900 trenutno se trguje po cijeni od 79 centi, ima tržišnu kapitalizaciju od 739 milijuna dolara, a u posljednjih je 12 mjeseci porastao za nadrealnih 5.811 posto.

S&P 500 je porastao za 37 posto.

Autor originalnog članka: Nina Bambysheva, Forbes; Steven Ehrlich, Forbes

Link: Inside The Wild Money Machine Fueling Crypto’s Stupidest Bubble

(Prevela: Nataša Belančić)