Tether, Tron i TRM Labs udružuju snage u borbi protiv kripto kriminala

Tron, decentralizirana autonomna organizacija koja stoji iza istoimenog blockchaina, Tether, koji izdaje stablecoin USDT, i TRM Labs, tvrtka za blockchain iz San Francisca, udružile su snage i osnovale T3 FCU – jedinicu za borbu protiv financijskih zločina s fokusom na zaustavljanje ilegalnih aktivnosti vezanih za USDT i blockchain Trona.

“Naš cilj je kreirati sigurniju kripto zajednicu i postaviti novi standard industrije,” kaže osnivač Trona, Justin Sun.

Stablecoinovi poput USDT-a su žila kucavica kripto tržišta. Oni omgućuju likvidnost koja pokreće sve, od svakodnevnih transakcija do institucionalne trgovine. No s tržišnom kapitalizacijom od preko 118 milijardi dolara i više od polovice USDT-ja na Tronu, veličina i opseg učinili su ga magnetom za zlonamjerne aktere. T3 FCU želi spriječiti te aktivnosti uz pomoć podataka, tehnologije i bliske suradnje s tijelima za provođenje zakona.

Justin Sun, osnivač Trona; Foto: Reuters

Izvršni direktor TRM Labsa, Esteban Castaño, naglašava kako je ovaj iskorak zapravo samo produljenje dugogodišnjeg partnerstva. “Mi smo bili prva kompanija koja je počela mapirati ilegalne aktivnosti na Tronu – partneri smo u tom segmentu još od 2019. godine, ali ova inicijativa ide korak dalje,” kaže on. “Tron značajno ulaže u praćenje ilegalnih aktivnosti, zbog čega ćemo proširiti i istraživačke, ali i kapacitete za informacije o prijetnjama.”

Iako nije objavljeno koliko će točno Tron uložiti u napore, fokus je jasan.

Tron je u kolovozu izvijestio kako ima 247 milijuna korisničkih računa i obrađuje više od 8 milijardi transakcija. Ipak, iste te značajke koje USDT na Tronu čine primamljivim za legitimne korisnike – niske naknade, stabilnost i jednostavnost – privukle su i teroriste, perače novca i prevarante. TRM Labs u travnju je objavio izvješće o ilegalnoj kripto ekonomiji u kojemu stoji kako je upravo USDT činio najveći udio ilegalnog obujma među stablecoinovima: 2023. godine dosegao je 19,3 posto, odnosno 1,63 posto ukupnog obujma. USDC, drugi veliki stablecoin, imao je samo 428,9 milijuna dolara ilegalnog obujma, odnosno 0,05 posto ukupnog obujma.

Uz to, TRM je otkrio kako se čak 45 posto svih ilegalnih kripto transakcija prošle godine odvilo upravo na Tronu, što je porast u odnosu na 41 posto iz 2022. godine. Za usporedbu, Ethereum je činio 24 posto ukupnih transakcija, dok je Bitcoin činio 18 posto. U ožujku prošle godine, američka Komisija za vrijednosnice i burzu tužila je osnivača Trona Justina Suna, kao i njegove tri kompanije, optužujući ga za neregistrirane ponude, prodaju i manipulaciju tržišta. Sunov odvjetnički tim pobunio se protiv tvrdnji Komisije, tvrdeći kako one ne spadaju u jurisdikciju tog tijela.

Inicijativa T3 pokrenuta je u srpnju kao direktan odgovor na ove rizike. TRM pomaže identificirati i označiti sumnjive aktivnosti, a timovi Tethera i Trona poduzimaju korake temeljem tih otkrića. Jedinica je već uspjela zamrznuti više od 12 milijuna dolara u stablecoinu USDT povezanih s prijevarama, među kojima su i ucjene, diljem tri kontinenta. Dosad je identificirano 11 žrtava, a očekuje ih se još i više uz daljnje istrage.

Čelnik TRM-a za globalne istrage Chris Janczewski opisuje veličinu suradnje: “Prve tri uspješne operacije uključivale su agencije iz Velike Britanije, SAD-a i Australije. Već sada vidimo da je u mnogim ovim situacijama potreban globalni napor i ljudi nam dolaze pomoći. Mislim da će to zaista donijeti promjene u narednim mjesecima i godinama.”

Casimiro / Alamy / Alamy / Profimedia

Izvršni direktor Tethera Paolo Ardoino naglašava brzinu kojom sustav može odgovoriti na kriminal. “Zamrzavanje imovine na blockchainu traje samo nekoliko minuta. Zamislite da netko opljačka banku i novac prebaci u nekoliko jurisdikcija. Pravne zavrzlame koje dolaze nakon toga traju godinama,” kaže on. “Grupa T3 primjer je tri strane – tvrtke za analizu blockchaina, samog developera blockchaina i izdavača stablecoina – koji zajedno rade na stvaranju konzorcija koji će se koncentrirati na sigurnost blockchaina i ukratiti vrijeme od trenutka kada dobijemo prvi dio informacije do trenutka kada možemo nešto poduzeti. Sretno vam ako želite nešto slično pronaći u tradicionalnom međunarodnom financijskom sustavu.”

Ilegalan kripto žele svesti na – nulu

Vrijeme pokretanja ove inicijative također je važno: osnivač Telegrama Pavel Durov nedavno je uhićen u Parizu zbog niza optužbi, uključujući i onu za sudjelovanje u upravljanju online platformom za omogućavanje ilegalnih transakcija, kao i onu za odbijanje suradnje s tijelima za provedbu zakona. I Ardoino i Sun, koji su javno izrazili podršku Durovu, osjećaju se samouvjereno oko vlastitih napora za rad u skladu sa zakonom. “Surađujemo sa 140 agencija za provedbu zakona u 40 različitih zemalja. Bilo bi vrlo teško tvrditi da Tether ne surađuje najbolje što može,” kaže Ardoino.

Castaño iz TRM-a optimističan je po pitanju dugoročnog utjecaja suradnje: “Ovo proširuje horizonte mogućeg. Zajedno još uvijek pokušavamo dokučiti kako umanjiti rizik u svijetu kripta, a tek sada smo počeli iskorištavati potencijal korištenja same tehnologije u te svrhe,” kaže on. Iako je obujam ilegalnog kripta iznimno nizak – manje od 1 posto, pokazuju podaci TRM Labsa – on vidi priliku da taj postotak pomakne još bliže nuli. “Ovo je važan prvi korak ka postizanju upravo toga.”

Autor originalnog članka: Nina Bambysheva, Forbes

Link: Tether, Tron And TRM Labs Join Forces To Combat Crypto Crime

(Prevela: Nataša Belančić)