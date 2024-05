Novi šef kripto giganta Tether tvrtku priprema za apokalipsu

Uz 111 milijardi dolara imovine i šest milijardi dolara profita, misteriozni trgovac stablecoinom Tether postao je najprofitabilnija kripto kompanija. Sada ide u restrukturiranje i ulazi u rudarenje bitcoinom, AI i obrazovanje

Većina kripto svijeta prošla je iznimno loše u posljednjem padu na tržištu šokiranom kolapsom FTX-a i drugih giganta, Tether je cvjetao.

Tržišna kapitalizacija njegovog stablecoina USDT-a dosegla je 111 milijardu dolara – trostruko više od drugog najvećeg USDC-a kojeg izdaje Circle. Zahvaljujući višim kamatnim stopama američkih obveznica koje čine većinu rezervi za održavanje vrijednosti digitalnih stablecoina, Tether je u zavidnoj poziciji jer je izvor njegovog kapitala zapravo slobodan. Za razliku od tradicionalnih banaka, klijenti koji valute polažu u Tether u zamjenu za tokene, ne zarađuju kamate.

Samo u prvom kvartalu ove godine, Tether je prijavio “financijske rezultate” od 4,5 milijardi dolara i neto kapital od 11,4 milijarde dolara. Prošle godine prijavili su neto profit od 6,2 milijarde dolara što ju vjerojatno čini najprofitabilnijom kompanijom u svijetu kripta. Coinbase, najveća američke kripto burza, zaradila je u čitavoj 2023. godini 95 milijuna dolara na 3,1 milijardu dolara prihoda, a u prvom kvartalu 2024. ostvarili su neto zaradu od 1,2 milijarde dolara zahvaljujući uglavnom porastu cijena kripta. Oko 20 posto prošlogodišnjih profita Coinbasea došlo je od kamata na rezerve koje održavaju vrijednost USDC-a zahvaljujući partnerstvu s Circleom.

Paolo Ardoino; Foto: Forbes

Punih riznica, Tether sada rast traži izvan stablecoina. Prošlog mjeseca je kompanija, koja sjedište ima na Britanskim Djevičanskim Otocima, najavila strateško restrukturiranje i proširenje u tri nova odjela: rudarenje bitcoina, umjetnu inteligenciju i obrazovanje.

“Postoji koncept uklanjanja posrednika u kriptu koji se može primijeniti na mnoge druge stvari,” kaže novi izvršni direktor Tethera Paolo Ardoino, koji je od 2017. u tvrtci radio kao izvršni direktor za tehnologiju i glasnogovornik.

Andrew Rogozov, iz TON fondacije, Pavel Durov, vlasnik i izvršni direktor Telegrama, te Paolo Ardoino snimljeni na koferenciji u Dubaiju u travnju 2024. godine. TON Foundation/Handout via REUTERS

Planirana ekspanzija Tethera nije samo stvar mudre diverzifikacije, već je i filozofska. “Vjerujemo kako se 90 posto, ako ne i više, tehnologije gradi za najbolje moguće scenarije, ali nitko ne gradi tehnologiju za najcrnje scenarije,” kaže 40-godišnji Ardoino. “Ako dođe do katastrofe, ne kažem da to mora biti neki ogromni rat, ali svašta se može dogoditi, a mi za to nismo spremni.”

Kripto povjesničari dobro znaju da je Satoshi Nakamoto bitcoin stvorio kao odgovor na financijsku krizu iz 2008. godine, vrijeme kada je vladala sumnja u stabilnost i pouzdanost postojećih globalnih financijskih sustava. Ardoino vjeruje kako će Tether igrati veliku ulogu u kreiranju onoga što on opisuje kao suverene tehnologije koje mogu osnažiti ljude.

“Dobro je imati otporan novac, ali ako samo imate otporan novac i sve drugo je centralizirano, to može brzo biti uništeno. Naš moto je: ‘Gradite za apokalipsu.”

Paolo Ardoino odrastao je na sjeveru Italije, na obiteljskoj farmi. Programirati je počeo sa osam godina, a studirao je računalne znanosti i matematiku na sveučilištu u Genovi. Nakon završetka studija 2008., Ardoino je posto istraživač za vojni projekt u kompaniji za elektroniku i IT, Selex Communications, gdje se fokusirao na otporne mreže i kriptografiju.

Tražeći prilike izvan Italije, oko 2013. se preselio u London i uskoro osnovao Fincluster, startup koji je gradio financijske aplikacije temeljene na cloudu za savjetnike, menadžere fondova i institucije diljem Londona, Milana i Lugana. U listopadu 2014., jedan od njegovih klijenata upoznao ga je s Giancarlom Devasinijem, izvršnim financijskim direktorom Tethera i njegove sestrinske kripto burze Bitfinexa. Devasini je Ardoina zamolio da pomogne proširiti platformu Bitfinexa koja je već dobivala na popularnosti.

Ardoino je ubrzo dobio zadatak upravljanja tehnologijom u obje kompanije a, budući da Devasini i izvršni direktor Jean-Louis van der Velde nisu voljeli pozornost, Ardoino je postao javno lice Tethera. Sva trojica, zajedno s glavnim savjetnikom Stuartom Hoegnerom, postali su milijarderi, pokazuje Forbesova lista.

U prosincu je Ardoino i službeno preuzeo uzde Tethera, no zadržao je svoje dužnosti direktora za tehnologiju u Bitfinexu. On također vodi strategiju u Holepunchu, tehnološkoj platformi koja developerima omogućuje kreiranje aplikacija bez servera. Platformu su pokrenuli Tether, Bitfinex i infrastrukturna platforma Hypercore.

Vlasnička struktura Tethera nije se promijenila, kaže Ardoino. Izvršni financijski direktor Devasini još uvijek je najveći dioničar kompanije, a bivši izvršni direktor van der Velde još uvijek je uključen u poslovanje kompanije kao savjetnik. To nije spriječilo Ardoina da iscrta novi put za Tether. Prošlog je mjeseca kompanija najavila restrukturiranje u četiri odjela koji bi bolje odražavali njihov sve širi fokus:

Financije, odjel koji upravlja USDT-om i nadzire nadolazeću platformu za tokenizaciju digitalne imovine;

Podatci, odjel odgovoran za strateške investicije u nove tehnologije, uključujući AI i peer-to-peer platforme;

Energija, fokusirana na rudarenje bitcoinom i pothvate vezane za energiju;

Edu, za podršku inicijativama za obrazovanje i vodstvo.

Tether je već ostvario velike napretke u svakom od tih polja. Tijekom prošle godine, ovaj je gigant sudjelovao u investiciji od milijardu dolara u operaciju rudarenja bitcoinom u El Salvadoru, nazvanu “Volcano Energy“, iako će operacije raditi na energiju sunca i vjetra. Također su osnovali vlastiti rudnik bitcoina u Urugvaju. Prošlog rujna Tether je otkrio kako su potrošili 420 milijuna dolara na 10.000 GPU-ova H100 tvrtke Nvidia, koje inače koriste tvrtke za umjetnu inteligenciju koje žele obrađivati ogromne količine podataka, u ime rudara bitcoinom Northern Data. U zamjenu za napredne čipove, Tether je dobio udio od 20 posto u kompaniji koja planira iznajmljivati čipove AI startupovima. U travnju je došla još jedna nova investicija Tethera: potrošili su 200 milijuna dolara za većinski udio u tvrtci Blackrock Neurotech koja proizvodi implantate za mozak dizajnirane da ljudima koji pate od neuroloških poremećaja ili paralize omoguće “jedenje, pijenje, upravljanje robotskim rukama ili slanje mailova samo mislima.”

Kompanija je udvostručila i broj zaposlenih na oko stotinjak, kaže Ardoino, koji osobno intervjuira svakog kandidata. “Ne želim ljude koji će mi samo kimati glavom,” kaže on. “Želim nekog tko će mi reći što misli o Tetheru, što radimo dobro, a što loše.”

Što se tiče rudarenja bitcoinom, Ardoinov cilj je 5 posto tržišnog udjela, što bi ih učinilo jednim od najvećih rudara u svijetu. “Ako o bitcoinu razmišljate kao ultimativnom obliku novca nastalog za apokalopsu, onda ne želite da se većina rudarenja bitcoinom odvija u jednoj zemlji. To postižete tako da investirate u različite regije,” objašnjava. Počeli smo u južnoj Americi i planiramo se proširiti na razne dijelove svijeta kako bismo osigurali da će rudarenje bitcoinom ostati decentralizirano.”

“Što se tiče natjecanja u rudarenju bitcoinom, radi se samo o investiciji koju možete provesti. Oni su namijenili oko 500 milijuna dolara. S tim možete puno napraviti,” kaže Kevin Dede, analitičar u tvrtci H.C. Wainwright. Adam Sullivan, izvršni direktor Core Scientifica za rudarenje bitcoinom, dodaje: “Oni su trenutno najveći investitor u rudarenje bitcoinom. To im je prirodno jer im to pokreće biznis.”

Sullivan se referira na činjenicu da je nedavni strelovit rast bitcoina poboljšao profit Tethera koji ima mnogo upravo te digitalne imovine. Rudarenje bitcoina trebalo bi dodatno povećati profite ako cijene bitcoina nastave rasti.

Ipak, iako je Tether ostvario napredak u rudarenju bitcoinom, prodor u AI bit će izazovniji. Uz ugovore poput onog s Northern Dataom, Tether želi i vlastite stručnjake koji bi gradili velike modele i integrirali AI značajke u postojeće proizvode. Oglasi za poslove na internetskim stranicama Tethera traže AI inženjere i čelnike za istraživanje i razvoj umjetne inteligencije. “Mislim da AI može biti mnogo korisniji i malo manje predmet političkih predrasuda male elite koja u ovom trenutku vodi najveće AI projekte na svijetu,” kaže Ardoino, referirajući se na malenu skupinu kompanija poput Microsofta, OpenAI-ja i Googlea koji trenutno predvode najveći razvoj umjetne inteligencije. “Vjerujemo da bi umjetna inteligencija trebala biti odvojena od posrednika, isto kao i novac.”

Rob Toews, partner u Radical Venturesu, sumnjičav je oko takozvanog ulaska Tethera u AI. “Kupnja GPU-ova i njihovo iznajmljivanje AI kompanijama je strategija u koju je lakše ući, ali teško mi je zamisliti da bi Tether postao vjerodostojan konkurent u svijetu izgradnje multimodalnih AI modela.”

Kroz svoj odjel za edukaciju, Tether nudi tečajeve i radionice koje obuhvaćaju blockchain tehnologiju i umjetnu inteligenciju, programiranje i dizajn. Već su pokrenuli inicijative s Akademijom digitalne industrije u Gruziji i Bitkubom, najvećoj lokalnoj burzi na Tajlandu. “Obrazovanje je temelj ovog putovanja, pokretač ekonomskog prosperiteta i održivog razvoja,” kaže Ardoino.

Ako se u obzir uzme problematična povijest Tethera i činjenica da tvrtka još nije objavila financijska izvješća koja je revidirao neki certificirani javni računovođa, zabrinutost o izvoru kapitala za nove investicije je razumna. Prema riječima iz tvrtke, veliki dio profita od 4,52 milijarde dolara u prvom kvartalu došao je od dobiti iz zlata i bitcoina. Ardoino inzistira kako investicije Tethera dolaze iz profita, ne iz rezervi klijenata.

“Ako netko pomisli da oni počinju uzimati iz rezervi i investirati u sve to, Tether bi mogao propasti popriličnom brzinom,” kaže Austin Campbell, profesor na poslovnoj školi Columbia i konzultant za blockchain tvrtke. “Uvijek sam govorio je da problem s Tetherom nije ono što oni imaju sad. Problem je što bi mogli imati u budućnosti jer ne postoje restrikcije.”

Campbell također upozorava kako je dominacija Tetherovog stablecoina sve samo ne garantirana u dugom roku: “Kako se regulacija formalizira i strukture se postavljaju, Tether će morati ili početi slijediti lokalna pravila ili početi napuštati te jurisdikcije.”

Dominacija Tethera već ima svoje izazivače. Iako je USDT još uvijek najveći na tržištu s udjelom od 69 posto, pokazuju podaci DefiLlame, zaostaje u obujmu transakcija. Circleov USDC je zabilježio u travnju 2024. godine 178,6 milijuna transkacija, dok je USDT zabilježio 173,9 milijuna mjesečnih transakcija, pokazuje analitika Vise i platforme Allium Labs.

Uz to, u travnju je predstavljena i nova verzija prijedloga zakona o stablecoinu u SAD-u, kojom bi se institucijama bez licenci za bankarstvo ograničilo maksimalno izdavanje stablecoina na 10 milijardi dolara. Prijedlog zakona mogao bi pojačati konkurentnost tradicionalnih banaka, pokazuje nedavno izvješće S&P Global Ratingsa.

“Mi vjerujemo kako su sve te investicije ključne za Tether… stvari koje, vjerujemo, mogu sve promijeniti na tržištima u razvoju, u zemljama u razvoju,” kaže Ardoino. “Mi želimo biti lideri u evoluciji čovječanstva.”

Autor originalnog članka: Nina Bambysheva, Forbes

Link: How Crypto Giant Tether’s New CEO Is Remaking The Company For The Apocalypse

(Prevela: Nataša Belančić)