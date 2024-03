Uspon milijarderskih kripto zombija

Bitcoin je ponovno u uzletu, a blockchaini su ponovno dobili na vrijednosti: preko 50 njih sada vrijedi više od milijardu dolara, iako imaju vrlo malo korisnika.

Kada su pioniri blockchaina Jed McCaleb, Arthur Britto i David Schwartz 2012. godine kreirali Ripple Labs i novu kriptovalutu XRP, zamišljali su novi globalni financijski standard koji bi bankama omogućio brzi transfer novca uz minimalne naknade. U prvih deset godina prijavili su se deseci financijskih institucija, uključujući Bank of America i Banco Santander, željni da testiraju novu Rippleovu mrežu. Kako bi financirali svoj ambiciozni projekt, direktori kompanije kreirali su 100 milijardi token XRP i javnosti prodali tokene u vrijednosti 1,4 milijarde dolara. Početkom 2018., na vrhuncu prvog vala kripto euforije, XRP je imao tržišnu vrijednost od 132 milijarde dolara, a suosnivač i izvršni predsjednik Chris Larsen postao je milijarder s bogatstvom od osam milijardi dolara.

Iz perspektive globalnog toka novca, danas se u Ripple Labsu ne događa puno, a gotovo nitko ne očekuje da će Ripple Labs omesti belgijski SWIFT, koji svakog dana omogućava čak pet bilijuna dolara u međubankovnim transferima. Usprkos činjenici da mu je primarna misija propala, Rippleov blockchain, baza podataka za transakcije XRP-ja, još uvijek je aktivan. On je uglavnom beskoristan, ali token XRP još uvijek ima tržišnu vrijednost od 36 milijardi dolara, što ga čini šestom najvrjednijom kriptovalutom. Larsen je još uvijek milijarder, ali njegovo bogatstvo sada iznosi 3,2 milijarde dolara. Prošle godine, Rippleova baza podataka za XRP (eng. ledger) zaradio je samo 583.000 dolara u naknadama za obradu transakcija u mreži, pokazuju podaci tvrtke za praćenje kripto imovine Messari. Riječnikom Wall Streeta, to znači da XRP ima omjer cijene i prodaje od 61,689. Za usporedbu, Nvidia – tvrtka čije dionice su najvruća roba na burzi i koja ima tržišnu kapitalizaciju od preko 2 bilijuna dolara, a profit od 61 milijardu dolara – ima omjer cijene i prodaje od 37.

Jedina svrha – spekulacija

Ripple Labs je takozvani kripto zombi. Njegovim tokenima još uvijek se aktivno trguje, u vrijednosti od otprilike dvije milijarde dolara dnevno, ali svrha je jedino spekulacija. Ne samo da je SWIFT još uvijek snažan, već sada postoje i bolji načini za međunarodno slanje novca putem blockchaina, pogotovo stablecoini poput tethera koji je vezan za američki dolara i ima cirkulaciju od 100 milijardi dolara.

Ripple nije sam. Iako je osim Bitcoina i Ethereuma samo šačica blockchaina postigla uspjeh, istraga Forbesa otkriva kako danas postoji najmanje 50 blockchaina koji trguju u vrijednostima od preko milijardu dolara, a najmanje 20 od njih su funkcionalni zombiji. Nakon što je Američka agencija za vrijednosnice i burzu (SEC) odobrila ETF-ove, kripto tržišta počela su strelovito rasti. Forbes je analizirao 20 blockchaina čija ukupna vrijednost doseže 116 milijardi dolara, a većina ima vrlo malo korisnika.

Ipak, ne treba očekivati da će se XRP ili bilo koja druga kripto kreacija uskoro zatvoriti. S milijardama dolara u zalihama, Ripple i drugi mogu nastaviti godinama. Ripple trenutno ima XRP tokene u vrijednosti od 24 milijarde dolara u zalihama koje može prodati tijekom sljedeće četiri godine. Trenutno tvrtka ima 900 zaposlenika i nastavlja objavljivati priopćenja za novosti poput nedavne akvizicije tvrtke za nadzor digitalne imovine Standard Custody & Trust. Nako preko deset godina postojanja, tvrtka još uvijek provodi pilot kripto programe s centralnim bankama u zemljama poput Gruzije ili Palaua.

“Oni su kao fondovi rizičnog kapitala u ranoj fazi ili tvrtke koje prikupe previše novca i onda ga ne znaju adekvatno iskoristiti,” kaže Matt Hougan, izvršni informacijski direktor tvrtke Bitwise Asset Management. “Nema načina da vrate to blago investitorima.”

Štoviše, u bizarnom svijetu digitalne imovine, bogati zombi blokchaini ne moraju se brinuti oko svega onoga što napetima drži tradicionalne kompanije. Ne postoje dioničari ili regulatori koji zahtijevaju financijska izvješća, a “shortanje” tokena relativno je teško. Dokle god postoji dovoljan broj spekulanata koji žele trgovati tokenima, ti blockchaini nastavit će lutati digitalnim svijetom.

“Ne postoji proces zatvaranja mrtvog kripto protokola,” kaže jedan investitor koji je zatražio da ostane anoniman.

BLOCKCHAIN Tržišna kapitalizacija (milijarde dolara) Aktivni developeri Riznica (milijuni dolara) TVL (dolari) Ukupne naknade 2023. (dolari) Omjer kapitalizacije i naknada XRP (XRP) 38,0 136 26.800 n/a 583.000 61,689 Cardano (ADA) 23,3 490 5.800 396.270.000 2,968,830 7,865 Bitcoin Cash (BCH) 7,9 30 1 11.640.000 49,225 160,144 Litecoin (LTC) 6,5 74 n/a 5.630.000 388,452 16,764 Internet Computer (ICP) 5,7 644 1,230 22.110.000 246,244 23,146 Ethereum Classic (ETC) 4,6 13 n/a 600.090 40,986 112,054 Stellar (XLM) 3,9 186 2.540 32.890.000 80,484 48,373 Stacks (STX) 3,8 151 269 140.090.000 637,000 6,023 Kaspa (KAS) 3,0 n/a n/a n/a 164 18,605,700 Theta (THETA) 3,0 n/a 308 2.850.000 n/a n/a Fantom (FTM) 2,6 770 500 129.020.000 3,185,680 817 Monero (XMR) 2,6 82 n/a n/a 368,621 6,952 Arweave (AR) 2,2 114 2 n/a 176,822 12,232 Algorand (ALGO) 2,0 228 497 99.460.000 62,834 32,366 Flow (FLOW) 1,9 300 476 17.470.000 3,400 566,861 MultiversX (EGLD) 1,6 192 n/a 182.660.000 461,198 3,510 Bitcoin SV (BSV) 1,6 38 n/a n/a 49,863 32,276 Mina (MINA) 1,3 175 29 n/a 40,013 32,975 Tezos (XTZ) 1,2 235 700 66.430.000 177,653 6,964 EOS (EOS) 1,1 128 43 100.100.000 130,800 8,634 FORBES

Zombi blockchaini uglavnom se mogu svrstati u dvije kategorije: ili se radi o takozvanim “spin-off” verzijama ranijih blockchaina poput Bitcoina ili Ethereuma ili njihovim izravnim konkurentima. U prvu kategoriju svrstavaju se Bitcoin Cash, Litecoin, Monero, Bitcoin SV i Ethereum Classic. Njih pet danas ukupno trguje po vrijednosti od 23 milijarde dolara, a uglavnom su rezultat neslaganja među programerima oko toga kako bi Bitcoin ili Ethereum trebalo voditi. Budući da je temeljni kod ovih blockchaina open-source, bilo tko ga može iskoristiti za bilo što. Kada se programeri ne slažu, skupina će se odvojiti i stvoriti novu mrežu. Svaki put kada se na ovaj način stvori nova mreža, ona ima istu povijest kao i stara, što znači da svi vlasnici tokena primaju isti broj tokena na novoj mreži koliko imaju na originalnoj.

Litecoin je bio rani “spin-off” Bitcoina. Pokrenut je 2011. godine kao brža, jeftinija verzija slanja isplata. On proizvodi blokove četiri puta brže od Bitcoina – u prosjeku jedan svake 2,5 minute u odnosu na jedan u svakih 10 minuta za Bitcoin. Poput Bitcoina, on obrađuje transakcije preko dokaza o radu, što znači da gomile računala troše energiju rješavajući beskorisne matematičke jednadžbe. Kao i Bitcoin, i Litecoin ima čvrsti limit zalihe tokena – 84 milijuna u usporedbi s Bitcoinovih 21 milijun. Danas, Litecoin ima tržišnu kapitalizaciju od 6,5 milijardi dolara, ali prošle godine zabilježili su samo 389.000 dolara naknada, dok je Bitcoin zabilježio 800 milijuna dolara. Korisnici blockchaina plaćaju naknade rudarima kao poticaj za obradu njihovih transakcija u sljedećem bloku koji kreiraju. Naknade koje generiraju zombi blockchainovi poput Litecoina su minimalne, što je znak nedostatka potražnje za platformu. Ti blockchaini također imaju problem s privlačenjem developera. Na kraju 2023. godine Litecoine je podržavalo tek 74 mjesečno aktivnih open-source developera, pokazuju podaci izvješća Electric Capitala. Za usporedbu, Bitcoin je takvih developera imao preko 1.000, a Ethereum preko 7.000.

Neprijateljsko razilaženje

Bitcoin Cash vrijedi čak i više od Litecoina, s tržišnom kapitalizacijom od 7,9 milijardi dolara, ali ima samo 30 mjesečno aktivnih developera, a 2023. godine su zaradili samo 49.000 dolara od naknada. Bitcoin Cash nastao je nakon neprijateljskog razilaženja s Bitcoinom 2017. godine oko toga treba li povećati veličinu blokova u Bitcoinu. Ukratko, na strani Bitcoin Casha bili su oni koji su vjerovali da bi kripto trebao primarno biti korišten kao sredstvo razmjene (drugim riječima, da bi se njime mogle kupovati stvari), dok je ostatak zajednice želio prioritizirati funkciju čuvanja kripta za buduće korištenje.

Bitcoin SV (“Satoshi Vision“) još je kontroverzniji, budući da ga vodi Craig Wright, australski informatičar koji tvrdi da je on Satoshi Nakamoto, izumitelj Bitcoina. “Ja sam stvorio Bitcoin,” rekao je on za Forbes u intervjuu 2023. godine. U ožujku se s time nije složio britanski Visoki sud, presudivši kako su dokazi da Wright nije napisao inicijalni white paper Bitcoina “neoborivi”, da Wright nije Satoshi Nakamoto i da nije kreirao sustav. Coinbase je uklonio Bitcoin SV u siječnju, ali on još uvijek ima tržišnu vrijednost od 1,6 milijardi dolara.

Među svim blockchain zombijima ističe se Ethereum Classic (ETC) koji zapravo jest originalni chain Ethereum. Ono što je danas poznato kao Ethereum zapravo je “spin-off” ETC-ja, stvorenog 2016. godine kako bi se vratilo 60 milijuna dolara ukradenog ethera (po današnjim cijenama iznos je bliži 11,5 milijardi dolara). Velika manjina investitora u Ethereum bojala se zbog moralnih implikacija mijenjanja povijesti baze podataka za vraćanje sredstava i odlučili su da će nastaviti održavati ETC kao originalnu, neizmjenjenu bazu koda. Jedan od najvećih investitora u blockchain je tvrtka Grayscale Investments iz Connecticuta, najveći svjetski menadžer digitalne imovine, čiji je osnivač, nekadašnji milijarder Barry Silbert, glasni proponent ETC-ja. Ethereum Classic ima tržišnu vrijednost od 4,6 milijardi dolara, a 2023. godine je generirao tek 41.000 dolara u naknadama.

Od pet “spin-off” blockchaina koje je Forbes analizirao, nijedan industrijski insajder ili analitička tvrtka s kojima su razgovarali nije navela nijednu ozbiljnu korist za platforme osim jednostavnog trgovanja tokenima.

“Ono što te zombije drži na životu je likvidnost,” kaže jedan investitor. “Litecoin je bio jedan od prvih tokena koje je Coinbase podržao. Mnogo ljudi je posjedovalo litecoin.”

“ETC je izlistan gotovo svugdje zbog svoje povijesti, što se pretvara u popriličan obujam trgovanja. Većina aktivnost je spekulativna,” dodaje Bob Summerwill, izvršni direktor u Ethereum Classic Cooperativeu.

Šlepajući se uz ethereum, tokeni ethereum classic imaju 31 posto veću vrijednost nego prije godinu dana, dok je ether dobio 77 posto na vrijednosti. Bitcoin Cash jače je rastao od bitcoina, koji je dosegao rekordne razine sredinom ožujka, nakon rasta od 121 posto u posljednjih 12 mjeseci. Bitcoin Cash rastao je za 164 posto u istom vremenskom periodu.

Najveća skupina zombija su tobožnji izazivači Ethereuma. Oni uglavnom tvrde da su tehnološki poboljšane verzije kreacije Vitalika Buterina iz 2014. godine, budući da Ethereum može obraditi samo desetak transakcija u sekundi, a naknade na vrhuncima korištenja znaju biti vrtoglave. Tezos je osnovan kasnije 2014. godine, a bio je jedan od prvih koji su inkorporirali proces poznat kao “dokaz o udjelu” (proof of stake) za kreiranje novih tokena. Detalji su zapanjujući (i razlikuju se od projekta do projekta), ali upravo tu metodu preferiraju mnogi kripto entuzijasti, budući da ona ne zahtijeva onoliko računalne snage kao miniranje bitcoina.

Tezos je u ICO-ju 2017. godine prikupio 230 milijuna dolara, a trenutna tržišna kapitalizacija njihovog tokena XTZ iznosi 1,2 milijarde dolara. Ipak, Tezos obrađuje oko 130.000 transakcija dnevno, u usporedbi s 1,2 milijuna transakcija koliko svaki dan obrađuje Ethereum, a ima tek 66 milijuna dolara takozvane TVL digitalne imovine na svojoj mreži. Za blockchaine poput Ehtereuma, dizajnirane da poslužuju aplikacije od kripto burzi do videoigara i NFT-ja, TVL se koristi kao mjera zdravlja. Ethereum, s preko 4,500 aplikacija, ima TVL od 48 milijardi dolara.

Što se tiče naknada za obradu, u veljači je Tezos zaradio 5,640 dolara, a čitave prošle godine 177.653 dolara. Arthur Breitman, koji je osnovao Tezos sa svojom suprugom Kathleen, inzistira da je ova brojka dramatično manja od stvarnog ukupnog iznosa. Breidman tvrdi kako je čak 75 posto naknada plaćenih mreži u obliku XTZ tokena koji se potom uklanjaju iz cirkulacije i prema tome nisu pribrojeni objavljenim brojkama. On procjenjuje kako Tezos u svojim zalihama ima oko 700 milijuna dolara, kao i da je samo 20 posto njihovih sredstava u XTZ tokenima. “Postoji gomila bitcoina, a ostatak je diverzificiran u portfelju dionica i obveznica,” kaže on.

To je nemoguće provjeriti. Razvoj blockchaina financiran je neprofitnom organizacijom imena Tezos Foundation, sa sjedištem u Švicarskoj. Njihova misija je, kako tvrde, “promoviranje Tezos protokola kroz stipendije i druga sredstva kapitala.” U prvoj polovici prošle godine, Tezos Foundation je podijelila do 18 milijuna dolara 31 dobitniku, među kojima je i tvrtka za videoigra iz Philadelphije koja gradi puzzle kompatibilne s Tezosom, kao i talent agencija iz Singapura čija je specijalnost digitalna umjetnost.

Potom je tu i Algorand s tržišnom kapitalizacijom od dvije milijarde dolara i 500 milijuna dolara u svojoj riznici. Nekoć se Algorand smatrao “ubojicom Ethereuma” zbog svoje navodne sposobnosti da obrađuje 7.500 transakcija u sekundi, a 2023. godine zaradio je samo 63.000 dolara od naknada. “Njihova tehnologija vjerojatno je na istoj razini kao i drugi, ali ne bilježe mnogo aktivosti jer nemaju veliku zajednicu niti talente, ako se izuzme osnivač [poznati talijanski informatičar i profesor na MIT-ju, Silvio Micali]”, kaže jedan poznati kripto strateg.

Uber efekt

Eric Wrage, koji upravlja razvojem poslovanja za singapurski Algorand Foundation, tvrdi sljedeće: “To je onaj Uber moment – gube novac na svakoj osobi koja im uđe u automobil.” Također gube i direktore, i to velikom brzinom. U posljednje dvije godine, Algorand Foundation je zaposlio novog izvršnog direktora i promijenio čitavu garnituru izvršnih menadžera.

Čini se kako neki blockchain zombiji preživljavaju isključivo zbog popularnosti njihovih kreatora. Cardano je još jedan konkurent Ethereuma. Pokrenut je 2017. nakon što se njegov osnivač, Charles Hoskinson, posvađao s osnivačem Ethereuma Buterinom. Hoskinsonov blockchain vrijedi vrtoglavih 23 milijarde dolara, uz TVL od 396 milijuna dolara. Prošle godine su od naknada zaradili 3 milijuna dolara, usprkos činjenici da sama organizacija Cardano Foundation kaže kako još nisu završili s razvojnim stadijem.

Glavna atrakcija je, izgleda, sam Hoskinson. On posjeduje ranč od 4.450 hektara u Wyomingu, financira “lovce na izvanzemaljce”, a nedavno je otvorio centar za borbu protiv starenja i regenerativnu medicinu u gradu Gillette. Njemu se ne treba uvijek vjerovati na riječ. Tvrdio je kako je odustao od doktorskog programa iz matematike na sveučilištu Colorado, Boulder, ali iz škole kažu kako je Hoskinson zapravo bio samo na preddiplomskom studiju kojeg nije uspio završiti. Već godinama Hoskinson tvrdi da radi za Darpu, prestižan odjel za istraživanja u Pentagonu.

Dvadeset zombi blockchaina navedenih u tablici u ovom članku samo su najveći primjeri digitalne imovine kojom se trguje bez ikakvog obzira o korisnosti ili održivosti temeljnih projekata. Ima ih još mnogo više. Coin-Gecko kaže kako je na raznim burzama izlistano preko 13.000 kriptovaluta, a većina njih ima karakteristike spekulativnih, gotovo pa bezvrijednih dionica, osim što ne predstavljaju vlasništvo ni u čemu. Zahvaljujući uzletu bitcoina, danas ukupna vrijednost kripta iznosi oko 2,5 bilijuna dolara.

To se čini kao odlična prilika za “shorting,” ali tvrtke za trgovanje kriptom kažu kako se teško kladiti protiv tokena zombi blockchaina jer nije jednostavno posuditi značajne količine temeljnih tokena za “shortanje.” Štoviše, to je i vrlo riskantno, ako se u obzir uzme koliko je trgovanje kriptom u prošlosti bilo nestabilno i iracionalno. Svaki token ima potencijal pretvoriti se u memecoin, i to ni zbog čega drugog nego, recimo, jednog kasnonoćnog tweeta od Elona Muska.

Uzmimo za primjer Ethereum Classic. U kolovozu 2020. godine, kada se njime trgovalo po cijeni od oko šest dolara po tokenu, suočio se s čak tri takozvana “napada 51%” u samo mjesec dana. Ovakvi napadi događaju se kada jedan vlasnik tokena kontrolira preko polovice računalne moći mreže koja se koristi za kreiranje blokova i prema tome “upravlja” platformom. Da su takva preuzimanja bila trajna (nisu), moglo je doći do promjene navodno nepromjenive baze podataka. Drugim riječima, svatko tko posjeduje 51 posto blockchaina mogao bi poništiti prethodno riješene transakcije ili za sebe rudariti neograničenu količinu tokena. Usprkos tome što su triput u mjesec dana razotkriveni kao nesigurni, Ethereum Classic olako je prešao preko skandala, a danas se njegovim tokenima prodaje po cijeni od 31 dolara.

Američko ministarstvo pravosuđa i SEC dosad su se protiv kripto prijevare i krađe borili gonjenjem velikih kripto burzi – onih koji sve omogućavaju. FTX je zatvoren, a njegov osnivač, Sam Bankman-Fried, osuđen je na zatvorsku kaznu. Osnivač Binancea, Changpeng Zhao, izbačen je iz biznisa, njegova burza prisiljena je prošle godine platiti 4,3 milijarde dolara nakon što je priznao krivnju za kršenje zakona o pranju novca i sankcijama.

Druge dvije velike burze, Coinbase i Kraken, tužio je SEC, navodeći kako se ponašaju kao neregistrirani brokeri vrijednosnica i burze. Nekoliko tokena zombi blockchainova, uključujući cardano i algorand, navedeni su kao primjeri prikrivenih vrijednosnica.

Riznice izvan dosega

Mogu li vlasnici tokena doći do milijardi dolara kapitala koji se čuva u “riznicama” blockchain zombija? Nažalost, one su vjerojatno izvan dosega. “Morao bi postojati nekakav razlog, stvarna šteta od nečeg poput prijevare,” kaže Yesha Yadav, asistent dekana u pravnoj školi sveučilišta Vanderbilt, naglašavajući kako je u prošlosti dolazilo do nesuglasica o tome mogu li se decentralizirane organizacije ili zaklade smatrati odgovornima.

U rujnu 2022. godine, savezni tužitelji tužili su sudionike decentralizirane autonomne organizacije imena Ooki DAO, navodeći da je organizacija prodavala neregistrirane robne ročnice. U lipnju je sud u Kaliforniji naredio organizaciji plaćanje kazne od 644.000 dolara. Taj novac trebao je doći iz “decentralizirane” riznice, ali vlada još uvijek čeka na isplatu. Dva mjeseca kasnije, savezni sudac u New yorku odbacio je tužbu podnesenu protiv decentralizirane kripto burze Uniswap, presudivši kako ne postoji centralizirano tijelo koje može poslužiti kao “tuženik”.

Ne treba očekivati da će se ovi bogati, beskorisni blockchaini tako skoro zatvoriti. Oni imaju pune ruke posla – troše novac na nerealne projekte. U ožujku je neprofitna udruga Stellar Development Foundation, koja upravlja riznicom zombi blockchaina Stellar vrijednom 2,5 milijardi dolara, najavila kako će uložiti 100 milijuna dolara u kompanije koje planiraju koristiti njihovu novu platformu za pametne ugovore, a sve u želji da se diverzificiraju i dalje od svog, praktički nepostojećeg, biznisa plaćanja.

Kupci bi trebali biti oprezni. Kripto sanatorij vode – luđaci.

Autor originalnog članka: Steven Ehrlich, Forbes; Maria Gracia Santillana Linares, Forbes; Nina Bambysheva, Forbes

Link: The Rise Of Crypto’s Billion Dollar Zombies

(Prevela: Nataša Belančić)