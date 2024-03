Tko je Do Kwon, kripto direktor kojeg bi Crna Gora uskoro mogla izručiti SAD-u?

U ponedjeljak počinje građanska parnica protiv kontroverznog kripto direktora Do Kwona i njegove tvrtke Terraform Labs. Prošlo je gotovo dvije godine otkad je vrijednost stablecoina kompanije dramatično pala i izbrisala 40 milijardi dolara sredstava investitora.

Američka Komisija za vrijednosnice i burzu (SEC) tužila je Kwona i Terraform Labs u veljači 2023. godine, optuživši kompaniju da je podržavala vrijednost stablecoina i istovremeno zavaravala investitore tvrdeći da vrijednost coina kontrolira algoritam i da je njegova vrijednost vezana za američki dolar. U stvarnosti su Kwon i drugi direktori navodno trošili milijarde na održavanje vrijednosti coina i lagali investitorima o njegovoj stabilnosti.

Kwon neće biti prisutan na suđenju u ponedjeljak, budući da je u subotu pušten iz zatvora u Crnoj Gori, gdje je odslužio punu kaznu za korištenje lažne putovnice, ali tužitelji mu nisu vratili putne dokumente, izvještava Bloomberg.

Tužitelji u Južnoj Koreji Kwona optužuju da je prekršio tamošnji zakon o tržištu kapitala, a investitori u Singapuru podnijeli su grupnu tužbu vrijednu 57 milijuna dolara protiv Kwona i njegovih suosnivača Terraform Labsa. Kwon je nestao iz svog stana u Singapuru prije nego mu je uručen nalog za uhićenje.

Protiv Kwona je kasnije podnesena i kaznena optužnica u u južnom okrugu New Yorka zbog prijevare s vrijednosnicama, internetske prijevare i prijevare s robom.

Sud u Crnoj Gori inicijalno je odobrio Kwonovo izručenje u Južnu Koreju, ali potom je Vrhovni sud tu odluku poništio prošli tjedan, potencijalno otvorivši mogućnost izručenja SAD-u, koje navodno preferira crnogorska vlada.

Terraform Labs uprvljao je dvama kripto tokenima. To su bili TerraUSD (UST), takozvani algoritamski stablecoin vezan za vrijednost američkog dolara, i Luna, token koji su korisnici navodno mogli razmijeniti za UST u svakom trenutku. Luna je funkcionirala slično kao tradicionalni kripto tokeni poput npr. bitcoina, a osmišljena je kao “stabilizirajući mehanizam” koji UST veže na vrijednost od jednog dolara kroz arbitražni sustav: ako UST padne ispod jednog dolara, investitori ga mogu kupiti po popustu i zamijeniti za jedan dolar Lune, čime se podržavala vrijednost UST-a. To je razlikovalo UST od drugih stablecoinova koji su dizajnirani da ostanu na vrijednosti od jednog dolara i za koje se, često kontroverzno, tvrdi da im vrijednost podržava čvrsta imovina.

Mnoge kripto burze, uključujući Binance, reklamirale su UST kao sigurnu investiciju zbog vezanosti za dolara. Ipak, SEC tvrdi kako je Kwon poduzimao “drastične” korake kako bi manipulirao vrijednošću valute i održavao ju, uključujući korištenje milijardi dolara doniranih neprofitnoj zakladi Luna Foundation Guard koju je Kwon osnovao. Nezavisni revizor kasnije je otkrio kako je zaklada potrošila oko 2,8 milijarde dolara kako bi “obranila vrijednost”. Nakon ulaganja u UST, Terraform Labs je potom pozvao vlasnike da tokene čuvaju u kompanijskom fondu poznatom kao “Anchor Protocol”, nudeći kamatnu stopu od 20 posto.

U tužbi SEC-ja navodi se kako je preko 70 posto svih UST-ova (vrijednosti od oko 14 milijardi dolara) čuvano u Anchor Protocolu prije kolapsa tokena. U svibnju 2022. godine, UST je pao ispod vrijednosti dolara, a tjedan dana kasnije vrijedio je tek 10 centi. Cijena Lune pala je “blizu nuli”, kaže SEC, procjenjujući da su zbog kolapsa investitori izgubili oko 40 milijardi dolara.

Terraform Labs osnovao je i projekt imena Mirror Protocol, virtualnu burzu gdje su korisnici mogli kupovati i prodavati vrijednosnice imena “mAssets“, koje su “odražavale” cijene stvarnih dionica. Na primjer, korisnici su mogli trgovati “mAAPL-om”, vrijednosnicom koja je održavala stvarnu cijenu dionica Applea na burzi, ali te virtualne vrijednosnice nisu odražavale nikakav “direktni ili indirektni vlasnički udio u kompaniji.”

SEC tvrdi kako su ti “mAssets pratili rast ili pad cijena vrijednosnice, ali nisu prenosili nikakvo direktno ili indirektno vlasništvo na osnovnu vrijednosnicu.”

Komisija je najprije Terraform Labsu poslala sudski nalog za utvrđivanje upravljaju li neuređenom burzom vrijednosnica, ali Kwon je odbio regulatorima dati bilo kakve dokumente, a nije želio niti svjedočiti o Mirror Protocolu.

Autor originalnog članka: Zachary Folk, Forbes

Link: Who Is Do Kwon? Crypto CEO Whose Coin Lost $40 Billion In 2022 Facing Civil Fraud Trial

(Prevela: Nataša Belančić)