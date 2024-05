Tko su najbogatiji kripto i bitcoin milijarderi na svijetu ove godine?

Upoznajte investitore i poduzetnike koji su svoje enormno bogatstvo stvorili na blockchainu.

Kripto zima je završila. Vrijednost bitcoina više no dvostruko je porasla u posljednjih 12 mjeseci, dosegavši u ožujku rekordnih 73.000 dolara nakon što je SAD legalizirao sredstva kojima se trguje na burzi vezana za bitcoin. Ukupna vrijednost svih kriptovaluta porasla je za 170 posto, dodavši tržišnoj vrijednosti nekih 1,6 bilijuna dolara u posljednjih 12 mjeseci, pokazuju podaci CoinGeckoa.

Zbog toga je najmanje 17 ljudi postalo kriptomilijarderima, pokazuje Forbesov popis svjetskih milijardera za 2024. godinu, dok ih je lani bilo devet. Tih 17 investitora i poduzetnika ukupno ima bogatstvo od 93 milijarde dolara, što je više nego dvosturko u odnosu na 37 milijardi dolara prošle godine.

Već treću godinu zaredom, osnivač i bivši izvršni direktor kripto burze Binance Changpeng Zhao je najbogatiji čovjek u svijetu kriptovaluta. Usprkos činjenici što je priznao krivnju za optužbe za pranje novca u SAD-u u studenom, njegovo bogatstvo sada se procjenjuje na 33 milijarde dolara, dok je prošle godine ono iznosilo 10,5 milijardi dolara. To ga čini pedesetim najbogatijim čovjekom na svijetu. Većina njegovog bogatstva dolazi od većinskog udjela u Binanceu, još uvijek najveće globalne burze po obujmu.

Čitav popis možete pogledati OVDJE, a Forbes Hrvatska izdvaja 10 najbogatijih kripto milijardera u 2024. godini:

1. Changpeng Zhao

BOGATSTVO: 33 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Binance

Zhao Changpeng / FOTO: Vincent Isore / Zuma Press / Profimedia

Zhao, koji se naziva i CZ, je pristao osobno platiti 200 milijuna dolara kazni prošle godine kako bi se nagodio u tužbi za pranje novca koju su protiv njega podnijeli američko ministarstvo pravosuđa i Komisija za trgovanje robnim ročnicama. Sam Binance pristao je platiti još 4,5 milijardi dolara. CZ je pristao i odstupiti s mjesta izvršnog direktora Binancea, a dobio je i tri godine zabrane bilo kakvog sudjelovanja u poslovanju burze. (Prije nekoliko dana smo objavili tekst i o tome da je osuđen na zatvorsku kaznu, op. FH.) Ipak, sve to jedva da je dotaklo njegovo bogatstvo. Njegov udio u Binanceu, koji se temeljem dokumenata i razgovora s bivšim zaposlenicima procjenjuje na čak 90 posto, vrijedi nekih 32,5 milijardi dolara.

Binance je najveća kripto burza na svijetu prema obujmu trgovanja, a prošle godine je ostvarila nekih 9 milijardi dolara prihoda, pokazuje analiza Forbesa.

2. Brian Armstrong

BOGATSTVO: 11,2 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Coinbase

Brian Armstrong / FOTO: Bay Area News Group/TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Armstrong je 2013. godine Coinbase osnovao s Fredom Ehrsamom, a on je najveći pojedini dioničar tvrtke s udjelom od 18 posto. Dionice kripto burze porasle su za 50 godina od početka godine, a više no trostruko od prošle godine, što znači da tržišna kapitalizacija tvrtke iznosi gotovo 60 milijardi dolara. Od studenog je Armstrong prodao dionice Coinbasea u vrijednosti od preko 170 milijuna dolara.

3. Giancarlo Devasini

BOGATSTVO: 9,2 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Tether

Devasini je glavni financijski direktor i najveći pojedini dioničar Tethera, najvećeg izdavača stablecoinova u svijetu kriptovaluta. Stablecoin je vezan za vrijednost američkog dolara ili neke druge valute, a koristi se kao sredstvo razmjene. Iskovano je preko stotinu milijardi tokena Tethera. Osnažen višim kamatnim stopama, Tether je prošle godine generirao 6,2 milijarde dolara dobiti od kamata koje generira kolateralima klijenata. Devasini je vlasnik 47 posto udjela u Tetheru.

4. Michael Saylor

BOGATSTVO: 4,4 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: MicroStrategy, Bitcoin

Michael Saylor / FOTO: Jason Koerner / Getty images / Profimedia

Gledano u postotcima, Saylor se najviše obogatio od svih kripto milijardera na ovom popisu. Dionice Microstrategyja, softverske tvrtke koju je Saylor osnovao 90-ih i prenamijenio u sredstvo za investiranje u bitcoin posljednjih godina, porasle su za gotovo 500 posto u odnosu na prošlu godinu. Tvrtka je sada vlasnik oko 193.000 bitcoina, što ju čini najvećim svjetskim korporativnim vlasnikom bitcoina, kaže glavni financijski direktor tvrtke.

Tu je i Saylorova osobna zaliha bitcoina. Godine 2021. rekao je kako ima 17.732 bitcoina koje je kupio po prosječnoj cijeni od 9.882 dolara po bitcoinu, a trenutno je u procesu unovčavanja oko 200 milijuna dolara dionica MicroStrategyja, što je najavio početkom godine.

5. Paolo Ardoino

BOGATSTVO: 3,9 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Tether

Ardoino je izvršni direktor i javno lice Tethera i vlasnik oko 20 posto udjela u tvrtci. Pridružio se sestrinskoj kompaniji Tethera Bitfinexu kao viši programer 2014. godine. Ardoino je ranije radio kao programer u startupovima.

6. Jean-Louis van der Velde

BOGATSTVO: 3,9 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Tether

Van der Velde je bivši izvršni direktor Tethera i upravo on je odgovoran za održavanje Tetherovih strateških odnosa s bankama i regulatorima. Procjenjuje se kako njegov vlasnički udio u kompaniji iznosi 20 posto. Nizozemsku je napustio 1985. godine kako bi studirao na Tajvanu, nakon čega je bio suosnivač nekoliko IT i tech startupova u Aziji, da bi se na kraju pridružio Tetheru. Van der Velde sada živi u Hong Kongu.

7. Chris Larsen

BOGATSTVO: 3,2 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Ripple, XRP

Larsen je bio jedan od osnivača Ripplea 2012. godine, a želio je olakšati međunarodna plaćanja uz pomoć kriptovalute XRP. S mjesta izvršnog direktora Ripplea odstupio je 2016. godine, ali još uvijek je izvršni predsjednik tvrtke. Njegov udio u Rippleu iznosi 18 posto, a investitori njegovu vrijednost procjenjuju na 3,8 milijardi dolara. On također ima i popriličnu zalihu XRP-ja – preko 2,8 milijardi tokena – i gotovo milijardu dolara u gotovini i investicijama, procjenjuje Forbes, uglavnom zarađenih na prodaji XRP-ja.

8. Fred Ehrsam

BOGATSTVO: 3,2 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Coinbase, Paradigm

Ehrsam je osnovao kripto burzu Coinbase 2012. godine zajedno s Brianom Armstrongom. Kompaniju je napustio 2017. godine, ali još uvijek je u odboru tvrtke i vlasnik nekih 5 posto udjela. Godine 2018. osnovao je Paradigm, kripto investitorsku tvrtku koja sada upravlja imovinom od preko 8 milijardi dolara.

Coinbase je prošle godine ostvario 2,9 milijardi dolara prihoda, što je manje u odnosu na 3,1 milijardu iz 2022. i 7,8 milijardi dolara iz 2021., posljednje godine kada su cijene kriptovaluta rasle. Ipak, kompanija je ponovno profitabilna: ove godine generirala je neto prihod od 100 milijuna dolara, dok je 2022. zabilježila neto gubitak od 2,6 milijarde dolara.

9. Matthew Roszak

BOGATSTVO: 3,1 milijarda dolara IZVOR BOGATSTVA: Bitcoin, Ethereum

Roszak je rani investitor u bitcoin: još od 2010. godine. Većina njegovog bogatstva dolazi od ranih investicija u kriptovalute, uključujući ethereum i BNB, token Binancea. Roszak također upravlja blockchain startupom Bloq koji investira u druge kripto pothvate i savjetuje na projektima.

10. Jed McCaleb

BOGATSTVO: 2,9 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Prodaja XRP-ja

McCaleb je još jedan kripto-pionir. Stvorio je Mt. Gox, prvu veliku burzu bitcoina, 2010. godine. Prodao ju je godinu dana kasnije prije sada neslavnog hakiranja. Potom je bio jedan od osnivača Ripplea 2012., no ubrzo je napustio tvrtku zbog neslaganja s drugim osvniačima. Većina njegovog bogatstva dolazi od prodaje velikog dijela tokena XRP kojih je kao suosnivač Ripplea dobio devet milijardi. Posljednje coinove prodao je 2022. godine. McCaleb je također 2014. godine osnovao Stellar, Rippleovog konkurenta. Ovih dana svoje vrijeme i novac ulaže u Vast, tvrtku za istraživanje svemira u koju je investirao.

Autor originalnog članka: John Hyatt, Forbes

Link: The Richest Crypto And Bitcoin Billionaires In The World 2024

(Prevela: Nataša Belančić)