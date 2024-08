Ovi kripto milijarderi prodaju dionice i zarađuju ogromne svote

Milijarderi čija bogatstva dolaze od kripto tvrtki čijim dionicama se trguje na burzi, Coinbase Global i MicroStrategy, ukupno su prodali dionice u vrijednosti od gotovo 850 milijuna dolara u posljednjih devet mjeseci

Michael Saylor, osnivač i izvršni direktor softverske tvrtke MicroStrategy koja je mnogo uložila u bitcoin, prodao je dionice svoje tvrtke u vrijednosti od 362 milijuna dolara od početka godine, pokazuju regulatorni podnesci. Brian Armstrong i Fred Ehrsam, suosnivači najpopularnije američke kripto burze Coinbase, prodali su dionice u vrijednosti od 216, odnosno 270 milijuna dolara između studenog i kraja srpnja, pokazuju dokumenti.

Prodaja se poklopila s rastom cijena nekih kriptovaluta. Najveća od njih, bitcoin, prodaje se po cijeni od oko 70,000 dolara, više nego dvostruko u odnosu od prošle godine. Ukupna vrijednost svih kriptovaluta iznosi 2,6 bilijuna dolara, dok je prije godinu dana iznosila 1,1 bilijun dolara, pokazuju podaci CoinGeckoa.

Vrtoglavi rast cijena dionica

Saylor je MicroStrategy osnovao devedesetih, a u prva četiri mjeseca 2024. godine prodao je 390.000 dionica. Kupio ih je po cijeni od 121 dolara po dionici, a prodao po prosječnoj cijeni od 1.147 dolara. Još uvijek posjeduje 2 milijuna dionica, što je oko 11 posto udjela u kompaniji. Vrijednost dionica MicroStrategyja, koja je u ponedjeljak po zatvaranju burzi iznosila 1.684 dolara, udvostručila se od početka godina, a porasla za oko 300 posto u posljednjih 12 mjeseci.

Izvršni direktor Coinbasea Armstrong još uvijek je najveći pojedinačni dioničar kripto burze s udjelom od 15 posto. Od studenog je prodao oko 1,1 milijun dionica, a one su činile manje od 4 posto njegovog udjela u kompaniji. U listopadu 2022. godine najavio je kako neke od dionica planira prodati kako bi financirao “znanstvena istaživanja” i ulagao u startupove. Ehrsam, član odbora Coinbasea i generalni partner u investicijskoj tvrtci Paradigm, još uvijek ima 4-postotni udio u Coinbaseu. Vrijednost dionica tvrtke, koja je u ponedjeljak iznosila 234 dolara po dionici, porasla je za više od 50 posto od početka godine, a gotovo 600 posto od kraja 2022. godine. Armstrong i Ehrsam svoje dionice također prodaju kroz automatizirane planove trgovanja; počeli su ih prodavati nekoliko puta mjesečno prošlog studenog.

Brian Armstrong / FOTO: Steve Jennings / Getty images / Profimedia

Kvartalni prihodi MicroStrategyja od oko 115 milijuna dolara blago su pali u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine, no MicroStrategy sada posjeduje 214.278 bitcoina – u vrijednosti od oko 15 milijardi dolara – pokazuje posljednje izvješće za tromjesečje, što ovu kompaniju čini jednim od najvećih individualnih vlasnika bitcoina. Prihodi u Coinbaseu u prvom kvartalu 2024. godin su iznosili 1,64 milijarde dolara, više nego dvostruke više u odnosu na prvo tromjesečje 2023. godine.

Saylor: Bitcoin je budućnost novca

Oporavak tržišta podebljao je i bogatstvo osnivača. Armstrongovo bogatstvo procjenjuje se na oko 1,06 milijardi dolara, što ga čini 211. najbogatijim čovjekom svijeta, prema Forbesovoj listi. Ehrsam, koji se Coinbaseu pridružio kao suosnivač 2012. godine nakon što je vidio Armstrongove objave na Redditu, ima oko 3 milijarde dolara.

Bogatstvo Saylora procjenjuje se na oko 4,9 milijardi dolara, a čini ga udio u MicroStrategyju, njegova osobna zaliha bitcoina, kao i zarada od prodaje dionica MicroStrategyja. “Sada je jasno: bitcoin je budućnost kapitala, budućnost novca,” izjavio je Saylor prošlog vikenda na konferenciji o bitcoinu u američkom Nashvilleu. “Ima smisla nabaviti ga.”

Autor originalnog članka: John Hyatt, Forbes

Link: These Crypto Billionaires Are Cashing Out

(Prevela: Nataša Belančić)