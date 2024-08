Kriptopionir, biohaker i ljubitelj psihodelika: Ovo je milijarder koji zagovara drugačije Olimpijske igre

Čini se kako je Christian Angermayer u pozadini gotovo svih investicija koje su u proteklih 10 godina privlačile pozornost javnosti. Uz neprestano razmetanje i podulji popis poznatih prijatelja – među kojima su i Peter Thiel, Uma Thurman i predsjednik Ruande – Angermayer se sada sprema pokrenuti Olimpijske igre, ali za sportaše na steroidima.

U apartmanu na četvrtom katu hotela Four Seasons u Austinu (Teksas), njemački milijarder Christian Angermayer govori o svojoj najnovijoj investiciji: takozvanim “Enhanced Games”, odnosno Olimpijskim igrama na steroidima – doslovno.

Prije godinu dana, kada je njegov prijatelj, poduzetnik i odvjetnik Aron D’Souza, spomenuo kako želi pokrenuti veliki sportski događaj na kojemu bi sportašima doping bio dopušten (pod nadzorom liječnika), Angermayer je pomislio kako je ta ideja genijalna.

“Ja gledam na svijet iz perspektive pitanja što predstavlja poslovni model, od čega možemo zaraditi,” govori dok ga stilistica šminka i uređuje mu kosu za intervju s Joeom Roganom. “Pomislio sam da je to ta multimilijarderska ideja.”

Bogatstvo 46-godišnjeg Angermayera iznosi oko 1,1 milijardu dolara, a on je uložio oko 2,5 milijuna vlastitog novca u koncept Enhanced Gamesa. Thiel i investitor iz Silicijske doline Balaji Srinivasan također su investirali u projekt. Organizacija će s milijun dolara nagraditi osobe koje sruše rekorde u sprintu na 100 metara i plivanju slobodnim stilom na 50 metara, a nadaju se da će prve Igre organizirati već 2025. godine, i to s pet sportova. Iako prave Olimpijske igre imaju prednost od nekih 3.000 godina, Angermayer, koji se razmeće kao da je sam osvojio zlato, vjeruje kako će međunarodni sportski događaj koji dozvoljava steroide i druge supstance lako premašiti antičke Igre.

Christian Angermayer i Aron D’Souza / FOTO: ENHANCED

“Ljudima je uvjetovano da žele vidjeti najbržeg muškarca ili ženu,” kaže on. “Ne žele vidjeti najbržeg prirodnog muškarca ili ženu.”

Kaže kako će Enhanced Games biti emitirane uživo, vjerojatno iz arene ili pozornice, i nimalo ne sumnja da će događaj biti veliki uspjeh. Tvrtka iz Londona pregovara o prikupljanju 300 milijuna dolara.

“Bit će to jedna od najvećih sportskih franšiza koja postoji,” nastavlja Angermayer s beskonačnim optimizmom. “Ako to postignemo, vrijedit će 5 do 10 milijardi dolara. Mogao bih sanjati i više, ali ovo je realno.”

Naravno, mnogi Angermayerovi projekti ne izgledaju realno, pa ni moguće, na prvi pogled. Njegov portfelj investicija kreće se od rudarenja kriptovaluta, preko psihodeličnih droga do fosila dinosaura i moždanih implantanata – ali nemojte mu reći da se povodi za trendovima.

“Ako me zanimaju trendovi, to su trendovi koje sam ja i stvorio;” kaže Angermayer. “Ja stvari primijetim vrlo rano.”

Mike Novogratz, investitor i kriptomilijarder koji je napisao (uz Angermayera i Thiela) prvi ček za biotech tvrtku koja testira psilocibin, Compass Pathways, kaže kako je Angermayerova stvarna snaga u umrežavanju s ljudima.

Čarobnjak u spajanju osoba s idejom s kapitalom

“Njegova sposobnost da spoji ljude s kapitalom i prilikama je nevjerojatna,” kaže Novogratz koji je uz Angermayera ulagao i u druge pothvate, uključujući i kontroverznu kripto kompaniju Block.One, kao i startup za psihodelične droge kojeg je osnovao sam Angermayer, ATAI Life Sciences, a koji se nada da će uskoro dobiti potrebna odobrenja za tretiranje mentalnih bolesti.

Novogratz je Angermayera upoznao 2010. godine dok je savjetovao američke fondove koji su investirali u inozemstvo – pro bono – o tome kako se nositi s europskom financijskom krizom. S njim u društvu tada je bio i jedan član njemačkog parlamenta.

Jednako kao i kod “trenda”, Angermayer se ljuti i na riječ “umrežavanje”. Previše ljudi stvara veze s drugima samo kako bi dobili ono što žele, kaže on. Kako čovjek koji više nikada u životu ne mora raditi, on je posvetio vrijeme i trud kreiranju, kako kaže, “raznolikog života” ispunjenog prijateljima koji vode – ili su vodili – čitave države (bivša njemačka kancelarka Angela Merkel), zvijezdama Hollywooda (Uma Thurman) ili onima koji zarađuju više od njega (Novogratz i Thiel). “Ako to hoćete zvati umrežavanjem, gledajte na to na isti način kao i na novac,” kaže. “Stvar je u snazi gomilanja.”

Iako ga se često vidi kako investira u najpopularnije pothvate trenutka, Angermayerovo ime pojavljuje se i u nekim vrlo popraćenim skandalima. Upravo on je 2019. godine posredovao u 1,1 milijardu dolara vrijednoj investiciji SoftBanka u sada propalu njemačku kompaniju za obradu plaćanja Wirecard koja je bankrotirala nakon što us revizori saznali da joj nedostaje 2,1 milijarde dolara gotovine. Angermayer je za svoju ulogu u poslu dobio oko 12 milijuna dolara. “Doslovno sam ih samo upoznao,” kaže on. “Pristao sam na naknadu od 1 posto, što, usput budi rečeno, uopće nije puno.”

Tijekom njegove proslave 40. rođendana 2018. godine u dvorcu prijatelja u Austriji, Angermayer je navodno Petera Thiela upoznao s Daniilom Bisslingerom, Rusom koji radi za ministarstvo vanjskih poslova u Moskvi. Thiel je, kako prenosi Business Insider, taj sastanak prijavio FBI-ju, rekavši kako ga je Bisslinger pozvao da govori na konferenciji u Sankt Petersburgu i ponudio mu sastanak s Vladimirom Putinom. Bisslinger je navodno ponovno kontaktirao Thiela 2022. godine i opet mu ponudio sastanak s Putinom. Thiel nije odgovorio na upite za komentar.

Skandal koji je nastao “potpuno je apsurdan,” kaže Angermayer i dodaje da je cijela priča izmišljena. “Slavio sam rođendan. Tamo su bila dva moja prijatelja i upoznali su se,” objašnjava. “Mene se ne tiče što rade moji prijatelji.”

Angermayer je rođen i odrastao u malenom seocetu Triebendorf u Njemačkoj, nedaleko granice s Češkom. Njegov otac radio je u građevini, dok je majka – prije nego je napustila posao kako bi se posvetila djeci – bila tajnica. Od malih nogu bio je opsjednut biznisom. Čim je naučio pisati, prva stvar koju je napisao bio je račun, kojeg njegova majka navodno još uvijek čuva. Kao šestogodišnjaka su ga roditelji odveli u kino da gleda film Care Bears. Malom Christianu film se svidio, ali ga je potpuno opčinila činjenica da su njegovi roditelji platili kartu za kino. Kada su se vratili kući, uzeo je daljinski, napisao cjenik i počeo roditeljima naplaćivati gledanje televizije.

“Moji roditelji su bili zbilja zabrinuti,” kaže on. “Sada su ponosni, ali onda su se pitali gdje su pogriješili.”

Angermayerov život bio bi odličan temelj za njemačku bajku o poduzetnicima, barem kako on to priča. Godine 1998. primljen je na sveučilište Bayreuth, a unutar mjesec dana je upoznao dva profesora – Stefana Limmera i Rolanda Kreutzera – koji su radili na novoj tehnologiji RNA interferencije. Akademici su s Angermayerom osnovali kompaniju Ribopharma AG. Iako je pametni i snalažljivi 21-godišnjak imao tek mali udio, u Ribopharmu je uložila i njemačka vlada, što mu je omogućilo da odustane od školovanja. Godine 2003. tvrtka se spojila s kompanijom iz Massachusettsa Alnylam, koja je kasnije izišla na burzu. Do 25. godine života, Angermeyer je bio multimilijunaš.

U dvadesetim godinama ostvario je jedan kontakt koji mu se kasnije višestruko isplatio. Postao je blizak s Golom Quandtom, članom jedne od najbogatijih obitelji u Njemačkoj. Nakon Ribopharme, Angermayer je zajedno s dva prijatelja s fakulteta osnovao za financijske usluge Angermayer, Brumm & Lange Group. Tvrtka je bila vrlo neuspješna u prikupljanju novca dok 2004. godine Quandt nije investirao oko 40 milijuna dolara u seriju kompanija.

Uma Thurman i Christian Angermayer / FOTO: ANGELA WEISS / AFP / Profimedia

Kao da to nije bilo dovoljno, 2007. godine ga je jedan njegov prijatelj, koji je radio u njemačkom ministarstvu vanjskih poslova, pitao hoće li na večeri ugostiti Paula Kagamea, predsjednika Ruande. Angermayer i Kagame brzo su se sprijateljili i par tjedana kasnije Angermayer je pozvan da posjeti Kigali, glavni grad Ruande.

Na tom putovanju rekao je Kagameu da želi investirati u zemlju, koju opisuje kao “afrički Singapur” jer je prijateljski nastrojena prema biznisu. Kagame mu je rekao kako se trenutačno prodaje malena banka Banque Rwandaise de Développement. “Doslovno sam došao kući i kupio banku za 10 milijuna dolara,” prisjeća se.

Potom je osnovao African Development Corporation, bankarsku grupu sa sjedištem u Frankfurtu, i zaposlio izvršnog direktora koji je u preko deset zemalja kontinenta otvorio regionalne banke. Grupu su Angermayer i partneri 2014. godine prodali osramoćenom bivšem direktoru Barclaysa, Bobu Diamondu, u dogovoru koji je uključivao i još jednu bankarsku tvrtku za 265 milijuna dolara. Angermayer kaže kako je tada u grupi imao udio od 15 posto.

Kagame je Angermayera imenovao u svoje vijeće savjetnika predsjednika, a kaže kako ga iznimno poštuje. U emailu je za Forbes pohvalio njegov “optimističan pogled na budućnost” i sposobnost da kreira “megatrendove.”

U trenutku prodaje bankarske grupe, tada 36-godišnji Angermayer pokrenuo je novu investicijsku tvrtku Apeiron i počeo razmišljati o tome kako želi živjeti. “Želim raditi samo stvari koje me zaista, istinski fasciniraju,” kaže.

“Sreća i dugovječnost za mene su najprirodniji proizvodi. Nećete naći nikoga tko kaže da ne želi biti sretan i zdrav.”

U društvu je bio poznat kao “čistunac” – tvrdi da je u životu popio tek par kapi alkohola – no prijatelj ga je tijekom odmora na Karibima 2014. godine nagovorio da proba magične gljive.

“Bilo je to najvažnije iskustvo u cijelom mom životu,” kaže.

Nakon tog puta posjetio je Novogratza u New Yorku i rekao mu da gljive mogu postati iznimno popularan farmaceutski proizvod. Tri dana kasnije, čistom slučajnošću je u Novogratzov ured ušetao muškarac imena George Goldsmith i predložio mu biznis razvoja psilocibina u obliku lijeka protiv depresije. Novogratz, Thiel i Angermayer investirali su po milijun dolara svaki u tu tvrtku, imena Compass.

Nekoliko godina kasnije, 2018., Angermayer otvara i vlastitu tvrtku za psihodelike, ATAI Life Sciences, koju je izveo na Nasdaq tri godine kasnije. Posjeduje udio od 20 posto, koji trenutno vrijedi oko 44 milijuna dolara. ATAI provodi klinička testiranja čitavog niza psihodelika, od DMT-ja do MDMA. Ukupno je Angermayer investirao oko 40 milijuna dolara u kompaniju. “Ako uspijemo i od psihodelika napravimo medicinski proizvod, ATAI će vrijediti nekoliko desetaka ili stotina milijardi dolara,” uvjeren je.

Putem je negdje također ušao i u bitcoin. Još uvijek ima oko 1.000 bitcoina koji vrijede oko 58 milijuna dolara prema trenutnoj cijeni od 58.000 dolara. On je veliki vjernik u bitcoin i misli da će samo jedan jednog dana vrijediti milijun dolara. “Ljudi previše kompliciraju oko bitcoina,” kaže. “To je digitalno zlato.”

Vjeruje i kako će znanost jednog dana moći spriječiti starenje i da će postati normalno živjeti preko stotinu godina. S tim ciljem na umu osnovao je dvije kompanije za dugovječnost, Rejuveron i Cambrian Bio. Obje rade na razvoju lijekova koji bi pomogli odgoditi starenje. Njegovu tezu – koliko god ona zvučala futuristički i optimistično – teško je pobiti: dugotrajno zdravlje i taština dobro se prodaju. “Sreća i dugovječnost za mene su najprirodniji proizvodi,” kaže. “Nećete naći nikoga tko kaže da ne želi biti sretan i zdrav.”

On je sam sebi najbolji marketing

Kao i uvijek, on je sam sebi najbolji marketing. Izgleda mnogo mlađe od svojih 46 godina. Kaže kako uzima “hrpu” lijekova za doping, iako ne želi otkriti svoju formulu već kaže kako želi da ljudi, baš kao i on, odu liječniku i dobiju profesionalni savjet. Jednom ili dvaput godišnje također ide na terapiju psihodelicima, u nekim zemljama gdje je to legalno. “To je kao antibiotik širokog spektra, ali za mozak,” objašnjava. Drugi trikovi uključuju uzimanje modafinila, stimulansa bez amfetamina koji se koristi za liječenje narkolepsije. Nije ga sram priznati ni da koristi Ozempic za mršavljenje, iako je poprilično vitak. Roganu je u lipnju rekao kako je Ozempic “disciplina koju dobivate izvana.”

Za čovjeka toliko fokusiranog na budućnost, Angermayer ima jednu strast koja seže daleko u prošlost: fosile dinosaura. Angažira “doslovno kauboje” koji u Montani traže i iskapaju dinosaure. Njegova kolekcija uključuje diplodocusa, jednog od najvećih triceratopsa ikada pronađenih, kao i mladog T. Rexa koji, kako kaže, vrijedi 40 milijuna dolara. “To vam je kao traženje nafte,” govori. “Postao sam ovisan, a riječ je o odličnoj investiciji.”

Levon Biss za FORBES

Ukupno gledano, njegov portfelj u posljednje vrijeme sadrži sve i svašta. Kaže kako su mu se neke investicije, uključujući Blackrock Neurotech koja se bavi sučeljima za mozak i računala i tvrtku za otkrivanje lijekova uz pomoć AI-ja AbCellera, vratile peterostruko. Kriptokompanija Block.One investitorima je donijela 70 milijuna dolara neto prihoda, dok je njegov hedge fond Jiva Peak izvijestio o povratu od 59 posto od pokretanja u studenom prošle godine.

Ipak, neke od njegovih investicija na burzi nisu prošle dobro. ATAI je na burzu izišao u lipnju 2021. godine po cijeni od gotovo 20 dolara po dionici, a sada se dionicama te tvrtke trguje po cijeni od manje od 1,30 dolara – dakle samo mrvicu iznad minimuma od jednog dolara potrebnog da tvrtka može ostati na Nasdaqu. Angermayer za to krivi pad popularnosti dionica biotech tvrtki zbog rasta kamatnih stopa. To nije potpuno nerazumno, no biotech indeks Nasdaqa pao je za 13 posto otkad je ATAI izišao na burzu, dok su dionice same tvrtke pale za 92 posto. “Mogu sad nabrojati 50 biotech kompanija kojima ide jako, jako dobro, a cijena je pala za 90 posto,” kaže on. “Nisam napravio ništa pogrešno.”

Jedna malo manje mračna priča…

Priča je slična, iako malo manje mračna, oko tvrtke Northern Data za rudarenje kriptovalutama. Gotovo se prepolovila od oko 60 eura 2020. godine, kada je Angermayer preuzeo poziciju, do gotovo 17 eura danas. U lipnju su bivši operativni i financijski direktori američke podružnice podnijeli tužbu za nezakonit otkaz, u kojoj tvrde kako tvrtka iznosi lažne podatke o financijskom stanju i izbjegava plaćanje poreza. Iz tvrtke su izjavili kako “najoštrije odbacuju optužbe” i sugerirali da je tužba “financijski motivirana.” Čitava industrija posrnula je nakon pandemijskih vrhunaca, ali Angermayerova investicija ne djeluje dobro ni u usporedbi samo sa skupinom velikih tvrtki za rudarenje kriptovaluta poput Marathon Digital Holdingsa, Riot Platformsa, CleanSparka, Hut 8-a i Iris Energyja. U istom periodu je Northern Data pala za 79 posto, što je najgori rezultat u skupini. “Mislim da Northern Data ima veliki nedostatak jer je na njemačkoj burzi i nadam se da će menadžment to uskoro promijeniti i prebaciti u SAD,” kaže Angermayer.

U slučaju ATAI-ja, Novogratz inzistira da, usprkos kolapsu vrijednosti dionica, Angermayer zaslužuje pohvalu zbog kreativnog razmišljanja i prikupljanja sredstava u svrhu istraživanja ideje da psihodelici mogu pomoći riješiti globalnu krizu mentalnog zdravlja. Novogratz kaže kako je Angermayer “prikupio više kapitala za industriju psihodelika u prvih devet mjeseci naše suradnje nego čitava industrija u prošlih 25 godina.” Još uvijek je optimističan oko kompanije, iako je vrijednost njegovog udjela pala s 170 milijuna dolara nakon IPO-a na manje od 15 milijuna dolara danas. “Plemenito ili žalosno, ovisno o tome kako gledate,” kaže, “ali nisam prodao svoje dionice.”

Na stranu prepreke. Uvijek postoji još investiranja u zeitgeist. Angermayer trenutno razmišlja o tome kako je pokret za prava transrodnih osoba kreirao veću tjelesnu autonomiju za sve i kako su ljudi zamijenili religiju drugim vrstama štovanja, od sporta do zvijezda. Kaže kako su takozvani “swifties”, obožavatelji Taylor Swift, moćan novi kult. Njegov mozak svjetlosnom brzinom vodi ga do ideje za investiciju: što kada biste mogli kupiti indeks 20 najvećih zvijezda? Njegova teza temelji se na ideji da se povjerenje u institucije urušava i da se ljudi zbog toga okreću bogatima i slavnima.

“Da pitam ljude kome više vjeruju, američkoj vladi ili Taylor Swift, mislim da bi ih 90 posto reklo Taylor Swift,” kaže. Iako taj indeks možda još uvijek ne postoji, Angermayer nagovještava kako će uskoro pokrenuti novi biznis – sa svojom prijateljicom Umom Thurman.

Autor originalnog članka: Will Yakowicz, Forbes; Brandon Kochkodin, Forbes

Link: Meet The Crypto-Pioneering, Biohacking, Psychedelic-Promoting Billionaire Who Wants To Reimagine The Olympics

(Prevela: Nataša Belančić)