Kako je Arnold Schwarzenegger postao milijarder

Arnold Schwarzenegger u svojih je 76 godina odigrao brojne uloge: bio je bodibilder, zvijezda filmskih hitova, političar, i na koncu milijarder

Stvarni život Arnolda Schwarzeneggera ispunjen je s toliko akcije da mu teško mogu parirati i filmovi. Odrastao je u austrijskom seocetu Thalu u siromašnoj obitelji, a kasnije je otkrio da mu je otac bio član nacističke stranke. Terminator i Policajac iz vrtića mišićima je i šarmom četiri puta osvajao titulu Mr. Universea, potom pokorio Hollywood i postao guverner Kalifornije. Putem je svoju slavu pretočio u bogatstvo koje Forbes danas procjenjuje na više od milijardu dolara.

Holivudski glumac posljednji je u nizu osoba iz zabavne industrije koje su uspješno kapitalizirale svoju slavu. Forbes je na listu svjetskih milijardera za 2024. uvrstio četrnaestoro slavnih koji su zaradili deseteroznamenkaste iznose, uključujući pjevačicu Taylor Swift (34), tvorca serije “Zakon i red” Dicka Wolfa (77) i komičara Jerryja Seinfelda (70). Schwarzenegger je drugi glumac u tom elitnom društvu, odmah poslije Tylera Perryja (54), najpoznatijeg po franšizi “Madea”, čije je bogatstvo procijenjeno na 1,4 milijarde dolara. Ali Schwarzenegger je do bogatstva došao drugim putem, prvenstveno zahvaljujući pametnom ulaganju, ne samo glumi.

Schwarzenegger, koji se 1968. godine preselio u SAD, isprva je teško dobivao uloge zbog svog izraženog naglaska, ali naposlijetku je snimio oko 50 filmova koji su na blagajnama zaradili 5,5 milijardi dolara. Prema Forbesovoj procjeni, njegova zarada od tih filmova iznosila je 500 milijuna dolara, dijelom zbog ugovora kakve je sklapao. Kad su šefovi studija oklijevali snimiti njegovu prvu komediju “Blizanci” u kojoj je glumio i Danny Devito, Schwarzenegger se dobrovoljno odrekao honorara, ali je umjesto toga dobio gotovo 20 posto bruto zarade od prikazivanja filma koji je 1988. godine postao blockbuster i na koncu mu donio 35 milijuna dolara – daleko više od iznosa koji bi mu bio plaćen unaprijed. “Taj je ugovor ušao u povijest, i zato studio više nikad nije potpisao ništa slično”, prisjetio se Schwarzenegger 2016. godine u jednom intervjuu.

Milijune je zaradio i od preporuka raznih proizvoda te snimanja reklama, a najnoviji je primjer njegov cameo u reklami “Agent State Farm” na ovogodišnjem Super Bowlu. Prema Forbesovim procjenama, oko 65 posto svih njegovih prihoda od zabavne industrije odlazi na poreze i naknade, primjerice isplate agentu, menadžeru, odvjetniku i drugima, nakon čega mu, nakon oporezivanja, ostaje oko 170 milijuna dolara. Prema vlastitoj procjeni, odrekao se još oko 200 milijuna dolara prihoda od Hollywooda kako bi služio kao guverner Kalifornije od 2003. do 2011. godine.

Oni koji ga najbolje poznaju ističu jedan od najvećih razloga njegova financijskog uspjeha: Schwarzenegger je oduvijek imao zdrav apetit za rizik. “Htio sam velika ulaganja koja su bila zanimljiva, kreativna i drugačija”, napisao je milijarder u svojoj knjizi “Total Recall”. “Nije me zanimala igra na sigurno sa zaradom od, recimo, četiri posto godišnje”.

Takvi su mu se rizici isplatili kao investitoru, ali su ga u privatnom životu umalo skupo koštali. Prošlog mjeseca, na suđenju bivšem predsjedniku Donaldu Trumpu za davanje mita, Schwarzeneggera je spomenuo bivši izdavač časopisa National Enquirer David Pecker. Tom je prilikom izjavio da je sličan dogovor imao i s njim uoči izborne utrke za guvernera Kalifornije. Rekao je da se njegovoj tvrtki American Media, u čijem je vlasništvu tad bio National Enquirer, javilo čak 40 žena koje su tvrdile da im je ponuđen novac u zamjenu za šutnju. Dodao je i da je iskeširao “stotine tisuća” dolara kako bi spriječio objavu njihovih priča u National Enquireru i tako zaštitio Schwarzeneggera kojem je American Media u jednom trenutku plaćao milijun dolara godišnje za promociju časopisa o fitnessu. Glumčevi predstavnici nisu odgovorili na Forbesovu molbu za komentarom u trenutku objave ovog teksta. Schwarzenegger je u Netflixovoj dokumentarnoj seriji o svom životu iz 2023. godine priznao da je njegovo ponašanje bilo “pogrešno”; Los Angeles Times je godine 2003. prvi izvijestio o brojnim optužbama protiv glumca za nedolično dodirivanje i seksualno uznemiravanje.

Arnold Schwarzenegger snimio je pedesetak filmova koji su na blagajnama zaradili 5,5 milijardi dolara, Foto: Profimedia

Godine 2021. Schwarzenegger se razveo od bivše novinarke i nasljednice obitelji Kennedy Marije Shriver. Premda je javnost ostala uskraćena za pojedinosti, Forbes pretpostavlja da par nije imao predbračni ugovor te da su u skladu s kalifornijskim zakonom podijelili imovinu pola-pola. Da su imali ugovor, Schwarzenegger bi danas bio gotovo dvostruko bogatiji.

Čovjek od 200 milijuna dolara

Arnold Schwarzenegger jedan je od najplaćenijih i najproduktivnijih holivudskih glumaca svih vremena, a 13 njegovih filmova na box officeu kroz tri su desetljeća zaradila preko 200 milijuna dolara.

Godina Film Box Office 1991. Terminator 2: Sudnji dan 520 881 154 2015. Terminator Genisys 440 603 537 2003. Terminator 3: Pobuna strojeva 433 371 112 1994. Istinite laži 378 882 411 2012. Plaćenici 2 314 975 955 2010. Plaćenici 274 470 394 1990. Totalni opoziv 261 317 921 1996. Brisač 242 295 562 1997. Batman i Robin 238 253 988 1988. Blizanci 216 614 388 2015. Plaćenici 3 214 657 577 1999. Početak kraja 211 989 043 1990. Policajac iz vrtića 201 957 688

Schwarzenegger je od samih početaka imao nos za ulaganja. Ubrzo nakon dolaska u Kaliforniju 1968. godine, novcem koji je zaradio od bodybuildinga i dodatnih poslova, poput polaganja cigli s kolegom Francom Columbom i prodaje brošura o fitnessu putem pošte, kupio je nekoliko zgrada u Santa Monici. Tvrdi da je bio milijunaš i u 1970-ima, prije dobivanja značajnih filmskih uloga.

Otad je ulagao u komercijalne nekretnine, privatni kapital i dionice. On je i klijent-osnivač tvrtke Main Street Advisors, koju je 1997. godine osnovao njegov dugogodišnji financijski savjetnik Paul Wachter s ciljem da mu pomogne u upravljanju novcem. Tvrtka se otad proširila kako bi savjetovala slavne poput LeBrona Jamesa i Billie Eilish.

Evo nekih primjera njegovih većih ulaganja u nekretnine: Schwarzenegger je preuredio cijeli blok u Santa Monici koji je potom prodao 2006. godine. Početkom 1980-ih kupio je 812 Main St., komercijalnu zgradu površine 2000 četvornih metara u prestižnom dijelu Venice Beacha za otprilike 12 milijuna dolara, a 2013. ju je prodao za barem trostruko veću svotu. Prethodno je posjedovao značajan udio hotela Waldorf Astoria na Beverly Hillsu, a dugogodišnji je investitor u Easton Town Center nedaleko od Columbusa u Ohiu. Trgovački centar, za čiji je razvoj zaslužan kontroverzni milijarder i bivši direktor Victoria’s Secreta Les Wexner, jedan je od najuspješnijih u zemlji. Schwarzenegger je u govoru iz 2001. godine Wexnera opisao kao jednog od svojih “učitelja”, a taj je milijarder navodno organizirao prikupljanje sredstava za Schwarzeneggera u svom domu u Ohiju 2004. godine, naplaćujući 2.500 dolara po osobi.

Pametna ulaganja

Još jedan Schwarzeneggerov ključni mentor bio je Warren Buffett iz konglomerata Berkshire Hathaway, kojeg je glumac opisao kao “najvećeg investitora ikad”. Upoznali su se koncem 1990-ih, a Buffett je kasnije radio kao ekonomski savjetnik u Schwarzeneggerovoj kampanji. Schwarzenegger je u nedavnom intervjuu za New York Times 2021. godine kao razlog zašto ne bi ulagao u Bitcoin ili druge kriptovalute citirao “Proroka iz Omahe”: “Ja sam poput Warrena Buffetta. Ne ulažem u stvari koje ne razumijem”.

Umjesto toga, Schwarzenegger je ulagao u neke od najpoznatijih američkih brendova. Uložio je u Starbucks 1990-ih i još uvijek posjeduje dionice tog carstva kave. Bio je jedan od prvih investitora u Google još 1999. godine, poslije je te dionice prodao i potom ih opet nedavno kupio. U nekom je trenutku posjedovao i dionice tvrtki Beyond Meat, AMC te YES Network.

Arnold Schwarzenegger u talk šou Jimmy Fallona dokazuje da je unatoč ulogama snažnih likova mekog srca, Foto: Profimedia

Jedno od “kreativnijih” ulaganja koje su on i Wachter smislili bila je Schwarzeneggerova glasovita kupnja Boeinga 747 za 130 milijuna dolara, koji je potom iznajmio Singapore Airlinesu. Glumac je uplatio oko 10 milijuna dolara unaprijed. Wachter kaže da su na tome zaradili (nije otkrio koliko), ali priznaje da to nije bio “pun pogodak” kakav su očekivali, dijelom zbog pada vrijednosti zrakoplovnih kompanija nakon terorističkih napada 11. rujna 2001.

Možda je njegov najpametniji potez bio kupnja manjinskog udjela u investicijskoj tvrtki Dimensional Fund Advisors, koja upravlja imovinom od 718 milijardi dolara, a osnovao ju je milijarder David Booth 1996. godine. Wachterov je bivši poslodavac u to vrijeme bio ulagač u tvrtku koja je tad upravljala s oko 12 milijardi dolara imovine, i želio ju je prodati. Schwarzeneggera su brzo uvjerile Boothove veze s jednim od njegovih idola, pokojnim ekonomistom Miltonom Friedmanom, kojeg je nazvao svojim “intelektualnim idolom”: Booth je bio jedan od Friedmanovih studenata na Sveučilištu u Chicagu.

Schwarzenegger je u početku kupio nešto manje od 5 posto vlasničkog udjela u tvrtki za nepoznati iznos, ali “nikad nije prodao nijednu dionicu, niti bi ikad to učinio”, kaže Wachter, koji je DFA opisao kao jedno od “najnevjerojatnijih” ulaganja koje je ikad vidio. Prema procjenama Forbesa, taj početni udio danas vrijedi gotovo 500 milijuna dolara. Wachter je dodao da bi Schwarzenegger mogao prodati svoj udio ako tvrtka ikad izađe na burzu.

Ključni trenuci karijere Arnolda Schwarzeneggera

1967. Schwarzenegger osvaja prvu od četiri titule Mr. Universea u amaterskoj konkurenciji, ali već sljedeće godine osvaja prvo mjesto u profesionalnoj konkurenciji.

1970. Schwarzenegger snima prvi film, “Herkul u New Yorku”. U izvornoj verziji njegov je glas zamijenjen glasom drugoga glumca.

1984. Schwarzenegger dobiva ulogu u blockbusteru Jamesa Camerona, “Terminator”, za koju je dobio honorar od 750 000 dolara.

1998. Premijera najprofitabilnijeg Schwarzeneggerova filma, komedije “Blizanci” koja je na box officeu zaradila preko 215 milijuna dolara.

2003. Nakon opoziva Graya Davisa, Schwarzenegger postaje novi guverner Kalifornije, a na toj poziciji ostaje dva mandata zaredom.

2021. Schwarzenegger se razvodi od Marije Shriver nakon 35 godina braka. Imaju četvero djece: Katherine (34), Christinu (32), Patricka (30), i Christophera (26).

2023. Schwarzeneggerova prva uloga u akcijskoj seriji, “FUBAR” na Netflixu.

Wachter se sjeća kad je Schwarzenegger bio guverner i kad je sâm morao upravljati investicijama svojih klijenata kako bi izbjegao eventualni sukob interesa. Nisu smjeli razgovarati o njegovu portfelju, ali u jeku svjetske financijske krize 2009. godine, kad su bili na košarkaškoj utakmici Los Angeles Lakersa, Schwarzenegger mu je rekao, “Bolje da ništa ne prodaješ “, prisjeća se Wachter. “On je taj… Zna da ovo nije vrijeme za prodaju. I naravno, tržište se poslije oporavilo, tako da je bio u pravu.”

Osim investicija u nekretnine i dionice, Schwarzenegger je vlasnik i nekoliko tvrtki: filmske i produkcijske kompanije Oak Productions, Fitness Publications te Pumping Iron America. Široki raspon njegova investicijskog portfelja uključuje i Arnold Sports Festival, trodnevno natjecanje u bodybuildingu i fitnessu koje se odvija u Columbusu, Madridu, Ujedinjenom Kraljevstvu, Brazilu i Južnoj Africi. Također posjeduje osobne nekretnine vrijedne oko 40 milijuna dolara, uključujući kuću za odmor u Sun Valleyju u Idahu i vilu sa sedam spavaćih soba u kalifornijskom gradu Brentwoodu.

Nisu sva njegova ulaganja bila uspješna. Godine 1991. zajedno s Bruceom Willisom i Sylvesterom Stalloneom uložio je u lanac tematskih restorana Planet Hollywood koji je 1996. procijenjen na više od tri milijarde dolara, no tri godine poslije je bankrotirao. Iako ni približno nije vratio nekadašnju vrijednost svojih dionica koja je na papiru iznosila 120 milijuna dolara, Schwarzenegger ipak nije pretrpio gotovo nikakvu štetu. Prema Wachterovu savjetu, dvije godine pregovarao je o svojem vlasničkom udjelu kako bi osigurao čvrste “zaštitne mjere” za svoj ulog. Spasilo ga je to što je mogao prodati dionice prije drugih investitora, barem prema Wachteru, koji tvrdi da je Schwarzenegger prodao dovoljno te tako ostvario “značajnu” dobit na svoje početno ulaganje.

Rad od jutra do sutra

Ključ glumčeva uspjeha njegova je nevjerojatna posvećenost poslu. Margita Thomson, njegova bivša glasnogovornica u guvernerskom mandatu kaže da je suradnicima zabranio spominjanje riječi “umoran”. Schwarzenegger ju je nazivao “riječju na U”. “Radio je od jutra do sutra, jer njegova je filozofija da dan ima 24 sata – zato se sredite, disciplinirajte i dajte sve od sebe… naprosto je takav čovjek”, kaže Thomson.

Raspored glumca koji je nedavno otkrio da mu je nakon višestrukih operacija srca ugrađen pejsmejker i dalje je popunjen. Prošle su mu godine na Netflixu izišle dvije serije: “Arnold”, trodijelni dokumentarac o njegovom životu, i “FUBAR” u kojoj je ostvario prvu ulogu u seriji čija je druga sezona već u pripremi. Kad završi sa snimanjem “FUBARA”, čeka ga uloga u božićnoj komediji. Također objavljuje besplatni dnevni bilten za oko 800.000 pretplatnika i 20.000 članova koji plaćaju 99 dolara godišnje za njegovu fitness aplikaciju, The Pump.

Arnold Schwarzenegger vrlo je aktivan, na ulicama Los Angelesa u jutarnjoj vožnji biciklom, Foto: Profimedia

“Mislim da je on najzaposleniji 76-godišnjak na svijetu”, kaže šef Schwarzeneggerova osoblja Daniel Ketchell, koji s njim radi još od guvernerskih dana. Prema Ketchellu, Schwarzenegger većinu dana započinje u pet sati ujutro, kad se budi kako bi nahranio svoje životinje, uključujući tri psa, minijaturnog konja, magarca i svinju. Zatim na iPadu provjerava ima li kakvih hitnih e-mailova, nakon čega trenira. Ketchell kaže da nije neobično da ga Schwarzenegger zove u šest sati ujutro (što mu ne smeta jer i je sâm ranoranioc) ili nedjeljom navečer nakon dnevnika.

Drugi kažu da je do njega gotovo nemoguće doći. “Između svijeta i njega postoje slojevi ljudi”, kaže Steve Algermissen, izvršni direktor podružnice tvrtke Cushman & Wakefield u Los Angelesu. Forbes je Schwarzeneggera više puta zamolio za intervju putem njegovih predstavnika, no bez uspjeha. Na pitanja je odgovarao njegov financijski savjetnik Wachter, no odbio je komentirati neto vrijednost svog klijenta.

Autor originalnog članka: Jemima McEvoy, Forbes

Link: How Arnold Schwarzenegger Became A Billionaire

(Prevela: Iva Tomečić)