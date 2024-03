Forbes donosi rang listu najplaćenijih glumaca Hollywooda u 2023. godini

Prošla godina u povijesti Hollywooda ostat će zapamćena kao godina Barbenheimera. Barbie i Oppenheimer su od svojih premijera na isti dan u srpnju 2023. u potpunosti dominirali kinoblagajnama i dodjelama nagrada, a o fenomenu je napisano bezbroj eseja i kolumni.

Očekuje se kako će na dodjeli Oscara u nedjelju Oppenheimer ostvariti najveće uspjehe i osvojiti, između ostalog, zlatne kipiće za najboljeg glavnog glumca (Cilian Murphy), najboljeg sporednog glumca (Robert Downey Jr.), najboljeg redatelja (Christopher Nolan) i najbolji film.

Ipak, čak i uz ova dva blockbustera – Barbie je u svijetu zaradio 1,4 milijardu dolara, a Oppenheimer tek nešto manje od milijarde – publika je imala i više nego dovoljnovremena uživati u drugim sadržajima. Ako godišnje izvješće Netflixa otkriva išta, to je da je veliki broj ljudi proveo zapanjujuće mnogo vremena gledajući filmove Adama Sandlera.

Otkad je 2014. godine potpisao 250 milijuna dolara vrijedan ugovor s Netflixom za četiri filma, 57-godišnji Sandler za Netflix ih je snimio osam, a producirao još nekoliko kroz svoju kompaniju Happy Madison. Većina njegovog kataloga komedija također je postala dostupna na ovoj platformi. Samo u prvih šest mjeseci prošle godine, pretplatnici Netflixa proveli su preko 500 milijuna sati gledajući Sandlerove filmove.

Kako bi rekao jedan od izvršnih direktora Netflixa Ted Sarandos: “Sandlera nikad previše.”

Ukupno je deset najplaćenijih glumaca u 2023. godini zaradilo 449 milijuna dolara. Zarada im dolazi gotovo isključivo iz filma, a ne iz serija, dijelom zbog štrajkova scenarista i glumaca koji je pola godine blokirao Hollywood i odgodio (ili skratio) nekoliko TV sezona. Dijelom je to i zato jer filmske zvijezde mogu zahtijevati do 20 milijuna dolara isplate unaprijed za samo jedan film, plus određeni postotak od zarade.

Dugoročno gledano, glavna uloga u hit filmu najbolji je recept za uspjeh u Hollywoodu. Za razliku od Netflixa, hit na kinoblagajnama može nastaviti generirati prihode vječno, što znači da ne postoji ograničenje zarade za glumce.

Na primjer, zvijezde filma Barbie Margot Robbie i Ryan Gosling na ovogodišnjoj rang listi zauzimaju drugo, odnosno četvrto mjesto isključivo zbog procjene njihove zarade od upsjeha filma na kinoblagajnama, posuđivanju filma i streamovima. Njihova ukupna zarada bit će mnogo viša.

“Obećajem vam da će Margot Robbie primati novac za Barbie dok je živa,” kaže jedan agent.

Gledajući dalje od debelih isplata, ono što su ove zvijezde zaista zaradile 2023. godine je utjecaj u industriji, pogotovo kada je riječ o pregovaranju o još boljim uvjetima za sljedeće projekte. U industriji gdje plaća raste ili pada ovisno o svakoj izvedbi, ovaj popis predstavlja uvid u to tko će 2024. godine u Hollywoodu imati najveći utjecaj.

Ovo je popis najplaćenijih glumaca u 2023. godini:

1. Adam Sandler

73 milijuna dolara (97 milijuna dolara bruto)

Adam Sandler / FOTO: REUTERS/Lisi Niesner

U prva tri mjeseca nakon premijere filma Murder Mystery 2 na Netflixu, platforma je zabilježila kako je film gledan ukupno 173 milijuna sati diljem svijeta, što ga je smjestilo u top 10 najgledanijih sadržaja u 90 različitih zemalja. Ovaj nastavak samo je jedan Sandlerov projekt u vrlo zaposlenoj godini: glumac je odradio preko 40 stand-up izvedbi, kao i ukupno tri filmska projekta za Netflix.

2. Margot Robbie

59 milijuna dolara (78 milijuna dolara bruto)

Margot Robbie / FOTO: REUTERS/Mario Anzuoni

Kulurni fenomen Barbie nije nimalo usporio od premijere prošlog srpnja. Film je diljem svijeta zaradio 1,45 milijardi dolara, kao i milijune od licenci i partnerstava. Robbie je, kao producentica i zvijezda filma, zaradila otprilike 12,5 posto ukupnog profita koji će, po procjenama Forbesa, iznositi preko 60 milijuna dolara. Njena, sada vrlo popularna, produkcijska kompanija LuckyChap bila je uključena i u vrlo popularnu satiru Saltburn, a u veljači je Robbie potpisala novi ekskluzivni ugovor sa studijem Warner Bros., kreatorom Barbie.

3. Tom Cruise

45 milijuna dolara (53 milijuna dolara bruto)

Tom Cruise / FOTO: Daniel Leal/Pool via REUTERS

61-godišnja akcijska zvijezda ne samo da se odupire konvencionalnom oprezu kada je riječ o nevjerojatnom kaskaderskom radu, već i normama oko toga koliko bi glumci trebali biti plaćeni. Cruise je jedan od posljednjih, ako ne i posljednji, veliki glumac koji još uvijek može potpisivati takozvane “first-dollar gross” ugovore, što znači da on dobiva određeni postotak zarade s kinoblagajni i drugih prihoda od dana premijere, prije nego i studio uopće povrati svoju investiciju. Godine 2023. Cruise je zaradio na posljednjem nastavku Nemoguće misije, a nastavio je primati novac i za Top Gun: Maverick koji je premijeru doživio godinu dana ranije. Očito je da studiji još uvijek žele raditi s Cruiseom: u siječnju je glumac potpisao novi ugovor sa studijem Warner Bros.

4. Ryan Gosling

43 milijuna dolara (50 milijuna bruto)

Ryan Gosling, nominated for Best Actor in a Supporting Role, for “Barbie”, attends the Nominees Luncheon for the 96th Oscars in Beverly Hills, California, U.S. February 12, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

Možda je on samo Ken, ali sporedna uloga u najvećem filmu godine bila je dovoljno dobra za nominaciju za Oscara i jednu od najvećih zarada u čitavoj karijeri 43-godišnjeg glumca. Uz sve to, njegova balada iz filma “I’m Just Ken”, poslušana je na Spotifyju preko 100 milijuna puta.

4. Matt Damon

43 milijuna dolara (50 milijuna bruto)

Matt Damon / FOTO: REUTERS/Annegret Hilse

Mnogi u Hollywoodu navijaju za uspjeh studija Artists Equity Matta Damona i Bena Afflecka, budući da studio obećava kako će pomoći zaposlenicima na filmu i drugim talentima da dijele zaradu od filmova. Njihov prvi projekt Air – u kojem glumi Damon, a režira ga Affleck – prodan je Amazonu za oko 130 milijuna dolara prije početka produkcije. Taj iznos daleko je premašio budžet filma, osiguravši da će biti i više no dovoljno nvca za sve. Uz to, 53-godišnji glumac za svoju sporednu ulogu u Oppenheimeru prihvatio je plaću od samo 4 milijuna dolara, što je daleko manje od uobičajene za njega, u zamjenu za mali udio u popriličnoj zaradi filma.

6. Jennifer Aniston

42 milijuna dolara (56 milijuna bruto)

Jennifer Aniston / FOTO: REUTERS/Mike Blake

Tantijemi od megapopularnih Prijatelja osiguravaju da Aniston, koja će vječno ostati zapamćena kao Rachel Green, više nikada neće morati tražiti posao. Ipak, 54-godišnja glumica još uvijek glumi i u serijama i u filmovima. Ona navodno za svaku epizodu serije The Morning Show, koja se emitira na platformi AppleTV+, zaradi 2 milijuna dolara, a glumila je i s Adamom Sandlerom u filmu Murder Mystery 2. Istovremeno promovira brendove kao što su Uber Eats, Pvolve Fitness, Vital Proteins i svoju liniju za njegu kose, LolaVie.

7. Leonardo DiCaprio

41 milijun dolara (48 milijuna dolara bruto)

Leonardo DiCaprio i Lily Gladstone / FOTO: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Ovog 49-godišnjeg oskarovca Akademija možda nije ponovno nominirala za film Killers of the Flower Moon, ali njemu i bez nove nominacije za Oscara ide odlično. Glavna uloga u uratku Martina Scorsesea donijela mu je ogromnu plaću, kao i mogućnost otkupa profita kada film dođe na AppleTV+.

7. Jason Statham

41 milijun dolara (48 milijuna bruto)

Jason Statham / FOTO: REUTERS/Maja Smiejkowska

Statham se već 20 godina tuče i svađa sa svakim tko mu stane na put, a njegova zarada nikad nije bila viša. Prošle godine imao je glavu ulogu u tri velike franšize: Fast X, Meg2: The Trench i Expend4bles, kao i u špijunskom filmu Guya Ritchieja, Operation Fortune: Ruse de Guerre. Statham je također i zvijezda filma Pčelar koji je 2024. godine ostvario najveću zaradu.

9. Ben Affleck

38 milijuna dolara (45 milijuna bruto)

Ben Affleck i Jennifer Lopez / FOTO: REUTERS/Mario Anzuoni

Kada ne prodaje krafne i reklamira svoj novi boy bend u reklamama za Dunkin’, Affleck je izvršni direktor studio startupa Artists Equity. 51-godišnji glumac režirao je i glumio u filmu Air koji je zaradio 90 milijuna dolara na kinoblagajnama prije dolaska na Amazon Prime Video.

10. Denzel Washington

24 milijuna dolara (28 milijuna bruto)

Denzel Washington / FOTO: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Tom Cruise nije jedini glumac stariji od 60 godina koji može uspješno privući publiku. Prošle godine izišao je treći nastavak franšize Equalizer, a sva tri nastavka zaradila su preko 190 milijuna dolara na kino blagajnama, i to zbog jednog razloga: Denzela Washingtona. Uz to, veliki katalog ovom 69-godišnjem dvostrukom oskarovcu svake godine donosi stabilnu zaradu.

Autor originalnog članka: Matt Craig, Forbes

Link: The Highest-Paid Actors of 2023

(Prevela: Nataša Belančić)