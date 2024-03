Zašto cijena zlata ruši rekorde usprkos snažnoj američkoj burzi i ekonomiji?

Gotovo je sigurno da će SAD izbjeći recesiju, američki burzovni indeksi na rekordnim su razinama, a čak i riskantne investicije poput bitcoina na najvišim su cijenama u povijesti, ali zlato – najstarija svjetska investicija koju se često smatra kao osiguranje protiv drugih tržišnih gubitaka – nastavlja dobivati na vrijednosti.

Cijena zlata u petak je iznosila rekordnih 2.195 dolara po gramu. Rast od početka godine povećan je na pet posto, a na godišnjoj razini na nevjerojatnih 19 posto.

Zlatna groznica možda iznenađuje američke investitore, budući da se rekordne vrijednosti ovog plemenitog metala ne podudaraju s ranijim događajima koji su izazvali rekordni rast zlata, poput financijske krize s kraja 2000-ih ili pandemije koronavirusa.

Ključni faktor je činjenica da situacija nije ni izbliza ovoliko dobra na drugim tržištima: prognoza američkog gospodarskog rasta za ovu godinu, od 2,1 posto, bolja je od prognoza od ispod 1 posto za druga razvijena gospodarstva poput Njemačke, Japana i Ujedinjenog Kraljevstva, a dionice na velikim burzama nisu bile onoliko uspješne kao i one američke: Hang Seng indeks u Hong Kongu tijekom prošle godine pao je za 18 posto, a britanski FTSE 100 za tri posto.

“Zapadni investitor ne stoji iza” rasta vrijednosti zlata,” kaže izvršni direktor Metals Dailyja, Ross Norman. On pripisuje porast “nevjerojatnoj” potražnji kineskih investitora koji se žele osigurati od potencijalne nestabilnosti drugog najvećeg gospodarstva svijeta, Kine, u kojoj se trenutno odvija kriza na tržištu komercijalnih nekretnina.

U SAD-u postoji nekoliko objašnjenja za rast vrijednosti zlata. Neki investitori traže načine da se osiguraju od potencijalno gore inflacije od očekivanje, repozicioniraju svoje portfelje nakon porasta dionica i zaštite se od geopolitičke instabilnosti: njima su na umu ratovi između Izraela i Hamasa i Rusije i Ukrajine, kao i predsjednički izbori koji će se u SAD-u održati u studenom.

Uskoro će u SAD-u pasti kamatne stope, što će izazvati pad prinosa od američkih državnih obveznica i učiniti povrat manje atraktivnim. Centralne banke diljem svijeta kupuju zlato na najvišim stopama u posljednjih pet desetljeća, a postoji i potencijal da će republikanski predsjednički kandidat pojačati tenzije između SAD-a i Kine, što su također razlozi za snažan rast zlata u budućnosti, rekla je u petak klijentima Solita Marcelli, glavna direktorica za investicije u UBS Global Wealth Managementu.

Investitori trenutno drže 3,3 bilijuna dolara u zlatu, kaže strateg JPMorgan Chasea Nikolaos Panigirtzoglou, što je oko 1,4 posto vrijednosti svih globalnih investicija. Oko polovice svih isporuka zlata u siječnju otišlo je u Hong Kong i kontinentalnu Kinu, kažu iz UBS-a.

Popularnost zlata kao investicije prati njegovu višestoljetnu povijest zadržavanja vrijednosti tijekom inflacije i perioda svjetskih sukoba. Povjerenje američkih investitora u ovaj plemeniti metal prošle je godine dosegao najviše vrijednosti od 2012. godine, a anketa Gallopa pokazuje kako ispitanici radije ulažu u zlato nego u dionice. Porast zlata koincidira s popriličnom stabilnom vrijednošću američkog dolara, koji također tipično dobiva na vrijednosti u periodima nestabilnosti na tržištu. DXY, koji prati dolar u usporedbi s košaricom drugih najvećih globalnih valuta, ove godine je porastao za 1 posto, a tijekom protekle godine pao je za 2 posto. U posljednjih 20 godina, vrijednost zlata porasla je za 394 posto, pokazuju podaci FactSeta, što je manje od povrata od 522 posto S&P 500 u tom istom periodu, ali ovo je još uvijek nevjerojatan pothvat kada se uzme u obzir da je zlato neorganski materijal koji ne može dioničarima donijeti profit na onaj način na koji to mogu učiniti dionice.

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: Here’s Why Gold Is At A Record High Despite Strong U.S. Stock Market And Economy

(Prevela: Nataša Belančić)

