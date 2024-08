Forbes donosi popis deset najboljih staza za šetnju i planinarenje u Europi

Naravno da je pri planiranju planinarenja prioritet u obzir uzeti vremenske uvjete, ali važno je razmisliti i o fizičkoj spremnosti, kao i lokacijama s najljepšom prirodom. Europa nudi ne samo neke od najljepših prirodnih staza na svijetu, već neke i od najsigurnijih, koje vijugaju kroz alpske visine, šarolika sela, prekrasne obale, vinograde i kanjone.

Svi mogu pronaći ponešto za sebe, bez obzira na udaljenosti i težine.

Ako ste spremni za nešto sporiji pristup putovanju ili želite pobjeći od nesnosnih turističkih gužvi, vratiti se na jednostavne dane u prirodi, Forbes donosi neke od najboljih opcija:

1. Kungsleden i Hyssna, Švedska

Kungsleden / FOTO: Martina Melzer / imageBROKER / Profimedia

Kungsleden, između Abiska i Hemavanma, jedna je od najpoznatijih planinarskih staza na svijetu – “možda i najbolja”, kažu iz švedskog turističkog ureda. Našla se i među šest najboljih planinarskih staza u Europi za ovo ljeto prema popisu National Geographica.

“Umjesto uobičajenih sela, gradića i imanja, tu nema ništa. Ništa osim stabala breze i kamenih planina. Priroda je sablasna i uzbudljiva, poziva vas da ju istražite.”

Staza je dulja od 450 kilometara, a nastala je početkom 20. stoljeća. Posjećuju ju planinari iz svakog kutka svijeta. Ona vijuga kroz raznolik okoliš planina Laplanda, a prelazak pune staze može trajati čak do mjesec dana. Ipak, tu su i kraće, jednotjedne verzije u kojima planinari prelaze samo jedan komad sjevernog dijela staze, od Abiska do Kebnekaise.

Ako odlučite posjetiti ovu stazu, obavezno sa sobom uzmite sprej protiv kukaca. Kada vjetar oslabi, mušice i komarci pojave se u potrazi za obrokom – vama.

Hyssna je staza koju okružuje veličanstvena priroda, jezera, šume, planine, doline i nevjerojatni pogledi kamo god se okrenete. Nalazi se na južnom dijelu zapadne Švedske i duga je 40 kilometara. Započinje u crkvi iz 12. stoljeća u gradiću Hyssni u kojeg možete stići autobusom iz Gothenburga.

“Staza prolazi kroz visoke šume bukve i nudi priliku za osvježavajuće kupanje u jezeru Lilla Hålsjön s posebnim bazenom. Ruta je odlično označena i ima mnogo mjesta za piknik,” piše CNN koji ju je uvrstio na sam vrh najboljih planinarskih staza Europe.

Ako tražite smještaj, opcije su dobro locirani kamp, ali i nešto luksuzniji resort.

2. Picos de Europa, Španjolska

Cares / FOTO: Rob Cousins / robertharding / Profimedia

Dramatična priroda španjolskog Picos de Europa, trećeg najvišeg gorja Europe, proteže se kroz provincije Asturias, Cantabria i Leon.

Nacionalni park Picos de Europa, koji je prema mišljenju Timesa jedna od 10 najboljih destinacija za planinarenje, primjer je atlantskog ekosustava oblikovanog prastarim glečerima.

Park je nazvan prema impresivnim formacijama stijena, gdje žive dvije životinje koje su simbol Španjolske: smeđi medvjed i iberijski vuk. Visoko nad stijenama kruže bjeloglavi supovi.

“Provedite tjedan hodajući pastirskim putevima i cestama koje su nekoć koristili Rimljani, prođite kroz nevjerojatni Cares i uputite se prema jednom od tri vrha gorja,” savjetuje Times. “Planinarenje možete kombinirati s vožnjom kajaka, čak i posjetom obali.”

Ovo je staza umjerene težine, ali vrtoglavi pogledi znače da se ne biste smjeli bojati visine ako ćete ju posjetiti.

3. Albanija

Prokletije / FOTO: Ben Pipe Photography / ImageSource / Profimedia

Nedavno prozvana “novom Grčkom”, ali s nižim cijenama i manjim gužvama, Albanija – druga na Timesovom popisu – odlična je destinacija za hodanje. Putevi su dobro označeni, a planinarske staze vijugaju kroz neravne prijevoje i doline.

Nakon što je 50 godina bila izolirana zbog komunističkog režima, zemlja je zadržala netaknute staze oko Prokletija (što je drugo ime za albanske Alpe), gdje se starim pastirskim stazama mogu obići planine Jezerca, Theth i Nacionalni park Valbona.

Na jugu, nekoliko sati istočno od Tirane nalazi se nacionalni park Shebenik-Jabllanicë, kao i grad Berat, pod zaštitom UNESCO-a.

“Hodat ćete između tri i sedam sati dnevno i ukupno prijeći 50 kilometara, upijajući livade divljeg cvijeća u nacionalnim parkovima,” kaže Times. “Odvojite nešto vremena i za posjet veličanstvenom jezeru Koman. Iako je ova staza priklada i za iskusne i za neiskusne planinare, ima nekoliko strmih dijelova koji traže umjerenu fizičku formu i zdrava koljena i kukove.”

4. Slovenska planinarska staza, Slovenija

Julijske Alpe / FOTO: Alamy / Alamy / Profimedia

Predivna slovenska planinarska staza, od Maribora do Ankarana na obali Jadrana, popularna je među europskim planinarima. Proteže se na oko 600 kilometara i možete ju proći za 28 dana ili “razbiti” u manje dijelove.

To je najdulja transverzalna planinarska ruta u Sloveniji i prva u Europi, a prolazi kroz šume i močvare Pohorja i preko Julijskih Alpi, dijela veličanstvenog nacionalnog parka Triglav.

“Možete odabrati među 49 planinskih koliba, a oni koji žele prijeći čitavu stazu popet će se na oko 23 planine,” kaže CNN, koji ovu stazu uključuje među najbolje duge planinarske staze u Europi.

5. Planine Tatra, Poljska

Tatra / FOTO: Jan Wlodarczyk / Alamy / Profimedia

Planine Tatra dio su Karpata na istoku Europe, a čine prirodnu granicu između Poljske i Slovačke. Uvrštene su na Conde Nastov popis sedam najboljih planinarskih staza u Europi s nevjerojatnom prirodom.

Postoji više od 270 kilometara pješačkih staza različite težine. Neke su popločane i tako dostupne svima. Zbog terena, većina je ocijenjena kao umjerena do teška.

Većina ruta je prilično ravno, ali dugačko zbog čega planinari spavaju u kolibama s električnom energijom i tekućom vodom gdje dobivaju domaće obroke, pića i grickalice.

“Većini staza možete pristupiti iz grada Zakopana, a traju od dva do tjedan dana. Vidjet ćete strme grebene, guste šume i nezaboravne zvjezdane noći,” piše Conde Nast. “Jesen je najbolje godišnje doba za hodanje ovom regijom. Tada je broj planinara manji, što olakšava pronalazak smještaja u kolibama, a šume dobivaju čarobnu boju.”

Kasprowy Wierch je također početka točka za mnoge rute koje će vas odvesti do Zapadnih Tatri prema zapadu ili Visokih Tatri na istoku.

6. Kerry Way, Irska

Staza pored Killarneya / FOTO: Helen Hotson / Alamy / Alamy / Profimedia

I Kerry Way se našao na popisu Conde Nasta. To je lijepa ruta koja vijuga oko poluotoka Iveragh u jugozapadnom okrugu Kerry i prolazi kroz neke od najizoliranijih i najdramatičnijih okoliša u čitavoj Irskoj.

Duljine više od 179 kilometara, Kerry Way je jedna od najduljih označenih staza za hodanje u zemlji i jedna od najpopularnijih. Podijeljena je u devet faza, a započinje i završava u gradu Killarneyu.

“Dvorci, stare vile, beskonačne zelene livade i doline, litice, plaže, planine (staza prolazi kroz devet od 10 najviših vrhova Irske) i pogled na kamenite otoke u daljini neke su od glavnih atrakcija,” piše Conde Nast.

7. Hadrian’s Wall Path, Engleska

Hadrianov zid / FOTO: David Bukach / Alamy / Alamy / Profimedia

Slijedite stope Rimljana i hodajte pored predivnih pogleda i antičkih spomenika ove staze na sjeveru Engleske, koja vas vodi od obale do obale.

Izgradnja zida cara Hadriana započela je 122. godine naše ere i dovršena duž 120 kilometara za šest godina. Zid je bio obrambena utvrda na najsjevernijoj granici Rimskog carstva, a danas je pod zaštitom UNESCO-a.

Od zelenih polja i divljih graničnih predjela do živih gradova, malenih sela i desetaka fascinantnih muzeja, staza od 135 kilometara vodi vas od Wallsenda u Newcastle upon Tyne na istoku do grada Bowness-on-Solway na zapadu.

“Možete preskočiti dio u Newcastleu na početku kako biste izbjegli dugi urbani segment, ali čak i uz to hodanje će potrajati šest ili sedam dana, pogotovo ako napravite pauzu za pogled na nevjerojatnu arheologiju u Vindolandi,” piše National Geographic, koji je ovu stazu smjestio na vrh šest najboljih planinarskih staza Europe.

“Bowness-on-Solway najbolje je mjesto za završetak rute. Tu se nalazi najzapadnija utvrda zida, ovih dana vrlo mirno mjesto, a možda ćete obližnju plažu dijeliti s krdom krava koje vole sjediti na pjesku. Vjerojatno je stoka to isto radila još i prije 1.900 godina, kada je utvrda tek nastala,” kažu.

8. Algarve, Portugal

Rota Vicentina / FOTO: Ian Murray / imageBROKER / Profimedia

Iako su manje poznate od predivnih, popularnih plaža, neke od najljepših staza Europe nalaze se upravo u Portugalu.

S početkom na zapadu regije Algarve i preko Praia de Marinhe na istoku do Praia de Vale Centeanesa, rutu je European Best Destinations odabrao kao jednu od najboljih u Europi.

Prolazi poznatim špiljama Bengali, općinom Lagoa koja se smatra najljepšom u Algarveu, ribarskim gradićem Ferragudo, svjetionikom Alfanzina, liticama Marinhe, plažom Albandiera i drugim izvanrednim mjestima, uključujući i plažom Carvoeiro, imenovanom jednom od najljepših u Europi.

Pristupačna je svim uzrastima, a krenuti možete iz kapele Senhora da Rocha na kraju plaže Carvoeiro.

“Obalne staze prate visoke litice i spuštaju se do pijeska gdje restorani nude ukusnu morsku hranu,” piše Times. “Formacije stjena u Ponta da Piedadeu prkose gravitaciji, a put Rota Vicentina završava kraj svjetionika Cabo de Sao Vicente. Osmodnevno hodanje pokriva oko 60 kilometara odabranih puteva, a svejedno ostavlja vremena za posjet povijesnom gradu Lagosu i kupanje.”

9. Costa da Caparica

Svjetionic u Cabo da Roca / FOTO: Rui Vale de Sousa / Panthermedia / Profimedia

U blizini Lisabona nalazi se mnogo puteva oko Costa da Caparice. Među najboljima je Pelourinho de Sintra u parku prirode Sintra-Cascais.

Hod po stazi Costa da Caparica pruža pogled na dramatične crvene stijene pored plaže. Obala je prepuna litica, špilja, uvala i divljih plaža.

Podalje od obale nalazi se Trilho dos Currais koji planinare vodi kroz prekrasan nacionalni park Inpeneda-Geres. Euronews ovu stazu smješta visoko na popis najboljih.

10. Camino de Santiago, Španjolska

Camino de Santiago / FOTO: Julio Etchart / robertharding / Profimedia

Jedno od najpoznatijih hodočašća na svijetu, koje se smatra važnim i za hodočasnike i za planinare, Camino de Santiago započinje (ili završava) u Santiago de Composteli u Galiciji na sjeverozapadu Španjolske.

Ime rute dolazi od vjerovanja da su tamo zakopani ostaci apostola Ivana (Santiago na španjolskom), a iskustvo hodanja putem kojim hodočasnici kroče još od srednjeg vijeka nadilazi jednostavan hod i postaje iskustvo koje razotkriva prirodu, kulturu, tradicije i gastronomiju jedne od poviješću najbogatijih regija Europe.

Planinari “Camino” mogu prehodati na nekoliko načina kroz Španjolsku, Portugal ili Francusku, a preporuke ovise o preferencama “hodočasnika.”

Vrlo je popularan Camino Frances, koji započinje u St. Jeanu u Francuskoj i vijuga kroz Pamplonu i Leon prije završetka u Santiagu. Puna ruta traje čak sedam tjedana, ali može se “odraditi” i kraća verzija od samo posljednjih stotinjak kilometara iz Sarrije.

“Najšarmantnija od staza Camina dolazi do katedrale u Santiago de Composteli – ona prolazi kroz najsjeverniji dio Španjolske, s veličanstvenim pogledima s obale. Zove se Camino del Norte,” piše Times.

To je ujedno i jedna od manje posjećenih ruta, što znači da se nećete spoticati o druge planinare. Obvezne su udobne planinarske čizme: hodat ćete do 28 kilometara dnevno i tijekom 11 dana prijeći 190 kilometara. Započinje u Ribadeu, a tijekom puta ćete posjetiti povijesne samostane i crkve i noći provesti u gostinjskim kućama šarmantnih sela.”

Autor originalnog članka: Cecilia Rodriguez, viša suradnica Forbesa

Link: 10 Top Hiking And Walking Trails In Europe, According To New Reports

(Prevela: Nataša Belančić)