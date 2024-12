Ovo je popis najsigurnijih mjesta za putovanja u 2025. godini i onih koje svakako treba izbjeći

Novo izvješće kompanije za sigurnost i rizike International SOS donosi ključne uvide i preporuke za putnike, ali i otkriva najriskantnije destinacije koje valja izbjegavati.

Koja su najsigurnija mjesta za putovanja u 2025. godini? U novom izvješću tvrtke International SOS nalazi se praktičan vodič za putnike koji se pokušavaju snaći u sve nepredvidljivijem svijetu.

International SOS nedavno je objavio svoju godišnju Kartu rizika za 2025. godinu, koja predviđa kako će izgledati sljedeća godina. Također analizira najsigurnije i najopasnije zemlje svijeta, kao i najveće izazove koji utječu na svijet putovanja.

Karta procjenjuje rizike u četiri ključna područja: sigurnost, liječnička skrb, klimatski rizici i rizici po mentalno zdravlje. Zemlje se analiziraju prema pet razina rizika, od zanemarivog do ekstremnog (ovisno o kategoriji).

Izvješće pokazuje kako čake 65 posto stručnjaka vjeruje da su se rizici tijekom protekle godine povećali, a njih 69 posto predviđa da će 2025. godina donijeti značajne posljedice geopolitičkih izazova.

Najsigurnije zemlje za putovanja

Dakle, gdje biste onda trebali putovati u sljedećoj godini? Kao i u ranijim godinama, skandinavske zemlje na samom su vrhu popisa najsigurnijih destinacija. Danska, Island, Norveška i Finska redovito su visoko na listi zbog niskih stopa zločina, efikasnih vladinih politika i odličnih hitnih službi. Island je i u drugim izvješćima naveden kao najsigurnija zemlja svijeta.

Kirkjufell, Island / FOTO: Thomas Schäffer / imageBROKER / Profimedia

I Švicarska se nalazi na popisu najsigurnijih zemalja, i to zahvaljujući njenoj političkoj stabilnosti i niskim stopama zločina. Na popisu zemalja sa zanemarivim stopama sigurnosnih rizika nalaze se još i manja mjesta poput Slovenije, Luksemburga i Grenlanda. Sve je to dodatni dokaz da su stabilne vlade i snažna infrastruktura ključne za kreiranje sigurne okoline za posjetitelje.

Ističu se i Zelenortski Otoci, Sejšeli i Marshallovi Otoci.

Najsigurnija mjesta za posjet u 2025. godini Zelenortski Otoci Danska Finska Grenland Island Marshallovi Otoci Norveška San Marino Sejšeli Slovenija Švicarska

Najopasnije zemlje za putovanja

Na drugom kraju spektra nalaze se države visokog rizika. Zemlje poput Libije i Afganistana još uvijek su među najopasnijima zbog dugotrajnih sukoba, slabe vlasti i nedostatka infrastrukture. Zemlje subsaharske Afrike, Somaliju i Srednjoafričku Republiku, karakteriziraju nestabilnost, visoke stope zločina i nestabilne vlasti.

Mogadishu, Somalija / FOTO: Images & Stories / Alamy / Alamy / Profimedia

“Geopolitičke napetosti najvidljiviji su okidač koji je donio promjene ocjene rizika za lokacije poput Sudana i Libanona. Tamo intenzitet i širenje sukoba utječu na više centara i podigli su ukupne ocjene,” kaže Sally Llewellyn, direktorica za globalnu sigurnost u tvrtci.

Izvješće kao opasne izdvaja i Siriju, Jemen i Sahel, gdje se nestabilnost pogoršava, a vanjski faktori na nogama drže krhku vlast. U Venezueli autoritarna vlast izaziva iseljavanje, dok se Bolivija suočava sa sve većom nestabilnošću zbog slabljenja gospodarstva. Tu je i sukob Rusije i Ukrajine, u kojemu nijedna strana ne ostvaruje značajnu prednost.

Zemlje najvišeg rizika za putovanja u 2025. godini Afganistan Srednjoafrička Republika Irak Libija Somalija Južni Sudan Sirija Ukrajina Jemen

Medicinski rizici

Pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi važna je stavka za sve putnike. Za 2025. godinu, popis zemalja s najnižim medicinskim rizicima uključuje SAD, Kanadu, Japan, Australiju i veliki dio Europe. Ta mjesta imaju dobru zdravstvenu infrastrukturu, pristup osnovnim lijekovima i pouzdane hitne službe.

Bolnica u Kyotu, Japan / FOTO: MEDICIMAGE / Sciencephoto / Profimedia

S druge strane, zemlje poput Afganistana, Sjeverne Koreje i Somalije ocijenjene su kao iznimno riskantne iz perspektive liječničke skrbi. Razlog za to je ograničen pristup medicinskoj njezi, nedostatni resursi i raširenost zaraznih bolesti, čega bi putnici trebali biti svjesni prije planiranja posjeta.

Dvije zemlje gdje su zabilježene značajne promjene po ovom parametru su Bolivija (koja je od zemlje srednjeg rizika postala zemlja visokog rizika) i Libija (koja je s ekstremnog postala zemlja visokog rizika). “Promjene medicinskih rizika temelje se na faktorima poput standarda i pristupa zdravstvenoj skrbi, dostupnosti lijekova i raširenosti zaraze i bolesti,” kaže dr. Katherine O’Reilly, regionalna medicinska direktorica tvrtke.

Klimatski rizici

Karta rizika za 2025. godinu također naglašava sve veći utjecaj klimatskih promjena na planiranje putovanja i analizira koje zemlje su najbolje opremljene za upravljanje klimatskim rizicima. Skandinavske zemlje i ovdje su najbolje, zbog svojih proaktivnih politika i otporne infrastrukture.

New Zealand / FOTO: Ursula Perreten / Panthermedia / Profimedia

Druge destinacije koje su ostvarile dobar rezultat po pitanju klimatskih rizika su Novi Zeland i Ujedinjeni Arapski Emirati. Obje snažno ulažu u održivost i mjere prilagodbe, a koriste i nove tehnologije za upravljanje vodom i tlom.

Najgore rezultate ostvarilo je nekoliko zemalja Afrike (Mali, Čad, Etiopija), kao i ranjiva mjesta poput Filipina i Indije. Podaci International SOS-a pokazuju kako je situacija u tim, ionako ranjivim područjima, dodatno pogoršana nedostatkom resursa i ekstremnim meteorološkim pojavama.

Rizici po mentalno zdravlje

Još jedna velika stavka koju putnici imaju na umu je mentalno zdravlje. Karta rizika za 2025. godinu procjenjuje zemlje temeljem stopa tjeskobe, depresije i bolesti izazvanih stresom. To jasno ilustrira kako globalni faktori poput dezinformacija, političkog stresa i tjeskobe izazvane klimatskim promjenama pogoršavaju mentalno zdravlje.

Ha Long Bay, Vijetnam / FOTO: Z Jan / Panthermedia / Profimedia

U zemljama poput Vijetnama, kultura i snažne društvene strukture pridonose relativno niskoj stopi rizika po mentalno zdravlje. I skandinavske zemlje poput Islanda i Norveške imaju niske rizike po mentalno zdravlje zbog snažnih sustava zdravstvene skrbi, važnosti društvenog blagostanja i naglaska na dobru ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

Istovremeno, zemlje poput SAD-a imaju viši rizik po mentalno zdravlje, što odražava šire društvene izazove poput stresa, takozvanog burnouta i ograničenog pristupa psihološkoj podršci u određenim dijelovima zemlje. Ti izazovi pogotovo su bolni u urbanim centrima gdje su razine stresa najviše.

Autor originalnog članka: Laura Begley Bloom, suradnica Forbesa

Link: The Safest Places To Travel In 2025, According To A New Report

(Prevela: Nataša Belančić)