Ova tvrtka organizira prvi obrok s Michelinovom zvjezdicom – u svemiru

Koliko daleko ste spremni putovati za odličnu večeru? Tvrtka SpaceVIP u suradnji s Rasmusom Munkom, kuharom koji radi u vrhunskim restoranima, pred gurmane i avanturiste dubljeg džepa postavlja upravo taj izazov

Jedna opcija je 30 kilometara iznad površine mora, na šestosatnoj avanturi u stratosferi koja će vas odvesti do ruba svemira i natrag.

Operator luksuznih putovanja svemirom SpaceVIP objavio je kako će u suradnji sa slavnim chefom Rasmusom Munkom za šestero neustrašivih putnika ponuditi misiju života kada organiziraju prvi obrok s Michelinovom zvjezdicom u svemiru, 2025. godine, piše Forbes.

“Ova najava već je donijela pozornost ideji svemirskog turizma i presretni smo zbog razgovora koji su se pokrenuli o važnosti svemirskih putovanja,” napisao je u emailu Forbesu osnivač SpaceVIP-ja Roman Chiporukha.

Bit će to jedan mali korak za čovjeka, ali divovski skok za obrok s Michelinovom zvjezdicom. Odvit će se na svemirskom brodu Neptune, a cijena će biti astronomska: 495.000 dolara po osobi. Datum lansiranja određen je za kraj 2025. godine, a letjelica će krenuti iz centra Kennedy Space na Floridi.

Priopćenje za javnost navodi kako će let ukupno trajati oko šest sati, u kapsuli pod pritiskom koju će u nebo uzdignuti stratosferski svemirski balon. Putnici će imati pristup Wi-Fiju i moći će čitavo iskustvo u stvarnom vremenu dijeliti sa svojim prijateljima i obitelji na Zemlji.

Nakon što je tvrtka kupila tri kapsule od kompanije Space Perspective 2021. godine, Chiporukha kaže kako su počeli sklapati partnerstva s umjetnicima s ciljem da podignu razinu ljudske svijesti kroz snagu svemirskih putovanja.

“Upravo češćim letovima poput ovog ćemo ih moći učiniti pristupačnijima za više ljudi,” kaže Chiporukha. “Dvadesetih godina prošlog stoljeća, karte za transatlantske letove bile su enormno skupe i dostupne jedino eliti. Ipak, napredak tehnologije i rast zrakoplovne industrije učinio je letove mnogo pristupačnijima. Ovo je samo početak privatnih svemirskih putovanja i apsolutno vjerujemo da će i ona ići u tom smjeru.”

Chef Rasmus Munk iz poznatog restorana Alchemist ima dvije Michelinove zvjezdice, a njegov restoran iz Kopenhagena smatra se jednim od pet najboljih na svijetu.

Chiporukha kaže kako je SpaceVIP odabrao baš Munka za ovo iskustvo jer vjeruju da on svoj pristup iskustvu hrane stvara kroz perspektivu društvenog utjecaja. “Prošle jeseni smo počeli razgovarati sa chefom Rasmusom i vrlo brzo je postalo jasno da dijelimo ideje oko ovog iskustva,” rekao je.

Konkretni detalji o meniju i načinu na koji će obrok biti poslužen dio su “sljedeće faze” procesa planiranja ekspedicije, no jela će biti “inspirirana ulogom koju je istraživanje svemira imalo u posljednjih 60 godina ljudske povijesti i utjecaja koje je ono ostavilo na društvo,” kaže Chiporukha.

U međuvremenu, osnivač kaže kako je već nekoliko desetaka kvalificiranih sudionika izrazilo interes za ovo iskustvo, a on očekuje kako će mjesta za svih šestero putnika biti rezervirana “ranije nego što se očekuje.”

“Veličanstvenost promatranja izlaska sunca nad našim planetom jasno nam daje do znanja da svi zajedno imamo samo jedan dom. To je osjećaj kakav nijedno drugo ljudsko iskustvo ne može izazvati na ovako emocionalan način,” kaže on.

U cijenu je uključena i odjeća: putnike će odjenuti francuska modna kuća Ogier u posebna odijela koja će koristiti “najsuvremeniju tehnologiju tkanina” specifičnu za ovu misiju.

“Jednom kada shvatimo kako uzgajati biljke u svemiru uz minimalno vode, ta rješenja mogu se iskoristiti i na Zemlji, u područjima poput Južnoafričke Republike ili Kalifornije koja sad doživljavaju suše bez presedana,” kaže Chiporukha. “Naš cilj je podići svijest i ujediniti ljude kako bismo na solidaran način osmislili rješenja od kojih će svi imati koristi.”

Planovi za kulinarsku “odiseju u svemiru” nastavljaju se razvijati, a Chiporukha kaže kako će SpaceVIP nastaviti promovirati transformativnu moć svemirskih putovanja.

Ne samo da će ovo biti prvi obrok s Michelinovom zvjezdicom poslužen u svemiru, već će i sva zarada biti donirana zakladi Space Prize Foundation.

“Bez obzira na to radilo se o bezgravitacijskom letu ili misiji u orbitu, mi smo destinacija za sva iskustva svemirskog turizma,” kaže Chiporukha. “Uzbuđeni smo što možemo predvoditi ovaj novi svijet i nastaviti promovirati učenje o svemiru kroz Space Prize Foundation.”

(Prevela: Nataša Belančić)