Ovo su najskuplje nekretnine prodane 2024. godine u SAD-u: Oduzimaju dah, a iznosi su vrtoglavi

Najskuplja nekretnina prodana u SAD-u ove godine bila je vila na jugu Kalifornije, pokazuju podaci Redfina. Kupac je za nju platio nevjerojatnih 96 milijuna dolara.

Vila na litici s pet spavaćih soba i deset kupaonica tako je za 96 milijuna dolara kupcu omogućila uživanje u kući toskanskog stila s veličanstvenim pogledom na Paficik, tik istočno od Santa Barbare.

FOTO: Redfin

Druga najskuplja kuća prodana ove godine u SAD-u stajala je 77 milijuna dolara. Nalazi se u poznatom skijaškom odmaralištu u Aspenu, a ima osam s pavaćih soba i devet i pol kupaonica.

FOTO: Redfin

Kvart Flatbush u njujorškom Brooklynu lokacija je treće najskuplje rezidencijalne nekretnine prodane ove godine. Ova kuća izgrađena je 1940. godine, a prodana je za nešto više od 75 milijuna dolara. Sadrži prostranu dnevnu sobu i galeriju, kao i dovoljno kvadrata da se prostor pregradi u čak tri spavaće sobe.

Četvrta najskuplja nekretnina na listi Redfina prodana je za 72,2 milijuna dolara u Miamiju na Floridi. Kupac je dobio devet spavaćih soba, 11 kupaonica i pogled na Miami Beach.

Peti najskuplji dom prodan u SAD-u ove godine stajao je 66,5 milijuna dolara. Također se nalazi u Aspenu, a ima pet spavaćih soba i šest i pol kupaonica.

Najskuplje prodana nekretnina nikada nije ni oglašena

Prosječna cijena 10 najskupljih nekretnina prodanih ove godine, pokazuju podaci Redfina, iznosi oko 70 milijuna dolara.

Ipak, jedna prodaja nikada nije došla na Redfinovu listu, a daleko je najskuplja ove godine. Nekretnina prodana u Malibuu u Kaliforniji ove godine za nevjerojatnih 210 milijuna dolara nikada zapravo nije ni bila oglašena. Imanje je prodao osnivač Oakleya, James Jannard, čije bogatstvo se procjenjuje na 1,3 milijarde dolara. Vila na moru ima osam spavaćih soba, 14 kupaonica, a njena prodaja bila je najskuplja u povijesti Kalifornije. Jannard ju je kupio 2012. godine od suosnivača Oaktree Capital Groupa, Howarda Marksa, za 75 milijuna dolara.

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: This $96 Million California Cliffside Mansion Is 2024’s Most Expensive Home Sale – Here’s The Full List, According To Redfin

(Prevela: Nataša Belančić)