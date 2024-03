SAD je tek sada, nakon što je to učinilo 60 zemalja, u potpunosti zabranio azbest

Američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA) u ponedjeljak je predložila potpunu zabranu azbesta u SAD-u, čime je ta zemlja, nakon desetljeća propalih pokušaja, postala jedna od posljednjih država Zapada koje su zakonom zabranile ovu opasnu, karcinogenu kemikaliju.

Agencija je u suradnji s administracijom predsjednika Joea Bidena najavila potpunu zabranu bijelog azbesta, jedine vrste čije korištenje i uvoz se u SAD-u još uvijek regulira, a koja se najčešće koristi u izbjeljivačima na bazi klora.

Zabranom bi uvoz bijelog azbesta odmah postao protuzakonit, ali tvrtke bi imale 12 godina da postepeno ukinu korištenje azbesta u građevinskim materijalima.

Azbest se do 1980-ih naširoko koristio kao izolacija u građevinskim materijalima i drugim proizvodima zbog svoje jačine i otpornosti na vatru, a koristio se i u proizvodnji autodijelova poput kočnica i brtvi.

Jedina industrija u SAD-u koja još uvijek uvozi bijeli azbest je industrija klornih lužina, koja ovu kemikaliju koristi za proizvodnju izbjeljivača na bazi klora, stoji u najavi EPA-e. Preko 60 zemalja svijeta uvelo je potpunu zabranu svih vrsta azbesta. Među njima su i Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Australija, Italija, Japan, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, Argentina i Brazil. Neke su zabranu uvele već 80-ih godina prošlog stoljeća.

Azbest je iznimno toksičan: sićušna vlakna u plućima ostaju dugo nakon udisanja, što povećava rizik od obolijevanja od raznih vrsta tumora, poput raka pluća ili mezotelioma.

Svake godine u SAD-u umre oko 40.000 ljudi od bolesti povezanih s azbestom, pokazuje istraživanje organizacije Asbestos Disease Awareness Organization.

“Današnja odluka pozitivan je prvi korak u budućnost u kojoj Amerikanci nisu izloženi azbestu – karcinogenom spoju koji je odgovoran za smrt previše ljudi,” rekao je američki senator Jeff Merkley, Demokrat iz Oregona.

Skupina International Chrysotile Association tvrdi kako je krizotil, odnosno bijeli azbest, siguran za upotrebu kada se koristi ispravno. Oni tvrde kako će zabrana azbesta dovesti do povećanog korištenja supstanci PFAS u industriji klornih lužina. Znanstvenici još uvijek proučavaju utjecaj tih supstanci na zdravlje ljudi, no neka istraživanja sugeriraju kako bi one mogle izazivati rak bubrega ili testisa, povišene razine kolesterola, smanjenu težinu pri rođenju i slabiju reakciju antitijela na cjepiva. Iako se Američko vijeće kemičara – industrijska organizacija – slaže sa zabranom azbesta, oni vjeruju kako bi umjesto 12-godišnjeg “potreban bio 15-godišnji tranzicijski period, kako bi se izbjegli značajni poremećaji u opsrkbi klora i natrijevog hidroksida,” rekao je za Forbes viši direktor odjela za kemijske proizvode i tehnologiju Steve Risotto.

Neprofitni Fond za obranu okološa također je kritizirao 12-godišnji tranzicijski period, rekavši kako su vladine agencije i tvrtke “dobile previše vremena za prestanak korištenja azbesta” budući da su sigurnije alternative dostupne, rekla je za Forbes Maria Doa, viša direktorica za politike kemikalija u fondu.

Autor originalnog članka: Arianna Johnson, Forbes

Link: U.S. Finally Bans Asbestos – Lagging Behind Restriction From Over 60 Other Countries

(Prevela: Nataša Belančić)

