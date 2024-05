Vrijeme je za putovanje: Posjetite talijanski biser Cinque Terre i prošećite stazom ljubavi

Cinque Terre možda je i najšarmantniji dio Italije, sa šarenim kućama načičkanim na sjeverozapadnoj obali zemlje na brdima iznad Mediterana.

Koji dio ove regije ćete posjetiti ovisi o vašim ukusima, a Forbes donosi vodič kada ići, što ponijeti sa sobom, gdje odsjesti i kako putovati.

Zašto je Cinque Terre toliko poseban?

Pet srednjovjekovnih sela Cinque Terre na UNESCO-vom su popisu od 1997., inspirirali su čak i jedan Disneyev film, a godišnje privlače tri milijuna turista.

Vino koje se proizvodi na liticama imalo je praktički legendaran status tijekom renesanse, kada su ga ispijali kraljevi i pape, što je zaista nevjerojatno kada se uzme u obzir izgled regije zbog kojega je proizvodnja vina iznimno naporan posao.

Još je nevjerojatnije zbog toga koliko je ova regija morala djelovati izolirano u prošlosti. Željeznica koja spaja Genovu i La Speziju izgrađena je 1870-ih, po prvi put spojivši pet sela vlakom. Prije toga, do tamo se moglo doći jedino morem. Do 1960. godine izgrađena je jedna cesta, no još uvijek je nevjerojatno teško kretati se regijom automobilom.

Vernazza / FOTO: Pixabay

Kako se zovu sela u regiji?

Baš kao što i ime govori, Cinque Terre čini pet sela: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore.

Monterosso al Mare najveće je selo u regiji, a u njemu se nalazi i najviše hotela, apartmana i dućana. Podijeljen je u dva dijela odvojena tunelom – srednjovjekovni dio je istočni, a na zapadu je Fegina gdje se nalazi najnoviji dio sela i jedina pješčana plaža u regiji gdje možete unajmiti stolice za plažu i suncobrane. Monterosso je najravniji od svih pet sela u regiji.

Iako se često percipira kao pretjerano izgrađen, Monterosso je odlična prilika za kušanje autentičnih proizvoda poput limoncella, maslinovog ulja i pesta iz lokalnih, obiteljskih restorana, a ima i solidan izbor restorana s morskom hranom.

Vernazza se smatra najšarmantnijim selom (što znači da su u njemu često i najveće gužve), s šarenim ligurnijskim kućama i ribarskim brodicama u jedinoj prirodnoj luci u regiji. Upravo tu ćete pronaći sve lijepe arhitektonske značajke antičkih stanovnika Genove, kao što su vijugava stubišta i lukovi. Na sjeveru je Monterosso, a na jugu Corniglia. Možete planinariti predivnom stazom do tornja Belforte izgrađenog u 16. stoljeću za obranu sela od gusara.

Corniglia je selo u sredini, jedino koje nije izgrađeno direktno na obali, već stotinu metara iznad površine mora – morat ćete se popeti po nekih 380-ak stepenica ili sjesti na šatl na stanici. Ovo je najmanje od pet sela, a do njega je najteže i doći, što znači da ga često izbjegavaju veće turističke skupine i autobusi.

Manarola je jedno od najstarijih sela, a poznato je po ribarstvu i vinu. Možda je upravo ovo selo i najprepoznatljivije, poznato po svom pristaništu za brodice i lokalcima koji s litica skaču u more. Sjednite u jednu od trattorija i uživajte u svježim plodovima mora – možda muscoli ripieni, odnosno dagnjama punjenim mortadellom, parmezanom i jajem – uz pogled na raskošne vinograde.

Riomaggiore ima šljunčanu plažu, lijepu luku, ponešto noćnog života i prekrasan zalazak sunca iza šarenih kućica načičkanih jedna na drugu. Selo se nalazi najdalje prema jugoistiku, povezano uskim popločanim stazama i gomilom stuba koje ode do Castella di Riomaggiore iz 13. stoljeća.

Via dell’Amore / FOTO: Alfons Rath / Bildagentur Rath – Luftbildservice / akg-images / Profimedia

Je li otvorena slavna staza Via dell’Amore?

Ovo čitavo područje zapravo je nacionalni park s preko 120 kilometara staza za hodanje koje spajaju svih pet sela. Većina staza su besplatne za korištenje, osim one koja spaja Monterosso, Vernazzu i Cornigliju, za koju posjetitelji trebaju posebnu iskaznicu Cinque Terre. Crvena staza (Sentiero no.1) je besplatna i proteže se duž grebena kroz svih pet sela.

Najslavnija staza vjerojatno je Via dell’Amore, odnosno staza ljubavi. Ona je ravna, pristupačna i ima samo jedan kilometar između Riomaggiorea i Manarole, no zatvorena je još od 2012. godine zbog oštećenja uslijed odrona. Trebala bi u potpunosti biti otvorena u srpnju ove godine samo za organizirane šetnje. Mnoge staze uništene su u velikim poplavama i odronima 2011. godine.

Najlakši način za putovanje selima je vlakom koji plazi svakih 20 minuta. Raspored i cijene mogu se pronaći ovdje. Postoji i usluga trajekta za oko 30 eura dnevno, no karte se ne mogu kupiti unaprijed.

Iako je moguće Cinque Terre posjetiti u jednom danu, sela su najšarmantnija uvečer kada mnogi turisti odu. Najbolje je da ostanete dulje od tek dva ili tri dana.

Staze su često zatvorene zbog vremenskih uvjeta – provjerite stranice nacionalnog parka za posljednje informacije.

Kako doći do regije?

Zračna luka Pisa je blizu, a otamo je jednostavno vlakom doći do središnje željezničke postaje u Pisi i potom do jednog od sela. Vožnja automobilom je komplicirana: ceste su uske, a ulazak automobilom u sela je zabranjen. Unutar sela mogu voziti samo stanovnici. Trajektom iz Levanta, La Spezije ili Portovenerea možete doći do Monterossa, Vernazze, Manarole i Riomaggiorea.

Nacionalni park Cinque Terre / FOTO: Oliver Vogler / imago stock&people / Profimedia

Može li se sela obići biciklom?

Jednostavno rečeno, da. Ipak, staze su teške i ne smijete se precijeniti: bilo tko tko nije navikao na duge vožnje biciklom po brdovitom terenu trebao bi unajmiti električni bicikl u Manaroli ili Riomaggioreu. Prvi put, Sentiero del Crinale, dobar je izbor za bicikliste. Dug je 40 kilometara a uzdiže se od 800 metara do 1,3 kilometra iznad razine mora, s početkom u Levantu i krajem u Porto Venereu na jugu.

Je li regija skupa?

Cinque Terre vrlo je skupa regija za talijanske standarde, budući da tamo dolazi mnogo posjetitelja. Uz to, cijene su često dvostruko više vikendima i praznicima. Najbolja vrijednost za novac možda su affittacamere, sobe bez usluge doručka.

Levanto i La Spezia nalaze se na krajevima željezničke dionice pa bi mogla biti dobra ideja odsjesti u ovim mjestima ako vam je budžet nešto manji. Blizu je i Porto Venere, važno trgovačko središte iz rimskih vremena koje turisti često ignoriraju, ali je vrijedno posjeta.

Što ponijeti sa sobom?

Istraživat ćete litice koje su vrlo promjenjive u različitim vremenskim uvjetima: ponesite sa sobom čvrstu obuću i slojevitu odjeću koju možete skidati ili odijevati, ovisno o vremenu, i ne zaboravite nešto vodootporno. Uzmite sa sobom mnogo vode, a prioritet su šeširi, kreme za zaštitu od sunca i sučane naočale.

Koje je najbolje vrijeme za posjetiti Cinque Terre?

Ljeta su u Europi sve toplija, a zahvaljujući sve učestalijem radu na daljinu, sve je manje lako prepoznatljivih perioda prije i nakon sezone kada su cijene u prošlosti bile niže. Dobre opcije za izbjegavanje gužvi su travanj i svibanj ili rujan i listopad. Provjerite da na put ne krećete na neki talijanski praznik jer će u tom slučaju u selima biti nepodnošljiva gužva.

Autor originalnog članka: Alex Ledsom, viša suradnica Forbesa

Link: How To Visit Cinque Terre And Hike Via Dell’Amore In Italy

(Prevela: Nataša Belančić)