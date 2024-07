Bio je zvijezda tech scene, a onda izgorio: Izvršni direktor startupa Slync osuđen na 20 godina zatvora

Chris Kirchner, čija kompanija je nekoć vrijedila 240 milijuna dolara, uhićen je 2023. godine nakon što je istraga Forbesa otkrila kako je preuveličao financije kompanije i trošio ogromne svote na privatne avione i luksuzne automobile

Kirchner je bivši izvršni direktor tech startupa Slync, koji je nekoć vrijedio 240 milijuna dolara nakon što je Kirchner prikupio milijune od investitora poput Goldman Sachsa. Taj novac je potrošio na privatne avione i luksuzne automobile, zbog čega je u četvrtak na okružnom sudu u Teksasu osuđen na 20 godina zatvora.

Ova presuda među najstrožima posljednjih godina u svijetu tech osnivača optuženih za prijevaru, a označava dramatičan rast i pad mladog direktora koji je za Slync prikupio više od 80 milijuna dolara s ciljem da startup postane veliki dobavljač softvera za industriju logistike. Kirchner je dobio maksimalnu kaznu, a mora platiti i 65 milijuna dolara odštete.

Privatni avion, flota luksuznih automobila…

On je bio meta istrage Forbesa iz srpnja 2022. godine, koja je otkrila kako je preuveličavao prihode kompanije pred odborom i otpuštao podređene koji bi pokušali podići uzbunu zbog prijevare. Uz to je naveliko trošio za osobne potrebe: 16 milijuna dolara potrošio je na privatni avion i flotu luksuznih automobila. Kada su financije za kompaniju presušile, Kirchner je nastavio letjeti svijetom na ekskluzivne sportske događaje, dok njegovi zaposlenici više nisu primali plaće.

Nekoliko mjeseci kasnije Kirchnera je uhitio FBI u njegovoj vili u Dallasu. Ministarstvo pravosuđa i američka Komisija za vrijednosnice i burzu optužile su ga po nekoliko točaka za prijevaru, uključujući optužbu da je lažno ponudio i prodao preko 67 milijuna dolara u vrijednosnicama, a da je od tog iznosa sebi osobno uzeo više od 28 milijuna dolara.

Odbor Slynca je nakon Forbesovog izvješća izbacio Kirchnera iz tvrtke, no tvrtka je prošle godine ipak ugašena, iako su dobili dodatnu investiciju od Goldman Sachsa od 24 milijuna dolara.

Autor originalnog članka: David Jeans, Forbes

Link: CEO Of Goldman Sachs-Backed Startup Slync Sentenced To 20 Years In Prison

(Prevela: Nataša Belančić)