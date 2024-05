Bivši ministar Paladina nastavlja s poduzetništvom. Nedavno je osnovao dvije tvrtke

Jedan od najbogatijih bivših ministara iz Vlade Andreja Plenkovića ponovno je u središtu pozornosti javnosti zbog spora s IGH – tvrtkom u kojoj je prije ministarskog mandata bio predsjednik Uprave. Bio je to povod da provjerimo kako mu napreduje cjelokupni biznis, kojem se zdušno vratio nakon kratkotrajne ministarske karijere. On trenutno upravlja s tri vlastite tvrtke te i dalje ima manjinski udio u tvrtki Kupari Luxury Hotels.

Bivši predsjednik Uprave IGH Ivan Paladina 2022. godine našao se u središtu pozornosti. Njegova imovinska kartica tada je pokazala kako je do svoje 39. godine stekao veliko bogatstvo. Povlačenjem s ministarske pozicije, smanjio se interes za njegovim poslovima, no ne i nestao. Ustavni sud je u ožujku ove godine poništio odluku Trgovačkog suda prema kojoj IGH Paladini treba prenijeti 5500 dionica i vratio je na ponovno suđenje. Sve to poslužilo je i kao povod za Forbesov pregled njegovih trenutnih poduzetničkih projekata.

Paladina je trenutno aktivan u četiri kompanije. Početkom ove godine ponovno je došao na čelo svoje tvrtke Delta savjetovanja kojoj je ime potom promijenio u Green Park Kopanica. U vrijeme dok je bio ministar, ta tvrtka spominjala se u kontekstu Paladininog vlasništva nad 45 građevinskih zemljišta i šest oranica u Beravcima kod Velike Kopanice u Slavoniji.

Paladina koji je u IGH bio predsjednik Uprave, do tih zemljišta došao je upravo zahvaljujući IGH. Kupio je obveznice te tvrtke, a za SBonline.net je svojevremeno pojasnio kako je na osnovu potraživanja iz obveznica i putem javnog nadmetanja kupio zemljišta.

Tada je najavljivao kako će na njima graditi eko-gospodarsku zonu, koju bi uključivala projekte obnovljivih izvora energije te izgradnje proizvodno-logističkih kapaciteta. Tvrtka Green Park Kopanica u 2023. godini nije imala nikakve prihode, dok su godinu ranije oni iznosili 12.474 eura. Troškovi tvrtke su 2023. godine iznosili 44.139, a godinu ranije 52.665 eura.

Još uvijek ima mali udio u Kuparima

U rujnu je osnovao kompaniju Paladina ulaganja koja u 2023. godini još nije stigla imati prihode, dok su troškovi bili zanemarivi. U prosincu je osnovao i tvrtku Centar Palmotićeva, a prihodi i rashodi u tih mjesec dana od osnivanja su očekivano zanemarivi.

Dok je bio ministar, spominjao se i u kontekstu manjinskog udjela u tvrtki Kupari Luxury Hotels. Ta tvrtka se spominjala i u svibnju prošle godine kad je s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisala Aneks II Ugovora o realizaciji projekta Kupari I. Riječ je o jednom od najvažnijih projekata izgradnje turističke infrastrukture u Hrvatskoj. Prostor na kojem će se graditi dva nova hotela i obnoviti hotel Grand devastiran je još od vremena domovinskog rata.

Ruševine hotela Grand u Kuparima. Uz njegovu obnovu u planu je i gradnja dva nova; Foto: Grgo Jelavić / Pixsell

Investitor u taj projekt je kompanija HPL singapurskog milijardera Onga Benga Senga, koji je tvrtku Kupari Luxury Hotels preuzeo od Rusa Sergeja Gladeljkina.

HPL-ov hotelijerski portfelj uključuje 38 hotela u 15 država svijeta. U paketu s tvrtkom, “dobili” su i Ivana Paladina koji je prema medijima tada imao deset posto kompanije. Udio je htio prodati, a za njega je tražio 67,5 milijuna kuna. Sve je završilo sudskim sporom u kojem se uspostavilo kako udio vrijedi znatno manje.

Pogled u Registar stvarnih vlasnika otkriva kako Paladina danas ima pet posto udjela u toj kompaniji. Zanimljivo je da na Fininim stranicama još nije objavljen njezin financijski izvještaj za 2023. godinu.

Forbes Hrvatska je kontaktirao bivšeg ministra Paladinu, no on nije htio za javnost komentirati odluku Ustavnog suda, niti govoriti o svojim novim poslovnim planovima.