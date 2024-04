Je li zapela izgradnja mega farme Petrinja Chicken Company? Iz tvrtke kažu da je sve pod kontrolom

Nakon promjene lokacije, izgradnja tvornice pilećeg mesa Petrinja Chicken Company ide prema planu. Radovi na projektu koji otvara 3.500 radnih mjesta kreću početkom iduće godine. Stigle su i prve građevinske dozvole

Projekt ukrajinskog poduzetnika Andrii Matiukha, vlasnika FavBet grupe, u farmu pilića vrijedan 570 milijuna eura dobro napreduje. Iz Petrinja Chicken Companyja (PCC) kažu kako su u visokoj je fazi projektiranja i u procesu ishođenja potrebne dokumentacije za izdavanje građevinskih dozvola.

“Dobra vijest je kako je već izdana prva građevinska dozvola za rekonstrukciju cesta u sklopu projekta. Radovi na izgradnji projekta će krenuti početkom 2025. godine i od trenutka početka radova treba dvije godine do puštanja u pogon, bolje rečeno do trenutka kada će naši proizvodi krenuti na globalno tržište”, pojašnjavaju iz tvrtke koja planira proizvoditi 150 tisuća tona pilećeg mesa godišnje, što je oko 94 milijuna pilića. Ambiciozna je to investicija koja uključuje i proizvodnju stočne hrane i inkubaciju, valjanje, uzgoj i preradu pilića.

Cijeli taj radni program izvodit će se na 350 hektara rasprostranjenih po 24 lokacije u Sisačko-moslavačkoj županiji. Plan je da se sve krene graditi u isto vrijeme. “To je i jedini način jer se radi o kružnom gospodarstvu i cijeli proces ne može funkcionirati ako jedan dio projekta nije realiziran”, ističu iz tvrtke koja je inicijalno pogone namjeravala graditi u Lekeniku. Ipak, došlo je do promjene plana i glavna lokacija nalazit će se u industrijskoj zoni u Novom Sisku.

Nije to prva promjena plana. Naime, ukrajinski investitor na realizaciji ove tvornice krenuo je raditi još 2019. godine. Međutim, pandemija koronavirusa i potresi zaustavili su ga u tom naumu. Nastavili su s provedbom ideje 2021. godine, a do danas se hvataju u koštac s hrvatskom administracijom.

Okrupnjavanje privatnih parcela

Najveći su im izazov imovinsko-pravni odnosi s obzirom na to da otkupljuju privatna zemljišta. Postrojenja i peradarnici iziskuju pozamašne količine zemlje, stoga se parcele moraju okrupnjavati. Budući da su vlasnici pojedinih parcela mnogobrojni te da neka zemljišta i dalje glase na ljude koji su odavno napustili ovaj svijet, taj je dio procesa bolan.

Pogon za proizvodnju piletine bit će dizajniran po načelu kružnog gospodarstva. Osim pilećeg mesa, planira se i proizvodnja stočne hrane, kao i organskog gnojiva, Foto: Petrinja Chicken Company

“Tim pravnika je doslovno radio ostavinske rasprave kako bi se raščistili vlasnički odnosi na zemljištima za koje smo bili zainteresirani”, kažu za Forbes Hrvatska iz PCC-a. Dodaju kako im je to oduzelo malo više vremena, ali i kako je sve uspješno odrađeno. Voditelj projekta PCC Oleksiy Shevchenko u razgovoru za Forbes Hrvatska u studenom prošle godine najavio je početak radova u kasno proljeće ili početkom ljeta ove godine.

S obzirom na kapacitete proizvodnje, PCC će biti izrazito izvoznički orijentiran. Većinu proizvodnje, kako tvrde, izvozit će na tržišta Europske unije, arapske zemlje i Kazahstan. Na domaće tržište plasirat će manji dio proizvodnje.

“U Hrvatskoj planiramo prodavati maksimalno 10 do 15 tisuća tona pilića godišnje. Hrvatska već ima domaće proizvođače, ali i puno uvoza i jednu od najviših cijena piletine. Naš plan je smanjiti taj uvoz. Za hrvatske potrošače će biti dobra veća konkurencija među proizvođačima”, kazao je Shevchenko.

Oleksiy Shevchenko, Foto: Petrinja Chicken Company

Iz PCC-a naglašavaju kako će njihov projekt imati značajan utjecaj na lokalnu i regionalnu ekonomiju jer otvaraju 3.500 novih radnih mjesta, a svojom proizvodnjom poticat će gospodarskog rasta na području Sisačko-moslavačke županije u kojoj, kako kažu, ima 7.000 nezaposlenih.

Farma pilića, najavljuju investitori, funkcionirat će na temeljima kružnog gospodarstva. Također, projekt je osmišljen tako da poštuje norme nove europske direktive o humanom odnosu prema životinjama koja bi trebala biti donesena u iduće dvije godine. Uz energetske efikasnost, fokus će biti stavljen i na održivost.

“Neće biti otpada, planiramo sve prerađivati 100 posto. Sav biološki otpad prerađivao bi se u bioplin, a kupili smo i najmoderniju japansku tehnologiju za preradu gnojiva fermentacijom koje dalje planiramo prodavati”, rekao je u razgovoru za Forbes Hrvatska Shevchenko.

Elaborirao je kako će otpad od tova pilića biti fermentiran za proizvodnju organskog gnojiva, a otpad od prerade peradi ići će u bioplinsko postrojenje. Uz to, proizvodit će i koštano brašno za vanjske potrošače, za hranu za svinje.

Obnovljivi izvori i nekretnine

Petrinja Chicken Company dio je holding kompanije Renaissance Capital unutar koje posluju i tvrtka Real Estate koja se bavi upravljanjem vlastitim nekretninama te kupnjom nekretnina za potrebe vlastitih projekata te Renaissance Bioenergy, tvrtka koja se bavi zelenom energijom, primarno bioplinom, ali i električnom energijom iz obnovljivih izvora. Renaissance Capital zapošljava osamdesetak osoba, budući da broj projekata raste, povećavat će se i broj zaposlenika te bi do kraja godine mogao doseći i okruglu brojku od sto.

Na krovovima peradarnika bit će instalirani solarni paneli ukupne snage 70 MW, Foto: Petrinja Chicken Company

Bioenergy trenutno gradi solarnu elektranu u Donjim Kukuruzarima, u Sisačko-moslavačkoj županiji ukupne snage od 10,82 MW, koju planiraju optimizirati na 11,4 MW. Godišnje bi trebala proizvesti 14,9 GWh energije, a vrijednost investicije procjenjuje se na 12,1 milijun eura. Početak izgradnje fotonaponske elektrane je planiran za veljaču iduće godine i očekuje se kako će biti puštena u pogon u rujnu.

Uz projekte u Sisačko-moslovačkoj županiji, Real Estate tvrtka kupila je i zemljište u Zagrebu gdje planiraju izgraditi i poslovni centar koji će u početku služiti za potrebe tvrtke, a potom će i iznajmljivati uredske prostore.

U sklopu velikog projekta Petrinja Chicken Companyja je i izgradnja stambenog objekta za smještaj 800 radnika. Uz zaposlenike niske stručne spreme, zapošljavat će i inženjere i tehnologe za potrebe istraživanja i razvoja. Planirana neto prosječna plaća na razini kompanije iznosit će oko 1.200 eura.