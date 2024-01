Dvadesetdevetogodišnji poduzetnik iz Krila Jesenice čeka treću mega jahtu

Korčulansko brodogradilište Radež za tvrtku 29-godišnjeg Antonija Ivaniševića gradi treću jahtu – 52 metarski Reposado. Sve tri namijenjene su charteru, a njegova želja je stvoriti prvi hrvatski brend mega jahti.

Brodogradilište Radež iz Blata na Korčuli trenutno gradi školjku za 52 metarsku jedrilicu Reposado za tvrtku Week Three iz Krila Jesenice – mjesta poznatog po brojnim obiteljima brodara koji su se nekada bavili izvlačenjem pijeska.

Uz razvoj turizma, brodari su prepoznali da se u njemu krije puno veći financijski potencijal, pa su svoje brodove počeli preuređivati za izlete i krstarenja. Danas Krilo ima flotu koja broji više od 180 turističkih brodova i najveća je te vrste na hrvatskom dijelu Jadrana. Jedan od najzaslužnijih za razvoj tog mjesta bio je svećenik i političar don Frane Ivanišević koji je 1899. godine osnovao seosku štedionicu i jeftinim kreditima potaknuo kupnju jedrenjaka, a nekoliko godina kasnije napravio i južnu luku u mjestu.

Njegov 29-godišnji prapraunuk Antonio Ivanišević danas je vlasnik ili bivši vlasnik čak osam tvrtki koje se bave turizmom i brodovima. Njegov otac nije se bavio brodovima, no njegov djed i ranije generacije jesu. Rodio se u Australiji, a prije nego je započeo poduzetnički put nekoliko godina je s braćom radio kao član posade na turističkim brodovima. Braća su i danas uključena u biznis s jahtama, pa se može reći i da se radi o obiteljskom biznisu.

Jahta Reposado – računalna animacija; Foto: Tramontana Yachts



Tvrtke u kojima je direktor trenutno posjeduju 48 metarski Clase Azul i 51 metarski Scorpios, a ovog ljeta trebao bi zaploviti i 52-metarski Reposado. Nakon što korčulansko brodogradilište završi njegovu školjku, on će se opremiti u Krilu Jesenice što je posao na kojem će zajedno s kooperantima raditi oko 200 ljudi. Interijer sva tri broda potpisuje Nataša Grujić, dizajnerica koja se, između ostalog, specijalizirala i za interijere luksuznih plovila. Za uređenje unutrašnjosti koristila je nešto nekonvencionalnijom paletom boja, što uključuje nijanse poput zelene mahovine i “duboke crvene detalje”. Brod će se opremiti brojnim prirodnim materijalima, ali i najnovija tehnička rješenja poput najsuvremenijih hidromasažnih mlaznica u tuš kabinama.

Svaki od tri broda prima do 12 gostiju, o kojima brine devet, odnosno 10 članova posade. Dio posade zadužen za hranu ima iskustvo iz vrhunskih inozemnih restorana, a neku od hrane poput kruha, maslaca, majoneze i ketchupa sami proizvode u brodskoj zero-waste kuhinji.

Antonio Ivanišević; Foto: Tramontana Yachts

Ivanišević je za Forbes Hrvatska rekao kako je htio nešto jače i ekskluzivnije od uobičajene charter ponude te istaknuo kako su spomenuti brodovi jednako dobri kao mega jahte koje nude stranci, a njihov najam duplo jeftiniji. Na tržištu nastupa kao Tramontana Yachts i kaže kako bi volio da to ime postane prvi hrvatski brend mega jahti. Pogled na internet stranice namijenjene charteru otkriva kako je tjedni najam Scorpiosa 115 do 135 tisuća dolara tjedno uvećan za dodatne troškove. Na pitanje iz kojih država su dolazili dosadašnji klijenti nabrojao je Švicarsku, Britaniju, SAD, Kolumbiju i Peru.

Na pitanje o financijskoj pozadini svog projekta spomenuo je ghost investitore koji je upoznao dok je radio kao Cruise Manager koji su mu pomogli s početnim kapitalom i kao mentori. Na pitanje je li uzimao i kredite, rekao je da ga u poslu prate Erste banka i Hamag.

Pogled na sudski registar otkriva kako je u tvrtkama One More Week d.o.o., Maybe Two d.o.o., Week Three d.o.o. i One Month d.o.o. njega kao vlasnika zamijenio Clase Azul Holdings registriran u američkom Delawareu, no prema Registru stvarnih vlasnika on je i dalje stopostotni vlasnik tih tvrtki.