Forbes donosi pregled tajnih nekretnina milijardera u Dubaiju

Forbes je istražio milijune dolara vrijedne domove CZ-a, Mukesha Ambanija i drugih ultrabogatih vlasnika nekretnina u Emiratima.

U prosincu 2023. godine, osnivač Binancea Changpeng Zhao tijekom suđenja za pranje novca na okružnom sudu u Seattleu zamolio je suca da se vrati u svoj dom u Dubaiju dok čeka na presudu. Njegova molba je odbijena, no Zhao će se, kada kasnije ove godine odsluži svoju zatvorsku kaznu od četiri mjeseca, vjerojatno vratiti na Bliski istok.

To ne čudi. Iako je otprije bilo poznato da CZ posjeduje stan u Dubaiju, detalji su dosad bili tajni. Kroz korporativne podneske za ogranke Binancea u Irskoj, Forbes je i ranije povezao Zhaoa s garsonjerom u 23-katnici na rubu Dubaija od 39,5 kvadrata. Malo je vjerojatno da na takav način živi tajkun vrijedan 33 milijarde dolara.

Forbes je nedavno pretražio desetke arhiva o nekretninama u Dubaiju i usporedio ih s informacijama iz korporativnih podnesaka za urede Binancea na Malti. Tako je otkriven pravi Zhaov dom u Dubaiju: ogroman stan sa šest spavaćih soba u luksuznom rezidencijalnom tornju 118 koji se nalazi u samom centru grada. Stan je kupljen u listopadu 2021. godine za 13,5 milijuna dolara.

Palm Jumeirah / FOTO: KARIM SAHIB / AFP / Profimedia

Zhao nije jedini milijarder čije je nedavne kupnje nekretnina u Dubaiju Forbes istraživao. Godine 2022., najbogatiji čovjek u Aziji Mukesh Ambani potrošio je ukupno 238 milijuna dolara na dvije mile u arhipelagu Palm Jumeirah. Obje kupnje srušile su rekorde za najskuplju kupoprodaju nekretnine u Dubaiju. Dokumenti koje je vidio Forbes po prvi put otkrivaju šokantnu veličinu nekretnina: Ambani je prvu vilu od nevjerojatnih 2.558 kvadrata kupio u ožujku 2022. godine, a potom je sedam mjeseci kasnije kupio još jednu nekretninu u blizini prve, od 5.534 kvadrata. Obje nekretnine kupljene su kroz offshore subjekte, uključujući jedan koji se povezuje s njegovim konglomeratom Reliance Industries, čijim dionicama se trguje na burzi.

Forbes također otkriva kako jedan milijarder, Vinod Adani, posjeduje daleko više nekretnina nego se ranije mislilo: osobno ih ima 17, dok njegova supruga Ranjanben ima još jednu, a vlasnik je dvije kroz svoju tvrtku Adani Global FZE koja ima i sjedište u Dubaiju. Stariji brat Gautama Adanija (koji je nekoć nakratko bio treći najbogatiji čovjek svijeta), Vinod je težak oko 22,2 milijarde dolara, zahvaljujući udjelima u nizu kompanija u Adani Groupu, indijskom konglomeratu na čijem čelu se nalazi njegov brat, a koje drži kroz offshore subjekte na Mauricijusu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Njegova najvrjednija nekretnina je vila od 1.765 kvadrata u elitnom kvartu Emirates Hills, koji se još naziva i “Beverly Hills Dubaija”. Vrijednost vile procjenjuje se na 10 milijuna dolara, no Adani je vlasnik i još nekoliko stanova, kao i nešto manje vile od 822 kvadrata u Jumeirah Parku, susjedstvu koje gleda na otoke Jumeirah.

U istrazi koju su vodili OCCRP (Projekt za izvještavanje o organiziranom kriminalu i korupciji) i norveški medij E24, Forbes je mjesecima istraživao stotine dokumenata iz zemljišnih knjiga u Dubaiju kako bi stvorio dosad najdetaljniju sliku ne samo o tome koji milijarderi posjeduju nekretnine u ovom gradu, već i što točno posjeduju. Ukupno je Forbes pronašao 76 nekretnina ukupne vrijednosti od više od 600 milijuna dolara, koje su u vlasništvu 22 milijardera i njihovih članova obitelji. Oni dolaze iz svakog kutka svijeta: 10 zemalja na četiri kontinenta.

Nekretnine su otkrivene u sklopu projekta Dubai Unlocked koji se temelji na curenju podataka i pruža detaljan uvid u stotine tisuća nekretnina u Dubaiju, kao i informacije o njihovom vlasništvu i korištenju uglavnom u periodu od 2020. do 2022. godine. Podatke je dobila neprofitna organizacija Centar za napredne obrambene studije (C4ADS) iz Washingtona, koja istražuje međunarodne zločine i sukobe. Podaci su potom podijeljeni s E24 i OCCRP-jem koji su koordinirali istraživački projekt sa 74 medija u 58 zemalja.

Satelitske snimke Dubaija / FOTO: Naeblys / Alamy / Alamy / Profimedia

Novinari su podatke upotrijebili kao početnu točku za istraživanje nekretnina u Dubaiju u vlasništvu stranaca. OCCRP, E24, Forbes i njihovi partneri mjesecima su provjeravali identitete osoba imenovanih u iscurenim podacima, ali i potvrđivali njihov vlasnički status putem službenih dokumenata, open-source istraživanja i drugih zbirki. Predstavnici milijardera s nekretninama u Dubaiju ili nisu željeli komentirati ili uopće nisu odgovorili na pitanja Forbesa.

Dobro je poznato da je Dubai privlačan milijarderima. Emirat nema poreze na dobit i dohodak, što ga čini privlačnom destinacijom za bogate investitore. Također, luksuzne nekretnine u Dubaiju dobra su investicija: cijene kuća tamo su u protekle dvije godine porasle za gotovo 30 posto, pokazuju podaci Deloittea. Snažno tržište donijelo je blagodati i lokalnim milijarderima. Mnoge od najtraženijih kvartova, otoka i tornjeva u gradu izgradili su developeri koji su se obogatili zahvaljujući porastu potražnje za lokalnim nekretninama.

Emaar Properties, koji je izgradio Emirates Hills, osnovao je 1997. godine Mohamed Alabbar. On je odstupio s mjesta predsjednika tvrtke 2020. godine, a sada njegovo bogatstvo uglavnom dolazi iz 33-postotnog udjela u tvrtci za upravljanje restorana Americana Restaurants International, koja vrijedi 2,4 milijarde dolara i čijim dionicama se trguje na burzi. DAMAC Properties, jedan od najvećih developera u Dubaiju, u vlasništvu je milijardera Hussaina Sajwanija, čije bogatstvo je poraslo za gotovo 90 posto na 5,1 milijardu dolara u posljednje dvije godine, i to zahvaljujući porastu prihoda tvrtke izazvanom snažnim rastom tržišta nekretnina. Kabir Mulchandani – novo ime na ovogodišnjoj Forbesovoj listi milijardera – vlasnik je tvrtke FIVE Holdings koja uglavnom posjeduje hotele, ali i luksuzne rezidencije na Palm Jumeirahu.

Burj Khalifa / FOTO: DPPA / ddp USA / Profimedia

Neki milijarderi odlučili su u protekle dvije godine prodati svoje domove, zaradivši na rastu cijena. Forbes je otkrio 15 trenutnih i nekadašnjih milijardera koji su u tom periodu prodali 23 nekretnine za preko 90 milijuna dolara. Prodaja je koncentrirana na Palm Jumeirah i okolna područja, kao i Emirates Hills i središte Dubaija. Među prodavateljima je i grčka milijarderka iz svijeta brodarstva, Marianna Latsis, koja je četverosobni stan na Palm Jumeirahu, kupljen 2021. godine za 13,4 milijuna dolara, prodala prošlog mjeseca i zaradila gotovo pet milijuna dolara. Ruski osiguravateljski mogul i nekadašnji milijarder Nikolaj Sarkisov prošle je godine prodao tri stana na plaži Jumeirah i u centru Dubaija, za ukupno 17 milijuna dolara.

Dubai ima i druge pogodnosti: Donedavno Ujedinjeni Arapski Emirati nisu imali ugovore za izručivanje s mnogim državama, što je ovu zemlju činilo iznimno privlačnom za bogate pojedince koji su upali u pravne nevolje u vlastitim domovinama. Isabel dos Santos, nekoć najbogatija žena Afrike koja je u svojoj rodnoj Angoli 2020. godine optužena za pranje novca i utaju, u Dubaiju živi od 2017. godine i posjeduje nekretninu na plaži Jumeirah, pokazala je istraga. Valja naglasiti kako dos Santos odbacuje optužbe.

“Korumpirani akteri i politički izloženi pojedinci koji žele izbjeći javnu odgovornost koriste jurisdikcije poput Ujedinjenih Arapskih Emirata kako bi svoju imovinu skrivali na otvorenom,” kaže menadžerica portfelja u C4ADS, Maria Giuditta Borselli.

Forbes i njegovi partneri također su otkrili kako je Nirav Modi – bivši milijarder koji je u ožujku 2019. godine uhićen u Londonu i optužen za prijevaru, korupciju i kriminalnu urotu – posjedovao tri ureda u Zlatnom tornju u Dubaiju dok ih navodno nije prodao između 2020. i 2023. godine. Bivši premijer Tajlanda, milijarder Thaksin Shinawatra, postao je poznat po tome što je živio u izgnanstvu (po vlastitom izboru) u Dubaiju čak 15 godina prije nego se prošlog kolovoza vratio u svoju domovinu gdje je priveden zbog ranijih presuda. Na slobodu je pušten šest mjeseci kasnije. Njegova sestra Yingluck, također bivša premijerka, još uvijek posjeduje kuću u Meydanu, ograđenoj zajednici u blizini centra Dubaija, čija vrijednost se procjenjuje na 10 milijuna dolara.

Milijarderi u Dubaiju često žive u šačici ekskluzivnih kvartova. Najpopularniji među njima je Palm Jumeirah, umjetni otok u obliku palme sa 17 “grana” od kojih se na svakoj nalazi oko 150 vila. Početkom 2000-ih ga je izgradio državni developer Nakheel, a projekt je stajao 12 milijardi dolara – i za njega je bila potrebna čak 1,1 milijarda kubičnih metara pijeska. Na njemu kuće ima Ambani, ali i ruski oligarsi i globalne zvijezde poput Davida Beckhama i bolivudskog glumca Shah Rukha Khana. Obližnji otoci Jumeirah – izgrađeni na umjetnom jezeru od slane vode – dom su osnivača Telegrama Pavela Durova, koji tamo unajmljuje kuću od 1.400 kvadrata za milijun dolara godišnje.

U nizu ograđenih zajednica na kopnu istočno od Jumeiraha nalaze se golf-tereni i skupe privatne škole, što te zajednice čini popularnima među milijarderima. Vila uređena u stilu Versaillesa u Emirates Hillsu, ukrašena s 700.000 zlatnih listića i s jacuzzijem od 24-karatnog zlata oglašena je na prodaju prošlog ljeta za 204 milijuna dolara, postavši tako najskuplja nekretnina na prodaju u Dubaiju.

Tu je i arhitektura središta Dubaija, prepuna nebodera i shopping centara koji okružuju Burj Khalifu koja je sa svojih 828 metara najviša zgrada na svijetu. Zhao je vlasnik stana u luksuznom neboderu 118 u kojem se nalazi samo 26 stanova – svaki stan zauzima čitav jedan kat nebodera. Andrew i Peggy Cherng, milijarderi koji stoje iza popularnog fast-food lanca Panda Express, imaju urede u 37 katova visokoj zgradi Boulevard Plaza Tower 1, dok turski magnat Ferit Faik Sahenk posjeduje pet milijuna dolara vrijedan stan u samoj Burj Khalifi.

“Ujedinjeni Arapski Emirati iznimno ozbiljno shvaćaju svoju ulogu u štićenju integriteta globalnog financijskog sustava. U veljači je Radna skupina za financijske mjere (FATF), koja postavlja globalne trendove za mjere za borbu protiv pranja novca, pohvalila veliki napredak Emirata,” rekao je dužnosnik iz ministarstva vanjskih poslova te zemlje. “U svojim naporima da uhvati svjetske kriminalce, UAE blisko surađuje s međunarodnim partnerima kako bi poremetili ili odbacili sve vrste ilegalnih financijskih radnji. UAE je posvećen tome da nastavi u tim naporima više nego ikada, kako danas tako i u duljem roku.”

10 milijardera koji posjeduju najvrjednije nekretnine u Dubaiju:

Mukesh Ambani

BOGATSTVO: 110,2 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Diverzificirano DRŽAVLJANSTVO: Indija PROCJENA UKUPNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE: 240 milijuna dolara KVART: Palm Jumeirah

M.A. Yusuff Ali & obitelj

BOGATSTVO: 7,8 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Diverzificirano DRŽAVLJANSTVO: Indija PROCJENA UKUPNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE: 70 milijuna dolara KVART: Palm Jumeirah, Dubai marina, Dubai International City

Shamsheer Vayalil

BOGATSTVO: 3,5 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Zdravstvo DRŽAVLJANSTVO: Indija PROCJENA UKUPNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE: 68 milijuna dolara KVART: Dubai Hills, Dubai Production City

Suhail Bahwan

BOGATSTVO: 1,9 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Diverzificirano DRŽAVLJANSTVO: Oman PROCJENA UKUPNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE: 45 milijuna dolara KVART: Otoci u zaljevu Jumeirah, Meydan, centar Dubaija

Andrej Molčanov & obitelj

BOGATSTVO: 1,3 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Građevinski materijali DRŽAVLJANSTVO: Rusija PROCJENA UKUPNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE: 23 milijuna dolara KVART: Palm Jumeirah

Vinod Adani

BOGATSTVO: 22,2 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Infrastruktura, proizvodi DRŽAVLJANSTVO: Cipar PROCJENA UKUPNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE: 20 milijuna dolara KVART: Emirates Hills, Jumeirah Lake Towers, Jumeirah Park, centar Dubaija, Dubai marina, International City, Dubai Silicon Oasis

Changpeng Zhao

BOGATSTVO: 33 milijarde dolara IZVOR BOGATSTVA: Kripto burza DRŽAVLJANSTVO: Kanada PROCJENA UKUPNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE: 14 milijuna dolara KVART: Centar Dubaija

Saket Burman

BOGATSTVO: 1,5 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Potrošačka dobra DRŽAVLJANSTVO: Ujedinjeno Kraljevstvo PROCJENA UKUPNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE: 14 milijuna dolara KVART: Palm Jumeirah

Igor Makarov

BOGATSTVO: 2,1 milijarda dolara IZVOR BOGATSTVA: Investicije DRŽAVLJANSTVO: Cipar PROCJENA UKUPNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE: 11 milijuna dolara KVART: Palm Jumeirah

Naguib Sawiris & obitelj

BOGATSTVO: 3,8 milijardi dolara IZVOR BOGATSTVA: Telekom DRŽAVLJANSTVO: Egipat PROCJENA UKUPNE VRIJEDNOSTI NEKRETNINE: 10 milijuna dolara KVART: Palm Jumeirah

Autor originalnog članka: Giacomo Tognini, Forbes

Link: Inside The Secret Dubai Homes Of CZ, Mukesh Ambani And 20 Other Billionaires

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript