Upoznajte grčke milijardere u brodarstvu koji se bogate na ruskoj nafti

Vrijednosti tankera su nakon ruske invazije na Ukrajinu otišle u nebo, zbog čega su bogatstva ovih pomorskih mogula dosegla nove visine i stvorila barem sedam novih milijardera.

U lipnju 2022. godine, vodeći grčki brodari okupili su se na konferenciji u bogatom predgrađu Atene, Vouliagmeni. Samo tri mjeseca nakon početka sukoba u Ukrajini, grčki brodari imali su neobičnu perspektivu o ratu koji je uzdrmao globalnu ekonomiju.

“Ovo je tragedija za ljudski rod, ali istovremeno stvara prilike,” rekao je George Prokopiou, jedan od najvećih svjetskih vlasnika tankera. “Moramo moći iskoristiti te prilike,” dodao je Evangelos Marinakis, tajkun iza tvrtke Capital Maritime and Trading.

Tijekom tog istog panela, nazvanog “Grčki transport na čelu globalne trgovine,” Prokopiou je iznio hrabru prognozu: “Do kraja godine ćemo bilježiti jako, jako dobro tržište u svim segmentima. Jako sam optimističan. Brodovi će imati mnogo više cijene.”

Ta prognoza se i obistinila i pomogla 77-godišnjeg Prokopioua i 56-godišnjeg Marinakisa učiniti milijarderima. Prokopiouovo bogatstvo iznosi 2,6 milijardi, a Marinakisovo 3,6 milijardi dolara, a naručili su od 2022. godine 136 brodova u vrijednosti od gotovo 13 milijardi dolara, pokazuju podaci stranice VesselsValue. Četiri brodarske tvrtke milijardera Prokopioua posjeduju 173 tankera, uključujući one koji su još u izradi, što je 54 više u odnosu na 2021. godinu.

Ovi moguli dio su nove generacije grčkih milijardera koji dižu valove i na moru i na kopnu. Forbes procjenjuje kako ukupno Grčka danas ima najmanje 12 milijardera iz sektora brodarstva, što je više nego bilo kad dosad. Sedmorica od njih po prvi put su dospjeli na Forbesovu listu milijardera, a svi zajedno imaju bogatstvo od 32 milijarde dolara – odnosno oko 12 posto BDP-a čitave Grčke.

Ovi tajkuni posljednji su u nizu pionira koji svoje korijene imaju u legendarnim ličnostima poput Aristotlea Onassisa i Stavrosa Niarchosa koji su pokrenuli globalnu trgovinu naftnim tankerima nakon Drugog svjetskog rata i proslavili se svojim glamuroznim brakovima i životnim stilovima. Ova novija skupina u brodarskom je biznisu već desetljećima, ali zasad ne vole svjetla pozornice. Usprkos svom uspjehu, nijedan od njih nije želio razgovarati s Forbesom, a njihovi predstavnici su ili odbili komentirati ili uopće nisu odgovorili na upite.

Novost je da je vrijednost njihove imovine – pogotovo tankera – dramatično porasla za nekoliko milijardi dolara u prethodne dvije godine, dok je rat u Ukrajini uzdrmao globalno tržište robe i pokrenuo grozničavu potražnju za velikim tankerima za prijevoz nafte po svijetu. Ukupno tvrtke grčkih brodarskih tajkuna su između siječnja 2022. i ožujka 2024. naručile nove brodove u vrijednosti od gotovo 200 milijardi dolara, a 68 starih brodova prodali su za gotovo tri milijarde dolara, pokazuju podaci stranice VesselsValue.

“Vlasnici brodova najveći su kapitalisti u ovoj zemlji,” kaže Gelina Harlaftis, profesorica pomorske povijesti i direktorica Instituta za mediteranske studije Zaklade za istraživanje i tehnologiju Hellas na Kreti.

FLOTE I BOGATSTVO

Forbes sada broji rekordnih 12 grčkih milijardera iz brodarske industrije. Sedam od njih po prvi put se našlo na popisu milijardera, dok se George Economou vraća nakon 16-godišnjeg izbivanja.

IME BOGATSTVO TVRTKE Maria Angelicoussis 6,4 milijarde dolara Angelicoussis Group George Economou 4,8 milijardi dolara

TMS Group Evangelos Marinakis & obitelj 3,6 milijardi dolara

Capital Maritime & Trading, Capital Product Partners Vardis Vardinoyannis & obitelj 2,7 milijardi dolara Avin International George Prokopiou & obitelj 2,6 milijardi dolara

Dynacom Tankers, Dynagas LNG Partners, Sea Traders Constantinos Martinos & obitelj 2,3 milijarde dolara

Thenamaris Spiro Latsis & obitelj 2,1 milijarda dolara Latsco Shipping (bivši vlasnici) Marianna Latsis & obitelj 1,8 milijardi dolara Latsco Shipping Andreas Martinos & obitelj 1,8 milijardi dolara Minerva Marine Athanasios Martinos & obitelj 1,5 milijardi dolara Eastern Mediterranean Maritime Diamantis Diamantides & obitelj 1,2 milijarde dolara Delta Tankers, Marmaras Navigation, Velos Ioannis Papalekas 1,2 milijarde dolara

Capital Product Partners (investitor)

Nakon što su u veljači 2022. godine ruske trupe napale Ukrajinu, SAD i Europa zabranili su pomorski uvoz ruske nafte, a kasnije nametnuli i ograničenje cijene za rusku naftu s ciljem ograničavanja Putinovog profita, a istovremeno u želji da osiguraju tijek nafte. Mnoge zapadne tvrtke odlučile su u potpunosti prestati s trgovinom, zaključivši da je ona preriskantna. Ne i Grci, koji imaju povijest poslovanja na marginama globalne ekonomije.

Iako nema dokaza da je ijedan od ovih milijardera prekršio sankcije, ono što je sigurno jest da su iskoristili situaciju. “Ako postoji šansa za legalno poslovanje, oni će iskoristiti priliku,” kaže Ioannis Theotokas, profesor upravljanja brodarskim kompanijama na sveučilištu Piraeus u Grčkoj.

Prije rata je većina ruske nafte odlazila u Europu. Nakon zabrane većina je preusmjerena u Indiju i Kinu, što je za tankere značilo mnogo dulja putovanja – i više tarife za brodare koji putuju. Tipično putovanje iz ruskih luka na Baltičkom moru do zapadne obale Indije – što je najpopularnija ruta za rusku naftu – može generirati oko osam milijuna dolara prihoda, odnosno 60 posto više od iznosa iz listopada 2023. i pet puta više od iznosa 2021. godine.

Grci su imali izravnu korist od ovih viših cijena. Između travnja 2022. i veljače 2024. godine, grčke tvrtke prevozile su 28 posto svih ruskih izvoza nafte, pokazuje analiza instituta KSE ekonomske škole u Kijevu nastala temeljem podataka tvrtke Kpler. Tvrtke u vlasništvu grčkih mogula: TMS Tankers Georgea Economoua, Minerva Marine Andreasa Martinosa i Dynacom Tankers Georgea Prokopioua činile su tri od pet najvećih prijevoznika ruske nafte u tom vremenskom periodu, dok druga dva mjesta zauzimaju shell kompanije iz Dubaija koje je osnovao ruski državni Sovcomflot.

“Grci upravljaju s 30 posto tijeka ruske sirove nafte, ali to im je dovoljno da praktički financiraju novi val brodogradnje,” kaže Viktor Katona, vodeći analitičar za sirovu naftu u Kpleru.

Tankeri su sada zauzeti duljim putovanjima, što povećava ukupnu potražnju. To je dovelo do porasta cijena tankera za preko 40 posto od 2021. godine, pokazuju podaci tvrtke Xclusiv iz Atene. Stariji brodovi koji bi ranije bili umirovljeni sada se prodaju za ogromne cijene na sekundarnom tržištu. Većina njih prodaje se takozvanoj “floti iz sjene” koju čine kompanije registrirane u opskurnim jurisdikcijama, s brodovima koji plove bez zapadnog osiguranja, skrivaju svoje lokacije ili provode transfere s broda na brod kako bi trgovali ruskom naftom protivno zapadnim sankcijama. Čak i petnaestogodišnji tankeri sada se prodaju za više no dvostruku cijenu u odnosu na 2021. godinu.

Tanker Minerva Nounou / FOTO: Javier Vázquez / ContactoPhoto / Profimedia

Tvrtke za transport već dugo igraju ogromnu ulogu u grčkom gospodarstvu. Čak 17 posto čitave svjetske transportne flote u vlasništvu je grčkih kompanija, više nego bilo koje druge zemlje – uključujući i 31 posto svjetskih naftnih tankera. S vrijednošću od gotovo 150 milijardi dolara, to je najvrjednija flota na svijetu, pokazuju podaci UN-ove Konferencije za trgovinu i razvoj. Prije dvije godine te tvrtke činile su 7 posto grčkog BDP-a i pridonosile 22 milijarde dolara u gospodarstvo te zemlje.

A Grčka je i dobra zemlja za poslovanje. Temeljem jednog članka grčkog ustava iz 1953. godine, lokalni brodovlasnici izuzeti su od plaćanja osobnog ili poreza na dobit od plovila. Umjesto toga plaćaju porez temeljem teretnog kapaciteta svakog broda, koji se primjenjuje i na brodove registrirane u Grčkoj i one u inozemstvu, dokle god tvrtka ima urede u Grčkoj. Prije dvije godine Atena je uvela zakon koji umanjuje dobrovoljni porez na dividende i kapitalnu dobit za te kompanije na pet s ranijih 10 posto.

Gdje ide sav taj profit? Uz kupnju novih tankera, grčki milijarderi svoj ogroman novac investiraju u nogometne klubove, TV programe, novine, nekretnine i, tipično za milijardere – jahte. Većina njihovih tvrtki posluje iz istog predgrađa na jugu Atene na obali Egejskog mora, a vlasnici su pravih palača u istim bogatim susjedstvima. Novi milijarder Diamantis Diamantides vlasnik je nekoliko vila pored resorta Four Seasons u Vouliagmeniju, nešto niže niz cestu od kolekcije luksuznih apartmana Armonia Residences u vlasništvu Georgea Economoua koji se ove godine ponovno vratio na popis milijardera nakon 16-godišnjeg izbivanja.

Oni se podjednako natječu na radiovalovima i nogometnim terenima kao i na moru. Većinski vlasnici dva najuspješnija grčka nogometna kluba, Olympiacosa i Panathinaikosa, magnati su Evangelos Marinakis i Giannis Alafouzos. Njih dvojica vlasnici su i konkurentskih medijskih konglomerata i TV kanala, dok Alafouzosov brat Themistocles upravlja najvećim novinama u zemlji. Braća Alafouzos pojedinačno nisu milijarderi, no Forbes procjenjuje kako njihovo zajedničko bogatstvo iznosi oko 1,2 milijarde dolara.

Ne iznenađuje da su se neki od ovih tajkuna također okušali i u politici. Marinakis je član gradskog vijeća Piraeusa, lučkog grada južno od Atene, dok je Anthanasios Martinos nedavno završio svoj mandat kao administrator Mount Athosa, autonomne regije u kojoj živi oko 1,780 pravoslavnih redovnika. Njegova kći Georgija bila je članica grčkog parlamenta od 2012. do 2023. godine.

Kako je rasla vrijednost njihovih flota, oni su taj novac počeli trošiti i izvan Grčke. Marinakis je kupio 80 posto engleskog prvoligaša Nottingham Forest 2017. godine, a u posljednje dvije sezone nove igrače je platio gotovo 350 milijuna dolara, također najavivši i investiciju od 22 milijuna dolara u portugalski nogometni klub Rio Ave prošlog studenog.

Istovremeno su Economou i Prokopiou izgradili ogromne nekretninske portfelje. Prokopiou je vlasnik nekretnina ukupne vrijednosti od oko 90 milijuna dolara, među kojima su domovi u Portofinu i londonskom kvartu Mayfair, kao i jahte Dream čija vrijednost iznosi 42 milijuna dolara. Economouovo nekretninsko carstvo vrijedi 150 milijuna dolara, a uključuje kuće u Londonu, na Manhattanu, u Saint-Tropezu i St. Bartsu, a tu je i kolekcija umjetnina vrijednosti 250 milijuna dolara u kojoj se nalaze i radovi Pabla Picassa i Kazua Shirage. Dio kolekcije izložen je u njegovom privatnom muzeju u Ateni.

Brodarstvo je u grčkoj najčešće obiteljski biznis. Nekoliko grčkih brodarskih tajkuna, uključujući Marinakisa i braću Andreasa, Athanasiosa i Constantinosa Martinosa (koji su svaki za sebe milijarderi), slijedilo je korake svojih roditelja, ali su biznise podigli na nove razine. Drugi, poput Prokopioua su izgradili dinastije i već počeli predavati štafetu svojoj djeci: Prokopiouova kći Ioanna vodi jednu od njegove četiri kompanije, Sea Traders, dok sin Diamantisa Diamantidesa vodi vlastitu tvrtku za tankere.

Pogled na Four Seasons u elitnom Astiru južno od Atene gdje mnogi milijarderi imaju nekretnine / FOTO: FOUR SEASONS

Grčki brodari nikada se nisu ustručavali zarađivati u kontroverznim okolnostima. Šezdesetih godina prošlog stoljeća, obitelj Vardinoyannis – na čijem je čelu trenutno 91-godišnji milijarder Vardis – postala je poznata po tome što je pokušala prekršiti UN-ov embargo i slati naftu manjinskom bjelačkom režimu u tadašnjoj Rodeziji (današnji Zimbabve) putem naftovoda iz Mozambika. Nakon što se tome suprotstavila britanska mornarica, brod je otplovio bez istovara tereta.

Dokumenti koji su procurili, a koje je vidio Forbes, također pokazuju do koje mjere je najmanje jedan grčki brodar bio spreman ići kako bi dobio ugovore s ruskim liderima. U prosincu 2016. godine, Prokopiou je napisao pismo Igoru Sečinu, izvršnom direktoru ruske državne naftne kompanije Rosnjeft i Putinovom čovjeku od povjerenja. Želio je proširiti svoje poslovanje s Moskvom i pismo je poslao na ruke Sečinu, predloživši “međusobno koristan” dogovor za trgovanje Rosnjeftovom naftom i plinom njegovim tankerima. U pismu je bio i prijedlog sporazuma koji opisuje kako bi flota prevozila ruska fosilna goriva izravno u Indiju i Kinu, zaobilazeći najveće svjetske trgovce naftom. Pismo je u javnost iscurilo u sklopu afere “Babakov” kada su s emaila ruskog člana parlamenta Aleksandra Babakova iscurili dokumenti koje je podijelila ukrajinska hakerska skupina Cyber Resistance s OCCRP-om i njegovim partnerima, među kojima je i Forbes. Predstavnici Prokopioua i Rosnjefta nisu odgovorili na upite za komentar.

U lipnju 2020. godine je SAD uveo sankcije dvama brodovima u vlasništvu Prokopiouove kompanije Dynacom i Thenamaris, tvrtke novog milijardera Constantinosa Martinosa, za prijevoz venezuelanske nafte. Uklonjeni su s popisa sankcioniranih brodova manje od mjesec dana kasnije nakon što su obje tvrtke obećale da više neće trgovati s Venezuelom.

“Grci kontroliraju komercijalnu flotu,” kaže Katona iz Kplera. “Također su i strašno poduzetni. Kada se Venezuela ponovno otvorila nakon što su sankcije olabavljene 2023., grčki trgovci su prvi ušli.”

Kada su ruske trupe napale Ukrajinu u veljači 2022. godine, neki brodovlasnici, poput Marije Angelicoussis, najbogatije osobe u Grčkoj, obećale su da neće prevoziti rusku naftu. Ipak, oprez nekih drugih brzo je nestao tek par tjedana nakon invazije.

“Kada je rat počeo odlučili smo da nećemo ići u Rusiju jer smo kao i svi drugi bili strašno uzrujani svime što se događalo,” rekao je u kolovozu 2022. godine izvršni financijski direktor Alafouzos Okeanis Eco Tankersa. “Kako je vrijeme išlo, shvatili smo da mnogi naši konkurenti i sve velike tvrtke uzimaju naftu iz Rusije.”

Prošlog studenog je Reuters izvijestio kako je nekoliko grčkih kompanija, uključujući TMS Tankers, Minerva Marine i Thenamaris, prestali prevoziti rusku naftu. Ipak, prema podacima o praćenju brodova Marine Traffica koje je analizira oForbes, najmanje 37 tankera tih tvrtki isplovilo je iz ruskih luka od veljače ili su trenutno na putu za Rusiju. Trgovanje naftom i naftnim derivatima još uvijek je legalno, dokle god se tvrtke pridržavaju ograničenja cijene od 60 dolara po barelu nafte i posebnih ograničenja za derivate.

“Dvije godine nakon početka pune invazije na Ukrajinu, Rusija je nagomilala više od 650 milijardi dolara prihoda od izvoza fosilnih goriva. Od toga 193 milijarde dolazi od prodaje sirove nafte,” kaže Andrij Pozniak, glasnogovornik ukrajinske antikorupcijske agencije NACP. “Grčki brodari koji su prevozili rusku naftu odigrali su značajnu ulogu u ovom procesu.”

Za razliku od nafte, Europa nije poduzela korake da ogranili uvoz ruskog LNG-ja. Iako je to relativno manji dio njihovog poslovanja u usporedbi s naftom, ipak je i to stvorilo dodatne prilike. Politico i belgijski medij Le Soir nedavno su izvijestili kako je Prokopiou lobirao kod Europske komisije u ljeto 2022. godine kako ne bi došlo do potencijalne zabrane ruskog LNG-ja. Njegova kći Ioanna za Politico je rekla kako je ona jednostavno pitala posrednika EU-a da objasni EU-ova pravila za izvoz. Njegovi predstavnici nisu odgovorili na upite za komentar. Kada je EU objavio novi paket sankcija u prosincu 2022. godine, on je uključivao iznimke za LNG.

To je značilo da Prokopiou, koji je vlasnik 42 posto tvrtke (što vrijedi oko 60 milijuna dolara) Dynagas LNG Partners, koja prevozi LNG i čijim dionicama se trguje na burzi, može nastaviti prevoziti ruski plin u Europu. Dva od njegovih šest brodova iznajmljena su u LNG projekt Yamal na sjeveru Rusije, što je činilo 43 posto prihoda tvrtke 2023. godine – porast u odnosu na predratnih 39 posto. Većina tog plina izvozi se u Europu.

Globalne cijene prirodnog plina dosegle su rekordne razine 2022. godine prije stabilizacije 2023. Bio je to blagoslov za grčke brodare: Marinakis je vlasnik 56 posto Capital Product Partnersa (udio vrijedi 500 milijuna dolara) koji je u studenom najavio ugovor vrijedan 3,1 milijardu dolara za narudžbu 11 novih brodova za prijevoz LNG-a. Mjesec dana kasnije Marinakis je prodao 18-postotni udio u tvrtci investicijskoj kompaniji koju kontrolira grčki milijarder iz svijeta nekretnina i brodarstva, Ioannis Papalekas, za 160 milijuna dolara.

Ovo zlatno doba neće trajati vječno. S vremenom će se nestabilno tržište tankera stabilizirati, čime će prestati eksplozija koja je tolike grčke brodare dovela do statusa milijardera. Ipak količina novca koji su uložili u kupnju novijih, modernijih plovila znači da će oni biti u snažnoj poziciji još mnogo godina.

Dokle god postoji novac koji se može zaraditi – a rizici nisu previsoki – grčke tvrtke će vjerojatno nastaviti prodavati svoje stare tankere shell kompanijama vezanima za Rusiju, a istovremeno pristojno zarađivati trgujući ruskom naftom. Kada ovo zlatno doba prestane, bit će spremni iskoristiti sljedeću priliku, oboružani flotama novih tankera vrijednih milijarde dolara.

“Grčki brodovlasnici zapravo su veliki plaćenici,” kaže Adi Imsirovic, bivši trgovac naftom i viši suradnik u Centru za strateške i međunarodne studije. “Kada je u igri mnogo novca, ljudi će pronaći način.”

Autor originalnog članka: Giacomo Tognini, Forbes

Link: Meet The Greek Shipping Billionaires Getting Rich Off Russian Oil

(Prevela: Nataša Belančić)

